2000 دينار فوق أعلى قيمة تثمين لسيارتك المستعملة

تعبيرا عن اهتمامها الدائم بابتكار وتقديم أفضل العروض الترويجية التي تجعل الرفاهية في متناول جميع عشاق الفخامة، أطلقت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، عرضا حصريا يعزز متعة اقتناء أيقونة الفخامة والأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة، كاديلاك اسكاليد، حيث يمكن الآن امتلاك هذه السيارة الفاخرة والحصول على 2000 دينار كويتي فوق أعلى تثمين، ليستفيد العميل من فخامة السيارة التي تأتي مع العديد من المزايا الخاصة مثل كفالة 4 سنوات أو 100000 كم، خدمة وصيانة 4 سنوات أو 100000 كم، خدمة المساعدة على الطريق لمدة 4 سنوات، خدمة التوصيل عند الصيانة، سيارة بديلة وخدمة التوصيل من وإلى المطار.

وتقدم كاديلاك اسكاليد تصميما عصريا مع قدرات جبارة وتجهيزات فائقة تضمن الفخامة الخالصة في مقعد السائق.



ويأتي الجيل الرابع من اسكاليد بتصميم جديد بالكامل.



وأبرز التطورات التي طرأت على السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات هي في الداخل، حيث مزجت المستويات الجديدة من الفخامة مع أحدث التقنيات.

أما نظام كاديلاك للتحكم المغناطيسي بالقيادة- نظام التعليق الأسرع تجاوبا في العالم- فهو قياسي ويوفر أداء قيادة دقيق التحكم.



وتعتبر اسكاليد في صميمها سيارة رياضية متعددة الاستعمالات تمتلك قدرات البيك أب كبيرة الحجم، حيث انها قادرة على تحقيق معدلات قطر تبلغ 4150 كيلوغراما للطراز القياسي و4050 كيلوغراما في اسكاليد ESV.

ويوفر تصميم كاديلاك مظهرا مميزا يوحي بالجودة والأناقة والقدرات الفائقة.



وتمزج تفاصيل التصميم الأسطح المصقولة مع الإضافات التكنولوجية المتفوقة التي تمنح اسكاليد حضورا مميزا ينفرد عن البقية.

وعززت لمسات التصميم الديناميكية في الأمام من خلال شبك التهوية المفصل الذي يحتوي على كروم غالفانو، والذي يتألق بمظهر فريد وانسيابي.



وتبرز السيارة بشكل مميز من خلال مصابيح LED في الأمام والخلف، التي تمنح إضاءة عمودية حادة وفريدة من نوعها.



وتوفر تقنية LED إضاءة متساوية وثابتة وواضحة جدا، فضلا عن فعالية الإضاءة لفترة طويلة من الزمن وتوفير الطاقة، مقارنة بالإضاءة التقليدية.

ويميز التصميم المتقن مقصورة الركاب في اسكاليد، فهي مصممة لتكون واحدة من أجمل المقصورات في قطاع صناع السيارات وأكثرها فخامة، ممزوجة بتقنيات سلسة لعملاء اليوم المولعين بالاتصال.



وكما هو الحال في التصميم الخارجي، تتألق اسكاليد بتناغم مميز مع طرازات كاديلاك الأخرى في مظهر المقصورة، وتجهيزاتها، وأدوات التحكم التي تحتويها.

ويضيف الخشب الحقيقي المدمج مع مواد مطرزة بشكل فاخر والإضافات الجلدية إضافة إلى الإضاءة المحيطة، المزيد من الأناقة إلى التصميم الداخلي.



كما تمت هندسة وتصميم التفاوتات الضيقة للوحة العدادات وصفائح الأبواب وأدوات التحكم والأبواب المختومة بشكل ثلاثي، لتعزيز الشعور بالجودة المتميزة التي تقدمها السيارة.

أما المقاعد، فهي مصممة لتكون أكثر راحة، وهي مصقولة بشكل فريد مع مقاعد بظهر في الصف الثاني.



ويتضمن التصميم إضافة الرغوة ثنائية الصلابة التي تضمن الراحة في الرحلات الطويلة وتساعد في الحفاظ على مظهرها الرائع مع مرور الوقت.

وتتضمن لوحة العدادات قياس 12.3 إنش شاشة عالية الدقة قابلة للتعديل لعرض معلومات السائق، مقترنة بنظام CUE للمعلومات والترفيه، مع عرض البيانات على الشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي المتوافرة اختياريا في المجموعة الفاخرة وبريميوم.



وإضافة إلى عرض معلومات نظام السيارة، يوفر مركز معلومات السائق تفاصيل حول الصوت وأنظمة الهاتف المتصل عبر Bluetooth ونظام الملاحة، والتي يمكن تعديلها عبر أدوات التحكم المثبتة على عجلة القيادة.

وتوفر المقصورة أيضا مزايا الهدوء بشكل درامي، وذلك بفضل بنية هيكل أكثر قوة، ومواد صوتية معززة وجديدة، ونظام Bose النشط لكتم الصوت.



حتى المرايا الخارجية تم تصميمها بعناية في مراكز اختبارات مقاومة الهواء، لتخفيف الضجيج.

وتقدم اسكاليد نظام الرؤية المحيطية بشكل قياسي في جميع الفئات، ويستخدم هذا النظام الكاميرات الخاصة بالسيارة لتأمين رؤية 360 درجة من الأعلى لكامل السيارة وعرضها عبر شاشة CUE.



ويقدم النظام ميزة جديدة تسمح للسائق باختيار مشاهدة الكاميرا الأمامية فقط.

كما تأتي سيارة اسكاليد الجديدة بنسخة «بلاتينوم» التي توفر مقاعد مصنوعة من جلد «نابا» الفاخر.

وتقدم السيارة نظام ترفيه متكاملا لركاب السيارة في الخلف، حيث يتضمن هذا النظام قارئ «دي في دي» خاصا للمقاعد الخلفية مع شاشات مزدوجة في مساند الرأس الأمامية وشاشة متوافقة مع تقنية بلو-راي.

وتتضمن اسكاليد نظام Bose Centerpoint الذي يعتبر النظام الأحدث على الإطلاق في كاديلاك.



ويحتوي هذا النظام المصمم خصوصا لاسكاليد، تكنولوجيات جديدة تساعد على تعزيز التجربة المتميزة داخل السيارة.



ويتألق أداء كاديلاك اسكاليد عبر المحرك القوي والفعال V8 سعة 6.2 ليترات، القادر على توليد قوة تقديرية تبلغ 420 حصانا و623 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتضمن المحرك سعة 6.2 ليترات الجديد تقنيات متميزة، منها الحقن المباشر، والنظام النشط لإدارة الوقود أو إيقاف عمل الاسطوانات، والتوقيت المتفاوت المستمر للصمامات، ونظام احتراق متطور، مصمم لإصدار القوة وعزم الدوران والفعالية الأكبر في نطاق واسع من شروط التشغيل.



ويسمح الاحتراق الذي يتم التحكم به بشكل أكثر دقة لسيارة اسكاليد، بالعمل بنسب ضغط أعلى، ما يقدم قوة أكبر وفعالية متوقعة أكثر.

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ذي ست سرعات طراز Hydra-Matic 6L80 مع تحكم معزز بتقنية TapShift.



ويمتلك ناقل الحركة المطور من قبل جنرال موتورز 8L90 نفس حجم ووزن ناقل الحركة 6L80 بست سرعات تقريبا، مع نسبة تغيير سرعة إجمالية تبلغ 7.0 تؤمن نسبة أعلى لتغيير السرعة الأولى، بشكل يساعد السائق على الانطلاق بثقة أكبر خلال عمليات التحميل والجر الفائقة.

وتتضمن تقنيات اسكاليد مزايا سلامة وأمان تساعد على حماية الركاب قبل وخلال وبعد وقوع الحادث، مثل نظام الفرملة الأوتوماتيكي في الأمام والخلف، والذي يعتمد على تقنية رادار قصير المدى وحساسات فوق صوتية لمساعدة السائق على تجنب الاصطدامات على سرعات منخفضة في الأمام والخلف عبر سلسلة من التنبيهات التي تمتد إلى الفرملة الكاملة عند الضرورة.

بالإضافة إلى ميزات السلامة، تأتي سيارة إسكاليد مع مرآة الكاميرا الخلفية الحائزة جوائز ونظام المساعدة التلقائية لركن السيارات.



وتستخدم المرآة كاميرا ذات زاوية واسعة مثبتة على الجزء الخلفي من السيارة، لتعمل المرآة على تحسين مجال الرؤية بنسبة تقدر بحوالي 300%، أو ما يعادل أربع مرات أكثر مرآة تمنح رؤية خلفية قياسية.



أما نظام ركن السيارات، فهو يمكن السيارة من ركن ذاتها موازيا أو عموديا.