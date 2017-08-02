أطلقت شركة أعيان الكويت للسيارات «أعيان أوتو»، بالتعاون مع بنك وربة، حملتها السنوية الصيفية تحت عنوان «أقساط تبرد صيفك» للسيارات المستعملة.

وأعلنت الشركة أن هذه الحملة تشمل العديد من المزايا التشجيعية للعملاء، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس في معارض الشركة المنتشرة في كافة مناطق الكويت.

وبينت أعيان أوتو أن حملة «أقساط تبرد صيفك» تقدم الفرصة للعملاء لشراء السيارة المناسبة لهم من الموديلات المستعملة العديدة والحديثة متنوعة الماركات والأحجام المتوفرة في معارض الشركة بدون دفع مقدم وبدون أرباح، مع استحقاق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر، وذلك من خلال التعاون مع بنك وربة الذي يقدم هذه المزايا لعملاء أعيان سواء كانوا عملاء لدى البنك أم لم يكونوا.

وللاطلاع على تفاصيل العرض والموديلات المتوفرة من سيارات الدفع الرباعي والسيارات العائلية والعادية والأسعار التنافسية العالية التي تقدمها أعيان، دعت الشركة العملاء الكرام إلى زيارة معارضها المنتشرة في مناطق الري والمهبولة والأحمدي والجهراء وأسواق القرين، حيث يجدون سيارات مستعملة من موديلات حديثة بأسعار منافسة، وهي في معظمها من السيارات المستردة من عقود التأجير التشغيلي وذات استخدام خفيف، وجزء منها ما زال تحت كفالة الوكالة.

علما بأن سيارات أعيان المستعملة تحصل على عناية الشركة الفائقة، حيث تخضع للصيانة الدورية والإصلاح في كراجات الشركة قبل طرحها للبيع في معارض الشركة المختلفة.