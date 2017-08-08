نالت مركبة «بي إكس 7» الرياضية رباعية الدفع، وهي من أول الطرازات الجديدة التابعة لمجموعة «بورجوارد» والتي سيتم إطلاقها في دول مجلس التعاون الخليجي، شهادة الموافقة الأوروبية على كامل أنواع العربات.



هذا، وترتكز شهادة الموافقة على كامل أنواع العربات الأحدث المقدمة من الاتحاد الأوروبي على لوائح اللجنة الاقتصادية الأوروبية وتوجيهات وأنظمة الاتحاد الأوروبي.



ويعتبر اختبار الموافقة على كامل أنواع العربات، الذي يعتبر نظام مراقبة الجودة الأكثر دقة، جزءا من استراتيجية مدروسة بعناية متبعة من قبل «بورجوارد» والتي تسبق خطط توسعها نحو منطقة الشرق الأوسط.



وقال د.تيلو شويرز رئيس التطوير لدى مجموعة «بورجوارد» في هذا الصدد: «في الواقع لا تتمتع مركبة «بي إكس 7» بالتكنولوجيا المتطورة فحسب، إنما خضعت عملية تطويرها وإنتاجها لاختبارات صارمة نتج عنها الحصول على شهادة الموافقة على كامل أنواع العربات، والتي تعتبر عموما واحدة من الاختبارات الأكثر شمولا للمركبات على الصعيد العالمي وضمانة قوية لجودة المركبة.



وأصبحت مركبة «بي إكس 7» جاهزة الآن للعملاء المتميزين في منطقة الشرق الأوسط، المعروفين برغبتهم وتفضيلهم لأرقى المعايير من حيث الأداء والسلامة والرفاهية».



تجدر الإشارة إلى أن مركبة «بي إكس 7» خضعت خلال الاختبارات لفحوصات صارمة شملت معايير مثل مستويات الصوت، والانبعاثات، ودخان الديزل، واستهلاك الوقود، وقوة المحرك، وانبعاثات محركات الديزل، وتكييف الهواء.



ويعتبر تراث «بورجوارد» المتجذر في عمق التكنولوجيا والحرفية الألمانية، بمنزلة ضمانة للجودة العالية التي تميز مركبة «بي إكس 7» لاستيفاء المعايير الصارمة المختلفة، والتي تعتبر ملائمة أيضا لسوق منطقة الشرق الأوسط.



وتشمل السمات البارزة الأخرى لمركبة «بي إكس 7» محرك توربو القوي ذات الاستهلاك المنخفض للوقود.



وتم تطوير «2.0 تي تي جي دي آي» (محرك توربو يعمل بنظام الحقن المباشر للبنزين) بالاشتراك بين «بورجوارد» ومجموعة من كبار الشركاء العالميين بما في ذلك «بوش» و«إف إي في» و«آي إتش آي» مع نظام متطور للحقن المباشر وتقنية متطورة لمعالجة الأسطوانات.



وتتمتع مركبة «بي إكس 7» بميزات أمان متعددة الطبقات، مصنوعة من فولاذ فائق القوة التي تبلغ 1500 ميجا باسكال والذي يستوفي معايير برنامج تقييم السيارات الجديدة في أوروبا من فئة خمس نجوم، وتشمل خاصية الرصد عن بعد وحماية كاملة.