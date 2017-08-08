تعتبر قيادة السيارات وسيلة ضرورية للعديد من السائقين الذين يعيشون حياة حافلة في الشرق الأوسط، حيث تتيح لهم مجالا للتنقل بين أماكن الإقامة والعمل والترفيه، كما قد تكون تجربة ممتعة، وفرصة للابتعاد عن ضغوطات الحياة اليومية.

ومع ذلك، فالقيادة تنطوي على الكثير من المخاطر، وتتطلب اليقظة والحذر.



وقد يؤدي تشتت الانتباه لحظة واحدة إلى كارثة! ولذا، تساعدك تقنيات فورد على البقاء يقظا ومستقيما في مسارك.



وفيما يلي، خمس من العادات المألوفة في القيادة، وخمس من مزايا فورد التي تحافظ على سلامة عملائها.

٭ السرعة الزائدة: هذه العادة تعرض حياة الكثيرين من الناس للخطر سنويا، ومع تقنية فورد بميزة المفتاح المبرمج MyKey، يمكن للمالكين تحديد سرعاتهم القصوى، مع تجنب وقف عمل تقنيات مساعدة السائق، لتوفير مزيد من الطمأنينة عندما يقود المركبة سائقون آخرون.



ومن جانبه يساعد مثبت السرعة التفاعلي Adaptive Cruise Control السائقين في السيطرة على سرعاتهم، ويمكنهم من ضبط سرعة القيادة التي يرغبونها، ليعمل النظام للمحافظة عليها.

٭ الالتزام بالمسار: يؤدي التبديل غير المقصود أو المفاجئ بين مسار وآخر أثناء حركة السيارة على الطريق إلى مخاطر جسيمة، ويساعد نظام البقاء في خط السير من فورد على تجنب هذا الخطر.



فعند تشغيل النظام، يظهر مؤشر على لوحة العدادات لتنبيه السائق إلى موضع سيارته على المسار.



ومن خلال نمط التنبيه، يرسل النظام ثلاث اهتزازات قصيرة إلى عجلة القيادة لتنبيه السائق لخروجه عن المسار.

٭ استخدام الهاتف المتحرك: يمتاز نظام الترفيه والاتصال الذكي SYNC 3 الجديد كليا من فورد بتطبيق Siri Eyes-Free الذي يتيح للسائق التحدث بدون استخدام اليدين، مع سهولة التكامل مع منصتي Android Auto وApple CarPlay، وميزة التنشيط عبر النصوص والأوامر الصوتية، ويساعد السائقين في المحافظة على تركيزهم على الطريق مع إبقائهم على اتصال دائم.

٭ الاقتراب من السيارات من الخلف: يعتبر مشهد وميض المصابيح الأمامية لسيارة متسارعة متجهة نحو مصد السيارة الخلفي، تجربة مخيفة لأي سائق.



ويعد الفشل في المحافظة على مسافة آمنة بين السيارات على الطريق سببا رئيسيا آخر لحوادث التصادم في المنطقة، ويعمل نظام فورد للتحذير من الاصطدام الأمامي مع دعم الفرملة في المساعدة على معالجة تلك المشكلة.

وتم تصميم هذا النظام لتنبيه السائق عند وجود احتمالية عالية لاصطدام أمامي وشيك.



ويعمل النظام على تحضير الفرامل كما يساعد على تنشيطها بشكل كامل إذا قام السائق بالضغط عليها بقوة.



كما يعد نظام فورد النشط لإيقاف السيارة في الحالات الطارئة داخل المدينة ميزة أخرى متقدمة تتيح رصد السيارات التي تتوقف بشكل غير متوقع أمام السائق.

٭ حماية الآخرين على الطريق: من السهل عليك أن تفكر بالخطر الذي يتعرض له ركاب سيارتك عند قيادتك على الطرقات، إلا أنه قد يكون هناك آخرون غيرك معرضون للخطر أيضا! ولهذا، تم تصميم نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية (BLIS) لمراقبة المسارين على جهتي السيارة والتنبيه عند رصد أي حركة داخل هذا النطاق التي تصعب مشاهدتها.