الشركة حريصة على تقديم إبداعاتها المستمرة كوسيلة أساسية لتحقيق النجاح

قبل قرن من الزمن، وفي 27 يوليو 1917 بالتحديد، انطلقت شركة فورد موتور كومباني في مغامرة كان من شأنها تغيير صناعة السيارات إلى الأبد.

وبدأت الحكاية مع Model TT، الشاحنة التي اعتمدت على النجاح الكبير لسيارة Model T والتي حققت تقدما كبيرا على مدار مائة عام لتصبح أفضل الشاحنات مبيعا في العالم.

وعلى مدى السنين، تم استخدام شاحنات فورد من قبل المزارعين والعائلات والجنود والمقاولين وسائقي السباقات والباحثين عن المغامرة.

وساهمت المواصفات التي تتميز بها شاحنات فورد بما فيها تعدد الاستخدامات والإمكانيات الفائقة والموثوقية العالية، في ريادة الشركة لمبيعات الشاحنات خلال عقود طويلة من الزمن، كما سنرى في هذه اللمحة التاريخية.

إلا أن هذه الإنجازات لم تحدث بين ليلة وضحاها، فقد كانت المسيرة طويلة عبر الزمن، حافلة بالرؤية والإبداع، والسعي المستمر لإنتاج شاحنات تلبي التوقعات وتتجاوزها أيضا.

وفي عام 1917، وبعد تسع سنوات من إطلاق Model T، كان العملاء يبحثون عن مركبة أكثر متانة وقدرة من أي سيارة معروفة في ذلك الوقت حتى ظهرت شاحنة Model TT.

أسهمت شاحنة TT في تغيير الطريقة التي يتم فيها أداء المهام، من خلال قدرتها على نقل طن كامل من الحمولة، وبدأ بيعها في الأصل كشاسيه فقط، وأتيح للمشترين مجال تزويدها بالهيكل الذي يرغبونه، وباعت فورد من TT ما يقارب 1.3 مليون شاحنة من هذا الطراز، حتى تم استبدالها في عام 1928 بالبيك أب من طراز A وAA، حيث كان نموذج AA واحدا من أوائل سلالة فورد لشاحنات البيك أب.

وبعد سنوات قليلة، تلقت شركة فورد موتور كومباني في أستراليا رسالة من زوجة مزارع تطلب فيها مركبة يمكن لها ولزوجها قيادتها في المدينة خلال عطلات نهاية الأسبوع، على أن تكون السيارة قادرة أيضا على نقل حمولة من الماشية إلى السوق في بقية أيام الاسبوع.

ومن هنا جاءت شاحنة فورد كوبيه يوتيليتي «the ute» في عام 1934، وهي المركبة التي ارتبط اسمها بأستراليا، وتعتبر عنصرا أساسيا آخر من الإرث العريق لشركة فورد القائم على الإصغاء، والاستجابة لاحتياجات الأفراد.

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، أعادت فورد تركيز اهتمامها على تصميم الشاحنات في أميركا الشمالية، وشهد عام 1948 إدخال أول شاسي مخصصة لإنتاج الشاحنات، حيث تمكنت من خلالها تحقيق زيادة كبيرة في قدرات مركبات فورد.

وتوافرت أولى نماذج هذا الطراز الجديد المتنوع من الشاحنات بثمانية أحجام، بدءا من طراز F-1 بقدرة نصف طن، وحتى F-8 بقدرة 3 أطنان، وجاء طرح سلسلة شاحنات F الشهيرة التي تحمل منذ عام 1977 لقب البيك أب الأفضل مبيعا في الولايات المتحدة الأميركية، ولقب أفضل المركبات مبيعا على مدى 35 عاما متواصلة.

وفي منطقة الشرق الأوسط، أصبحت F-150 اختيار الجيل الجديد من السائقين الباحثين عن المغامرة. أما في جنوب أفريقيا، فلم يقتصر دور فورد رنجر على كونه أفضل المركبات التجارية الخفيفة مبيعا، بل حصل أيضا على لقب أفضل السيارات مبيعا بشكل عام في النصف الأول من عام 2017.

وجيلا بعد جيل، واصلت فورد ابتكار المزايا والمواصفات الجديدة، وإضافتها على شاحناتها اعتمادا على متطلبات العملاء، حيث حرصت على تقديم إبداعاتها المستمرة كوسيلة أساسية لتحقيق النجاح.