باقة فريدة من المزايا الاستثنائية تشمل كفالة مدى الحياة لضمان راحة البال والطمأنينة

حرصا منها على مكافأة عملائها ومحبي سيارات ميتسوبيشي بالكويت، أعلنت الملا موتورز الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في الكويت، عن إطلاق العرض الأقوى لهذا الموسم تحت شعار «بالتأكيد... لا منافس لهذا العرض من الملا».

وقالت المجموعة في بيان لها انها تحرص على تقديم الفرص القيمة لعملائها، لتمكنهم من اقتناء إحدى سيارات ميتسوبيشي الرائعة التي تلبي كل الاحتياجات والمتطلبات في كل الفئات، مؤكدة بالوقت نفسه انها تسعى دائما نحو تقديم العروض الأفضل والأقوى في السوق.

وذكرت المجموعة انها تقدم لعملائها من خلال عروض الموسم الكبيرة، سعرا استثنائيا وغير مسبوق على سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2017، وتتيح عروض الموسم لعملاء ميتسوبيشي ومحبي سيارات الدفع الرباعي في الكويت، اقتناء سيارة باجيرو الأسطورية ذات الطابع الرياضي والدفع الرباعي الرائد بسعر يبدأ من 7799 دينارا فقط. كما ان مفاجآت العرض لا تتوقف عند هذا الحد بل تتعداها بكثير حيث يتم إعطاء العملاء الذين يقومون بالشراء خلال فترة العرض باقة فريدة من المزايا الاستثنائية والتي تشمل كفالة مدى الحياة لضمان راحة البال والطمأنينة وتأكيدا على الثقة المبنية عليها صناعة سيارات ميتسوبيشي، اضافة الى مجموعة من المزايا الحصرية العديدة، بالإضافة الى خدمة الطريق، ضمان الحصول على أعلى قيمة تثمين، وكذلك حلول تمويلية مبتكرة تمنح العملاء المزيد من الحرية والمرونة بالسداد.

وتزود ميتسوبيشي باجيرو بمجموعة من المواصفات المميزة والتي تشمل: نظام سوبر سيلكت للدفع الرباعي، إضافة إلى محرك V6 MIVEC سعة 3.5 ليترات.

وتضمن ميتسوبيشي باجيرو 2017 الجديدة الأمان والصلابة من خلال جسم RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) المصمم لتقليل إصابات راكبي السيارة وذلك عن طريق استخدام قطاعات تحطم أمامية وخلفية لامتصاص وتبديد الأضرار الناجمة عن التصادم قبل وصولها للمقصورة، ويوفر الجسم الصلب الأحادي القالب مزيدا من الحماية عن طريق إحاطة جميع الركاب ضمن إطار فولاذي يقاوم انهيار المقصورة.

ويضمن العرض لعملاء المجموعة الحصول على أعلى قيمة تثمين لسياراتهم الحالية، لتكون الفرصة مواتية للجميع لاستبدال سياراتهم الحالية بإحدى سيارات «ميتسوبيشي» الحديثة التي تتميز بجودة صناعتها وتكنولوجياتها المتطورة، وتفوقها في معايير السلامة والأمان بالإضافة إلى مواصفاتها العالية.

وتدعو المجموعة عملاءها لزيارة معارض ميتسوبيشي في كل من منطقة شرق، او الشويخ في معرض بيت التمويل الكويتي، او في معرض الري الذي يستقبل العملاء بشكل متواصل من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء، حيث سيكون مستشارو المبيعات على أتم الاستعداد لاطلاعهم على تفاصيل عروض الموسم ومساعدتهم على اختيار السيارة الأنسب لهم والتي تلبي احتياجاتهم وتتناسب مع متطلباتهم.