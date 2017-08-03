استنادا إلى إرث بدأ في عام 2002 مع سيارة «كوبيه G35»، فإن سيارة «إنفينيتي Q60» الجديدة تصل في عام 2017 لتجسد الروح التي لطالما امتلكها رائد صناعة السيارات.

«إنفينيتي لا تقوم بما يقوم به الآخرون، فالأمر لا يتعلق بنسخ الأفكار التقليدية، والمحافظة على طابع الرفاهية والترف.

نحن لا نحاول أن نكون كل شيء لجميع الناس، ولكن أن نكون كل شيء لبعضهم». هذا ما يؤكده كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، والرئيس التنفيذي لتحالف شركتي رينو- نيسان، وهو الشراكة الاستراتيجية التي تشكل «إنفينيتي» جزءا منها.

وتتركز تجربة القيادة في «Q60» على السائق بشكل رئيسي، إلى جانب أخذ الركاب بعين الاعتبار من خلال لمسة الأناقة الواضحة وقوة الأداء المذهلة، حيث يتمتع السائق بخبرة كاملة في التحكم بالمقاعد المرتفعة المصممة بأسلوب حديث لتقليل الضغط على العمود الفقري للسائق وتوفير الراحة للكتفين، وفي الوقت نفسه، فإن الخطوط النحاسية الخارجية المنسابة بشكل أنيق ومدروس على الهيكل القوي والديناميكي، تمنح السيارة ملامح جريئة.

وتضمن «إنفينيتي Q60 ريد سبورت 400 الحصول على أفضل أداء من حيق السرعة والقوة من خلال محرك توربو سعته 6 ليترات، المصمم لتوفير أداء قوي ومتطور والحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة، كما ان عجلة القيادة أكثر أناقة وقوة مقارنة بالتصاميم السابقة، ويمكن للسائق الاختيار من بين سبعة أنماط شخصية لتوجيه السيارة وفقا لأسلوب القيادة المفضل لديه.

وتوفر «Q60» تجربة ملهمة وشخصية وراء عجلة القيادة، كما تجسد حرص «إنفينيتي» وتفانيها في تطوير تقنيات القيادة الجديدة والمبتكرة، لتناسب أذواق عشاق السيارات الأنيقة والقوية في آن معا، عبر تحديد وضع القيادة والوصول إليه من خلال شاشة تعمل باللمس العلوي بقياس 8 بوصات.

ويسمح النظام باختيار وضع القيادة من الخيارات المتاحة التالية: «القياسي» و«الثلج» و«الاقتصادي» و«سبورت» و«سبورت +» (جديد ومتوافر لأنواع معينة) و«الشخصي».

ولقد تم استخدام تصميمات «إنفينيتي» الخاصة من أجل التوصل إلى ميزات موحدة مثل القوس والأعمدة التي تتجه إلى الأمام وتؤكد الجودة الديناميكية للسيارة، كما تساعد في التعرف على «Q60» فور رؤيتها.

ويتميز طراز «Q60» بعجلات من سبائك الألومنيوم قياس 19 بوصة حديثة التصميم.

أما طراز «ريد سبورت 400» وهي إصدارات أكثر توجها نحو الأداء القوي والمتوازن، فهي ذات عجلات خلفية أوسع، لتساهم في تحسين القدرة على الانطلاق، مع قوة أكبر من الجهات الجانبية.