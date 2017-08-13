سيبقى باب تلقي طلبات المشاركة مفتوحاً حتى 8 أكتوبر المقبل

تأكيدا لالتزامها الراسخ بتغيير العالم وبناء مستقبل أفضل من خلال التصميم، أعلنت شركة لكزس إنترناشيونال اليوم عن بدء تلقي طلبات المشاركة في «جائزة لكزس للتصميم» لعام 2018.



وتهدف هذه المسابقة العالمية، والتي أطلقت لأول مرة في العام 2013، إلى استكشاف جيل المواهب الواعدة من المصممين والمبدعين وصقل ورعاية الأفكار الإبداعية.

وفي كل عام تطمح الآلاف من المواهب الواعدة في مجال التصميم من جميع أنحاء العالم إلى أن يتم اختيارها لبلوغ المرحلة النهائية.



وستتاح الفرصة لـ 12 متسابقا للتأهل للتصفيات النهائية وعرض أعمالهم أمام مجموعة واسعة من المجتمع المهتم بالتصميم خلال أسبوع ميلانو للتصميم 2018، حيث سيقوم أربعة أشخاص منهم بإعداد نماذج أولية لتصاميمهم تحت إشراف مستشاري تصميم عالميين.



وسيبلغ الحد الأقصى للميزانية المخصصة لإنتاج كل من النماذج الأولية 3 ملايين ين ياباني (ما يعادل 98 ألف درهم إماراتي تقريبا).

وبالإضافة إلى فرصة العمل تحت إشراف نخبة من أشهر الأسماء في مجال التصميم وعرض أعمالهم عبر منصات عالمية، فإن المواضيع الإبداعية التي تدور حولها «جائزة لكزس للتصميم» منذ إطلاقها تشكل مصدر إلهام للمصممين الناشئين.



وتتمحور نسخة العام 2018 من «جائزة لكزس للتصميم» حول موضوع «التناغم»، إذ تؤمن شركة لكزس بأن الإبداع في مجال التصميم من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لتحقيق التناغم بين الطبيعة والمجتمع.



ومن هذا المنطلق، فإن «التناغم» هو نهج يتماشى مع فلسفة علامة لكزس الفاخرة بما يفسح لها المجال لاستكشاف إمكاناتها الحقيقية، لاسيما المتعلقة بالبيئة، وذلك من خلال ابتكار إمكانات جديدة عن طريق التعاون والتنسيق والتواصل.



والآن، حان دور المواهب الواعدة في مجال التصميم لتستوحي إلهامها من «التناغم» لبناء مستقبل أفضل.

وقال تاكايوكي يوشيتسوغو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تأتي نسخة العام 2018 من «جائزة لكزس للتصميم» كامتداد لالتزام علامة لكزس الفاخرة بدعم الجيل القادم من المصممين الموهوبين وتشجيع أعمالهم المبتكرة التي يمكن أن تساعد على تسخير التصميم لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية.



وتعكس هذه الجائزة شغف لكزس حيال التصميم، والذي يدفعنا إلى الأمام كعلامة فاخرة، ويوصل قيمنا ورؤيتنا في هذا المجال إلى جمهور عالمي أوسع.



ويجسد موضوع هذا العام، «التناغم»، مدى إيمان لكزس بقدرة التصميم، كما يمثل محورا ملهما للمتقدمين يمكنهم من خلاله بلورة أفكارهم الإبداعية التي تساعد على بناء مستقبل أفضل.



ونحن نقدر بصدق الدعم الذي يلقاه برنامج «جائزة لكزس للتصميم» على مر السنين من عملائنا ومن هواة التصميم في جميع أنحاء العالم».

وتتألف لجنة التحكيم من نخبة من المصممين والمبدعين ذوي الشهرة العالمية في مختلف المجالات التصميمية، الذين سيقومون بتقييم التصاميم المشاركة.



كما ستتولى مجموعة من أبرز مستشاري التصميم العالميين الإشراف على المتسابقين ومدهم بخلاصة خبراتهم ومعرفتهم وتوفير الدعم العملي لهم، إذ سيقومون بإرشادهم للتعبير عن كامل إمكاناتهم من خلال تطوير نماذج أولية لأفكارهم الإبداعية.

وسيتم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم والمشرفين لنسخة العام 2018 من «جائزة لكزس للتصميم» في شهر أغسطس 2017.



وكما الحال في الأعوام الماضية، ستتعاون شركة لكزس مع مجموعة مختارة من المتخصصين الذين يتمتعون بمكانة عالمية مرموقة في مجال التصميم، والذين يتشاركون نفس رؤية علامة لكزس الفاخرة في أن التصميم المبدع قادر على تغيير العالم وبناء مستقبل أفضل.

كما ستعرض أعمال جميع المتسابقين النهائيين خلال «أسبوع ميلانو للتصميم» في الجناح المخصص لشركة لكزس، حيث ستقوم لجنة التحكيم بتقييم النماذج الأربعة النهائية لاختيار النموذج الفائز بالجائزة الكبرى ضمن «جائزة لكزس للتصميم» 2018.



هذا، وقد تابع الفائزون في الأعوام السابقة مسيرة النجاح من خلال تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات ملموسة على أرض الواقع.

وسيبدأ قبول طلبات المشاركة في «جائزة لكزس للتصميم» للعام 2018 اعتبارا من 24 يوليو حتى 8 أكتوبر 2017.