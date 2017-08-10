كبسة زر واحدة وتتحول السيارة من كوبيه إلى مكشوفة في غضون 11 ثانية فقط

بمواصفات فائقة من القوة، وتصميم مثالي للقيادة بحرية في الهواء الطلق، تتوافر الآن كل من سيارة AMG GT رودستر وسيارة AMG GT C رودستر لدى شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، الوكيل الحصري المعتمد لمرسيدس-بنز في الكويت.

وترتقي أحدث طرازات AMG المتطورة بمفهوم القيادة المكشوفة إلى مستوى جديد كليا من الإثارة، إذ تتحول من نمط الكوبيه إلى نمط السيارات الرياضية المكشوفة بلمسة زر واحدة، حتى أثناء الحركة. وبتوافره بالألوان الأسود والأحمر والبيج، يحظى السقف القماشي ثلاثي الطبقات بالدعم من هيكل خفيف الوزن يتكون من الماغنسيوم، الفولاذ، الألمنيوم، ويتم فتحه وغلقه في غضون 11 ثانية، مع إمكانية القيام بذلك عند القيادة بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة.

ولا تكتسب سيارة AMG GT C رودستر الجديدة الإعجاب والتقدير بسبب قوتها التي تبلغ 557 حصانا وأقصى عزم دوران مقداره 680 نيوتن متر وحسب، بل هي تقدم أداء ديناميكيا مميزا بفضل التوجيه النشط للمحور الخلفي، والقفل التفاضلي بتحكم إلكتروني على المحور الخلفي، إلى جانب نظام التعليق الرياضي AMG RIDE CONTROL. وتبرز الشخصية الحصرية للطراز الجديد من خلال محرك التوربو المزدوج V8 بسعة 4.0 ليترات، والمزيج الذكي من المواد خفيفة الوزن، مما يسمح للسيارة بالانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.7 ثوان، مع سرعتها قصوى تصل إلى 316 كيلومترا في الساعة.

وتولد AMG GT رودستر قوة قدرها 476 حصانا، وعزم دوران مقداره 630 نيوتن متر، وتتسارع كذلك بأداء مذهل من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.0 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 302 كيلومتر في الساعة. ويقول كل من محمد عبدالرحمن البشر، مدير شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي ومايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: تمثل السيارتان الجديدتان AMG GT وAMG GT C رودستر إضافتين رائعتين إلى عائلة AMG، ويسرنا أن نقدمها في معرضنا. وسيقدر عشاق السيارات الرياضية رحابة المقصورة الداخلية، والدقة المثالية والمتوازنة للتوجيه، ووضعيات القيادة المتعددة التي تضمن أداء عاليا لا يتأثر أبدا عند الانتقال من نمط الكوبيه السوبر بسقف مغلق، إلى نمط سيارة الأحلام ذات السقف المفتوح. ومع تحسيناتها الفنية المميزة، تجمع سيارتا الرودستر بسلاسة مطلقة بين إثارة القيادة الاحترافية وفخامة السيارات المكشوفة، مما يجعل أداء القيادة الذي تمتاز به AMG تجربة أكثر شمولية.

سمات معبرة جدا

تعكس شبكة AMG Panamericana اللافتة تراث سباقات السيارات، إذ تأتي مع 15 من القضبان الرأسية المطلية بالكروم، لتصور ملامح سيارات السباقات الرياضية الحالية للعملاء GT3 من مرسيدس-AMG. ويبرز الطرف الأمامي الجديد النطاق العريض للسيارة، ويمنحها مظهرا قويا وخارقا على الطريق. وتضمن فتحات التهوية الخارجية الكبيرة وصول هواء التبريد إلى المحرك. ويرسم الكتف الواضح والجريء صورة معبرة للعضلات المفتولة، ويحسن من انطباع القوة المطلقة والديناميكية الحيوية، إلى جانب عجلات AMG المعدنية الخفيفة الجديدة بقياس 19 إنشا و20 إنشا، وبتصميم يتضمن 5 عوارض ثنائية.

إطلالة قوية

يتضمن الطرف الخلفي أيضا العديد من الابتكارات واضحة المعالم. فالألواح الجانبية الجديدة من الألمنيوم لسيارة AMG GT C رودستر تزيد من عرض هذه السيارة المكشوفة ذات المقعدين بمقدار 57 ميلليمترا مقارنة بسيارة AMG GT رودستر. وهذا تماما هو عرض سيارة AMG GT R. وبالمقارنة بسيارة AMG GT رودستر، توفر البنية العضلية القوية أيضا مساحة للعجلات الكبيرة وحيزا خلفيا. وتلبي كلتا الميزتين متطلبات الجر، وفي الوقت نفسه تسمح بسرعات أعلى عند الانعطافات. وتحسن الخطوط الكونتورية العريضة كذلك للغطاء الخلفي في سيارة AMG GT C رودستر من تدفق الهواء في الجهة الخلفية، مع فتحاتها الكبيرة الخارجية للتهوية. ويضم كلا الطرازين المختلفين من الرودستر جناحا مدمجا في غطاء صندوق السيارة. ويمتد هذا الجناح لأعلى وأيضا يتراجع إلى موضعه كهربائيا عند سرعات محددة، اعتمادا على وضعية نقل الحركة المختارة.

نقل الحركة المزدوج

أدخل فريق التطوير أيضا تحسينات على ناقل الحركة المزدوج بسبع سرعات في تنسيق محور نقل الحركة على المحور الخلفي ليتكيف مع مستوى القوة الجديد لسيارة GT C رودستر من مرسيدس-AMG، وذلك من خلال إجراء تعديلات على الأجهزة والبرمجيات. ويمتلك الترس الأول لناقل الحركة الرياضي AMG SPEEDSHIFT DCT بسبع سرعات نسبة دوران أعلى، في حين أن الترس السابع والقرص الأخير يمتلكان نسب دوران أقل. ويؤدي ذلك إلى تجربة تسارع أكثر خفة ورشاقة، واستجابة عفوية جدا لحركات التسارع المفاجئة.

وتتيح الوضعيات الثلاث لنقل الحركة«C»(كمفورت)،«S»(سبورت)،«S+»(سبورت+)، والإعدادات المبرمجة فرديا «I» (إنديفجوال)، نطاقا واسعا من تجارب القيادة من المريحة إلى الرياضية جدا، في حين تتوافر الوضعية الإضافية لنقل الحركة «ريس» (RACE) لسيارة GT C رودستر من مرسيدس-AMG. وتعمل هذه الوضعية بصورة مثالية على ضبط استراتيجية تبديل التروس لناقل الحركة المزدوج وفق احتياجات مسارات السباق - ويتضمن ذلك سرعات تبديل عالية جدا، وصوتا انفعاليا أكثر للمحرك. ومن خلال الضغط على مفتاح «M» المنفصل في الكونسول الوسطي، يمكن للسائق تفعيل الآلية اليدوية لنقل الحركة في أي وضعية للقيادة.