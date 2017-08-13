G80 سبورت تجمع بين معايير الفخامة الرياضية وتكنولوجيا السلامة المتطورة والجودة العالية

بعد انطلاق العلامة التجاريـــــة الفاخـــــــرة «جينيسيس» في الشرق الأوسط، وإلقائها بهويتها الجديدة على المنطقة وتفردها في وقعها المميز والمثير خاصة على عشاق الرفاهية والراحة والأداء المميز، أطلقت «شمال الخليج» حديثا، الوكيل الحصري لسيارات جينيسيس في الكويت، الجيل الثالث من جينيسيس G80 الرياضية، التي تتمتع بالأداء القوي، وتجمع بين التصميم الأنيق لعلامة جينيسيس التجارية وتجربة القيادة الديناميكية المذهلة، لتكون في متناول العملاء وخاصة عشاق السيارات الرياضية في الكويت.

تصميم خارجي

عندما يلتقي أداء القيادة الفعال مع التصميم الجريء، فإن إحساسا عارما بشغف القيادة يولد ولا يتلاشى.



تبدو سيارة جينيسيس ‪G80‬ سبورت وهي قابعة بهيكل ذي تصميم منخفض الارتفاع كأنها متحفزة للانطلاق في أي لحظة ومستعدة للاندفاع نحو هدف ما، بالإضافة إلى تنسيقها المتناغم بين التسارع المثير والمناولة الدقيقة، من أجل تحقيق تجربة ديناميكية فريدة من نوعها.‬‬

تصميم داخلي

أضافت سيارة جينيسيس ديناميكية السيارة الرياضية إلى الراحة التي توفرها سيارة سيدان الفخمة، حيث تتميز مقاعد جينيسيس G80 سبورت الرياضية بالترف والفخامة الحصرية، وبمقصورة مكسوة بجلد الغزال الأسود.



وعجلة القيادة ثلاثية الشعب الأنيقة ذات الإطار العريض تعزز من عملية التشبث بالمقود، في حين تعمل أزرار النقل المتنوعة والمصممة خصيصا للموديل الرياضي على تحسين المناورات أثناء القيادة، هذا بالإضافة إلى استخدام مادة الكربون العصرية، والتفاصيل الدقيقة للألمنيوم الأصلي.

تؤكد هـــذه السمات المميزة مجتمعة أنها حقا سيارة جينيسيس G80 سبورت.

تأتي G80 سبورت بمحرك V6 T-GDi سعة 3.3 ليترات، ويوفر نظام التربو المزدوج بسيارة G80 سبورت الرياضية الرائعة ميزة السرعة القوية في جميع السرعات.



وهي مزودة بمصابيح أمامية متكيفة ‪LED‬ كاملة الإضاءة وستائر هوائية، مرآة خارجية سوداء وقالب محيطي أسود.



كما تتضمن المرايا الخارجية الواسعة بلونها الأسود الأنيق مصابيح صغيرة مخفية، بينما يعكس القالب الخارجي المحيطي الداكن الشعور بسيارة رياضية متميزة.



وتتميز G80 سبورت بعجلات معدنية سوداء وزينة مطلية بالكروم الأسود ومجموعة مصابيح خلفية وأنابيب بكاتم صوت مزدوج.‬‬



وفي هذا السياق، قال مسؤول قسم التسويق في «شمال الخليج»: تفخر شمال الخليج بإطلاق جنيسيس G80 سبورت لتكون بمتناول عشاق السرعة والأداء الرياضي، بحيث تعتمد هذه السيارة على الأداء الواثق، والتي تجمع بين الأناقة الراقية للعلامة التجارية جنيسيس، مع تجربة القيادة الديناميكية والاستثنائية.



كما تبذل جنيسيس ما في وسعها لإحداث تغيير إيجابي في حياة العملاء المميزين، وتصبح عنصرا مهما بأسلوب حياتهم من خلال تقديمها موديلات رائعة وفاخرة تجسد الأناقة الرياضية بكل معانيها.

ونذكر إلى جانب G80 سبورت سيارتي G90 وG80 اللتين تتمتعان بمواصفات مميزة تحدد مفهوم جديد للفخامة التي لا مثيل لها بين منافساتها وتقدم أرفع مستويات الرفاهية والأداء إلى جانب الأمان وأحدث المزايا التقنية.

وتعتبر سيارة السيدان G90 الكبيرة باكورة سيارات علامة جينيسيس الجديدة كليا وطرازها المتميز، وهي تأتي بحجم كامل مثيرة للإعجاب، ضمن مجموعة من طرز جينيسيس المخطط لإطلاقها والمتوقع أن تحدث نقلة نوعية في سوق السيارات الفاخرة وتحدد فيها مفاهيم جديدة للرفاهية والقيادة الراقية.

وتعد G80 السيارة الثانية تحت مظلة العلامة التجارية الفاخرة «جينيسيس» التي أثبتت مدى تأثيرها منفردة وقدرتها الكبيرة على تأدية دورها كرمز للفخامة العصرية وتجسيدها الواضح لمفهوم جنيسيس الذكية الذي يأخذك خطوة أقرب إلى الراحة والسلامة التي توفرها القيادة الذاتية المستقبلية.



وتجمع G80 تكنولوجيا السلامة المتقدمة مع مجموعة من مزايا الأمان المتفوقة التي توفر السلامة للركاب والمركبات بما فيها نظام الكبح الذاتي في حالات الطوارئ، ونظام تحذير الخروج عن المسار ونظام الكشف عن النقطة العمياء.



هذا، وتقدم G80 أعلى مستوى من المزايا للعملاء مع برامج الصيانة المحسنة والخدمات الأخرى ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، وبهدف تقديم مستوى آخر من الراحة الفاخرة وراحة البال لدى امتلاك السيارة، تمنح «جينيسيس» باقة من المزايا وخدمات مجانية حصرية للعملاء تشمل خدمة مواعيد ركن السيارة باستخدام تطبيق جينيسيس، وصولا إلى صيانة مجانية وخدمات أخرى متصلة.

الجدير بالذكر، أن المبيعات التي حققتها جينيسيس محليا أثبتت قدرتها الكبيرة على التميز كسيارة ناجحة وعلامة تجارية استطاعت في وقت قصير منافسة أقدم الشركات الأوروبية واليابانية للسيارات الفاخرة وأكثرها عراقة، حيث أصبحت تجسد ذروة الفخامة والرفاهية إلى أبعد حدود، إلى جانب متعة الأداء في القيادة، بالإضافة إلى ما تمتاز به من مواصفات وما توفره للعميل من مستوى فائق في الأداء والتصميم الراقي والابتكارات الحديثة.