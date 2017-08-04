«فانتوم» الجديدة إعلان واضح وصريح عن البراعة في التصميم والهندسة والخبرة في مجال التصميم حسب الطلب

معيار جديد يوضع يتعرف إليه اليوم قطاع الفخامة مع وصول سيارة فانتوم الجديدة والتي تشكل الجيل الثامن من هذه العائلة. إنها سيارة تترجم إصرار رولز-رويس على إطلاق سيارة ذات تصميم عصري بالكامل لجوهر طراز فانتوم مع إبداعات تكنولوجية إضافية هامة بل تؤكد عزمها على تحقيق ثورة في قطاع السيارات الفارهة من خلال التحول كليا عما هو سائد عبر منصات التصنيع المشتركة لتضع نموذج عمل جديد بالكامل في مجال الفخامة.

ومع انطلاق الفصل التالي من حكاية رولز-رويس، تصبح رولز-رويس فانتوم الجديدة المرشد الرئيسي إلى الدرب الذي يجب أن تسلكه صناعة المنتجات الفارهة من اليوم فصاعدا. ويقول في هذا الإطار بيتر شوارزنباور، رئيس مجلس إدارة رولز-رويس موتور كارز وعضو مجلس الإدارة في مجموعة BMW: لا شك في أن طرح سيارة جديدة من رولز-رويس في العالم يشكل لحظة مميزة جدا ضمن مجموعة BMW. غير أن هذه المناسبة بالتحديد هي الأكثر تميزا لأننا نطرح سيارة فانتوم جديدة بالكامل، السيارة الأبرز بين سيارات علامة رولز-رويس والمنتج الفاخر الرائد في العالم. فانتوم الجديدة إعلان واضح وصريح عن البراعة في التصميم والهندسة والخبرة في مجال التصميم حسب الطلب وقد سررت جدا بالاستجابة التي تلقيناها من عدد كبير من عملائنا المتميزين من حول العالم. ومجموعة BMW تبقى ملتزمة تجاه مستقبل رولز-رويس موتور كارز كما تفخر بالإنجازات المشرفة التي حققتها العلامة منذ تاريخ الاستحواذ.

ومن جانبه، يعلق فيليب كوهين، رئيس قسم الهندسة قائلا: «لعل العنصر الأهم بالنسبة لتحقيق رؤية العلامة الرائدة عالميا في قطاع المنتجات الفخمة، اليوم وفي المستقبل، هو هندسة تمتد عبر كامل عائلة سيارات رولز-رويس. وبالتالي، سوف نعتمد «بنية الرفاهية» في كل سيارة مــن سيارات رولز-رويس المستقبلية وليس فقط في سيارة فانتوم الجديدة. مشروع كولينان والنسخة والتالية من جوست ورايث وداون ستبنى على هذه الهندسة بالإضافة وبدون شك إلى مشاريع السيارات ذات الهياكل المصممة حسب الطلب بالكامل.

«بنية الرفاهية»

«بنية الرفاهية» عبارة عن إطار هيكلي جديد من تصميم رولز-رويس مصنوع من الألومنيوم بشكل كامل ستبنى عليه كامل طرازات رولز-رويس المستقبلية بدءا من سيارة فانتوم الجديدة. وبالتالي، لن تطرح رولز-رويس بعد اليوم أي سيارة ذات هيكل أحادي كما تفعل الشركات المصنعة الكبرى وبعض العلامات التجارية الفاخرة التي تصنع على إطار واسع.

وتتميز البنية الجديدة بصلابة أكبر بما يناهز 30% مقارنة بهندسة الإطار الهيكلي الذي بنيت عليه فانتوم الجيل السابع، وتأتي الهندسة الجديدة في صميم الجيل التالي من سيارات رولز-رويس والتجارب التي تتطلع رولز-رويس إلى تقديمها من حيث الراحة خلال التنقل وراحة المقاعد والحضور الخارجي اللافت والمساحة الداخلية.

أما أبرز مزايا هذه الهندسة الجديدة في سيارة فانتوم الجديدة فهي خفة الوزن، والصلابة المعززة، والإنتاج الكفؤ للطرازات ذات قاعدة العجلات العادية والممتدة، وتصميم خارجـــي بأسطـح لا تقبل المساومة.

وتزود فانتوم بنظام تعليق هوائي وأنظمة تحكم متطورة بالهيكل، مما يقدم تجربة قيادة سهلة لا مثيل لها وأداء مذهلا ومريحا بأدنى مستويات الارتجاج.

السيارة الأكثر صمتاً في العالم

تم بذل جهود لا تحصى ولا تعد لصنع «السيارة الأكثر صمتا في العالم»، فلجأ المصممون إلى طبقتي طلاء بسماكة 6 ملم على كامل السيارة، وأكثر من 130 كيلوغراما من المواد العازلة للصوت، بالإضافة إلى وصلات من الألومنيوم المصبوب تعتبر الأكبر على الإطلاق في هيكل غير مكتمل، كما عمدوا إلى استخدام مواد عالية الامتصاص للصوت، ومما ساعد على عزل ضجيج الطريق كان استخدام معادن خفيفة مزدوجة الطبقات في مساحات معينة ضمن أرضية الهيكل المجسم وحاجزه، وهذه ميزة تتفرد بها سيارة فانتوم الجديدة. وتمت إضافة المزيد من مواد عزل الضجيج عن طريق إدراج طبقات سميكة من الرغوة والمخمل لتأمين عزل صوت غير مسبوق في صناعة السيارات.

محرك V12 بلمسة جديدة

مع التركيز على صنع السيارة الأكثر صمتا وسكونا في العالم، بات من الضروري الحصول على محرك هادئ تماما، وهو أمر يتطلب طاقة أعلى عند سرعة دوران منخفضة لضمان الهدوء. وبالتالي، تم تصميم محرك جديد بالكامل باثنتي عشرة أسطوانة على شكل V سعته 6.75 لترات لسيارة فانتوم الجديدة.

يستخدم محرك فانتوم الجديد جهازي توربو يساهمان في إنتاج عزم عند سرعة دوران منخفضة يبلغ 900 نيوتن متر عند 1700 دورة في الدقيقة فقط مع تأمين قوة 563 حصانا وقد أدى ذلك إلى تسارع هادئ وزيادة سهلة للقوة عند الحاجة. ومع إضافة ناقل الحركة بمساعدة الأقمار الصنـــاعيـة، الـذي يترافـق مـع ناقل الحركة ZF ثماني السرعات أيضا يصبح السائق مستعدا لكــل مــا قــد تقدمه له الطريق.

وتتميز سيارة فانتوم الجديدة بمعيار جديد آخر هو الهندسة الإلكترونية التي تشكل أكبر عنصر تنتجه ليس رولز-رويس فحسب بل مجموعة BMW. ويساعد ذلك إذا على جعل سيارة فانتوم الجديدة السيارة الأكثر تطورا على الصعيد التقني من رولز-رويس على الإطلاق. ويربط هذا الجهاز العصبي المركزي جميع الأنظمة الذكية المتقدمة المختلفة في فانتوم الجديدة ويتحكم بها، فتصبح بذلك السيارة الفارهة الأكثر تطوراً في السوق. وتشمل أنظمة المساعدة في سيارة فانتوم الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر، مساعد التنبيه، ونظام بأربع كاميرات مع عرض صورة بانورامية، ورؤية تغطي جميع الجهات تشمل الرؤية من الأعلى، والرؤية الليلية والرؤية المساعدة، ونظام مثبت السرعة النشط (ACC)، والتحذير من الاصطــــدام، والتحذير من المشاة، والتحذير من السيــارات القريبة عند الرجوع إلى الخــلــف، والتحذير عند الخروج عن المسار وتغييره، وشاشة عرض باهرة عالية الوضوح قياس 7x3 بوصات، ونقطة اتصال بالإنترنت اللاسلكي، وإضافة بالتأكيد إلى أحدث أنظمة الملاحة والترفيه.