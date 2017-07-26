الأكثر توفيراً للوقود في فئتها بفضل محركها المتطور سعة 1.6 ليتر

أعربت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات «نيسان» في الكويت، عن حماسها بإطلاق سيارة نيسان KICKS 2018 من فئة «كروس أوفر» في صالات العرض بأسعار في متناول الجميع تبدأ من 4950 دينارا كويتيا فقط.

وتأتي سيارة نيسان «KICKS» بمميزات تجمع بين الهيكل الخارجي المتين لتلائم الفصول المختلفة، والأبعاد المرتفعة المدمجة، والأكثر توفيرا للوقود في فئتها بفضل محركها المتطور سعة 1.6 ليتر إلى جانب خفة وزنها لتجمع بين راحة القيادة والتوفير لجميع الفئات. وتتمتع بنحو 432 ليترا من متسع الحمولة وتعتبر سعة التخزين الأكبر في فئتها.

وتتوافر السيارة الجديدة مع العديد من الخيارات المرنة والأسعار المناسبة، لتلبي متطلبات جميع شرائح العملاء. وتلبي سيارة نيسان«KICKS» احتياجات العملاء في المدن العصرية كأفضل سيارة مبتكرة وأنيقة وعملية من فئة «كروس أوفر».

وتأتي سيارة نيسان «KICKS» الجديدة بمقعد سائق مرتفع مع أبعاد صغيرة تضمن سلاسة كبيرة في الأداء وقدرة أفضل على المناورة.

ويتمتع الهيكل الخارجي بتصميم ديناميكي هوائي متطور يساهم في ترشيد استهلاك الوقود ويقلل من الضوضاء. كما تعتبر سيارة نيسان «KICKS» من أول الطرازات التي تجسد رؤية «نيسان» للتنقل الذكي، حيث تم كشف النقاب عنها لأول مرة في «معرض جنيف الدولي للسيارات 2016».

وتم تجهيز سيارة نيسان «KICKS» بأربع كاميرات في مقدمة ومؤخرة السيارة وعلى مرايا الأبواب، ما يتيح لـ «نظام شاشة الرؤية الشاملة» توفير رؤية شاملة بزاوية علوية 360 لمحيط السيارة من خلال شاشة مثبتة على لوحة القيادة، وهو ما يمثل أداة فاعلة تساعد في عملية ركن السيارة. وعندما يكتشف «نظام رصد الأجسام المتحركة» جسما متحركا كأحد المشاة مثلا، يعمل على إصدار تنبيه صوتي للسائق لتلافي وقوع حادث محتمل.

وسيستمتع مالكو سيارة نيسان «KICKS» التواقون لاختبار أحدث التقنيات بسهولة استخدام مجموعة الأنظمة التي يمكن التحكم بها بشكل مركزي من خلال شاشة ملونة بحجم 7 بوصات تعمل باللمس. وتشتمل هذه الأنظمة على نظام الملاحة، والتوجيه الصوتي، والبلوتوث. وعدا عن الشاشة الرئيسية، تم وضع شاشة أخرى في موقع مميز أمام السائق ضمن لوحة العدادات الرئيسية، وذلك لعرض جميع المعلومات الواردة من حاسوب الرحلات، ونظامي الملاحة والتوجيه الصوتي، بالإضافة إلى عرض التنبيهات. ويمكن ضبط إعدادات السيارة بسهولة من خلال الخيارات الأربعة الموجودة على عجلة القيادة.

ويعمل «نظام التحكم بالثبات» على التدخل خلال القيادة عند المنعطفات لضمان ثبات السيارة على المسار الصحيح من خلال استخدام المكابح في كل عجلة بمفردها، ما يسهم في الحفاظ على ثبات السيارة وضمان السيطرة عليها.

ويضمن المظهر المرتفع والقوة المعروفة لسيارات فئة «كروس أوفر» للسائق رؤية أوسع للطريق (200 ملم)، ما يساعد على اتخاذ وضعية القيادة بتحكم كامل.

وأخيرا، تتمتع «KICKS» الأكثر توفيرا للوقود في فئتها بفضل محركها المتطور سعة 1.6 ليتر إلى جانب خفة وزنها، حيث تبلغ قوة المحرك 118 حصانا مع 149 نيوتن متر لعزم الدوران.