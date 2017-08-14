ريفولي: تجمع العلامات التجارية بين الأناقة الاستثنائية والأداء المثالي في القيادة

تجسد السيارات التي تحمل علامة SRT (تكنولوجيا الشوارع وحلبات السباق) التي تنتجها شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA واحدة من أبرز مجموعات السيارات ذات الأداء العالي في هذه الصناعة التي تبتكر مركبات جريئة ومميزة تحقق أداء يرسي مستويات قياسية.

وجعلت شركة الملا وبهبهاني للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات ألفا روميو، كرايسلر، دودج، فيات، جيب، موبار ورام في الكويت، امتلاك سيارات SRT أكثر يسرا الآن من أي وقت مضى، مع العروض الرائعة على طرازات مختارة من كرايسلر300 SRT، ودودج تشارجرSRT، ودودج تشالنجر SRT وجيب غراند شيروكي SRT، بما في ذلك موديلات سيارات تشارجر وتشالنجر أس آر تي هيلكات SRT Hellcat المجهزة بالمحرك الجبار الذي تبلغ قوته 707 أحصنة. وقال مدير عام شركة الملا وبهبهاني للسيارات أوسكار ريفولي: «هذه أفضل فرصة حتى الآن لامتلاك سيارة SRT. ولكن نظرا لأن هذه العروض متوافرة لفترة محدودة - حتى نهاية المخزون - عليكم بمراجعة الصفقات المتوافرة لدى أقرب صالة عرض لشركة الملا وبهبهاني للسيارات بأسرع وقت ممكن».

وأضاف: «نحن ندرك شغف عشاق القيادة بهذه السيارات الجبارة، لذلك فإن شركة الملا وبهبهاني للسيارات منحت عملاءها الفرصة لامتلاكها بخصومات كبيرة». ويعتبر القلب النابض لأي مركبة ذات أداء قوي هو محركها، ويتم تجهيز السيارة كرايسلر 300 SRT بمحرك هيمي HEMI® V8 سعة 4.6 ليترات الذي يولد قوة حصانية تبلغ 470 حصانا و637 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويسمح عزم الدوران العالي للمحرك ببدايات تشغيل قوية وبقوة في خط مستقيم، في حين يؤدي المحرك المتوالف مع الأداء القوي إلى تحسين الثبات الخامل والتحكم بالسيارة عند أي سرعة.

ويحقق مشعب شفط نشط وعمود كامة علوية أقصى عزم دوران بنهاية منخفضة في حين يحقق أقصى قوة بنهاية مرتفعة. ولا يتعين أن يكون امتلاك السيارات ذات الأداء القوي مكلفا، إذ ان السيارة 300 SRT تشتمل على نظام عادم صمامات نشط يسمح لتقنية توفير الوقود القياسية (وضعية الأربع أسطوانات) بالعمل على نطاق أوسع للدورة في الدقيقة، وهذا يعني استهلاكا للوقود داخل المدينة يبلغ 6.8 ليترات فقط لكل مائة كيلومتر.

ويحقق ناقل الحركة الأوتوماتيكي Torque Flite ذو الثماني سرعات المجهزة به سيارة كرايسلر 300 SRT، نوعية مميزة وسلاسة في نقل الحركة وكفاءة في استهلاك الوقود على أعلى مستوى عالمي.

كما يساهم تصميم نظام نقل الحركة أيضا في الكفاءة - فهو يزن 88 كلغ، وبذلك يزيد 8.1 كلغ فقط عن علبة التروس السابقة ذات الخمس سرعات.

وعلاوة على ذلك، يشتمل نظام نقل الحركة بصورة خاصة على نسب تعشيق متقاربة لتحقيق عملية نقل سلسة، جنبا إلى جنب مع دورات أقل للمحرك في الدقيقة بعملية التعشيق العليا لتحقيق مزيد من السلاسة.

ويتم تجهيز سيارة الكوبيه مفتولة العضلات الأيقونية تشالنجر وشقيقتها السيدان - تشارجر - بمحرك هيمي جديد HEMI® V8 مزود بشاحن سوبر سعة 2.6 ليتر وبقوة حصانية تبلغ 707 أحصنة - أي أكثر من أي محرك V8 على مدار تاريخ فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA المحتفى به، ما يجعلها أقوى سيارات العضلات حتى الآن - وفي الواقع، فإن تشارجر هي أقوى سيدان ذات أربعة أبواب في العالم.

ويتزاوج محرك V8 مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد من ثماني سرعات Torque Flite يقوم بنقل القوة إلى العجلات الخلفية.

ويجمع محرك V8 سعة 4.6 ليترات الذي برهن على فعاليته وقوته والمجهزة به سيارة جيب غراند شيروكي بين التصميم الرياضي ذي العضلات الأسطوري لعلامة أس آر تي SRT وبين أداء يحبس الأنفاس.

ويشتمل أفضل أداء لعلامة جيب التجارية على الطرق الممهدة على محرك V8 سعة 4.6 ليترات مع تقنية توفير الوقود. وتبلغ قوة المحرك الحصانية 475 حصانا و470 رطل - قدم من عزم الدوران.

ويتم إرسال القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الكتروني من ثماني سرعات يحقق تحسينا بالاقتصاد في استهلاك الوقود، وتحسينا كبيرا في قدرة السحب بالإضافة إلى تنقيحات بالأجهزة والبرمجيات تعزز من متعة القيادة لسيارات غراند شيروكي SRT أثناء التنقلات اليومية أو القيادة الحماسية على مضمار السباق.

وتأتي غراند شيروكي SRT بشكل رياضي حازم وجذاب، وتشتمل على مجموعة من المعدات المرغوب فيها تليق بشارة SRT وتعزز عناصر تصميمية خارجية وداخلية فريدة من نوعها من جمال السيارة، ومن الأداء العالي لها وتميزها عن غيرها من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وقال ريفولي: «تجمع العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية لدى شركة الملا وبهبهاني للسيارات بين الأناقة الاستثنائية والأداء المثالي في القيادة. وتتراوح تشكيلة مركباتنا، المجهزة بأحدث التقنيات وميزات السلامة، بين سيارات المدينة الصغيرة التي تتمتع بكفاءة في استهلاك الوقود، وبين سيارات العضلات الأسطورية ومركبات الطرق الوعرة الأيقونية، وسيارات السيدان المتطورة والحديثة وبين السيارات عالية الأداء التي تثير الانفعالات».

وتقدم شركة الملا وبهبهاني للسيارات لعملائها الأولوية والشفافية والدقة والقيمة التي يتوقعونها وذلك من خلال صالات العرض الثلاث التي تم بناؤها في الري وبيت التمويل الكويتي والأحمدي بالإضافة إلى أربعة مرافق لخدمات ما بعد البيع (محلات الخدمة وقطع الغيار والجسم) التي تقع في الري والشويخ والشرق والأحمدي.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم علامتنا لخدمة ما بعد البيع وخدمة العملاء - موبار - أعلى مستوى من الرعاية لعملائنا ومركباتهم باستخدام فنيين محترفين يتم تدريبهم على المعايير العالمية لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA وقطع غيار واكسسوارات أصلية وقوية.

وأضاف ريفولي قائلا: «نستثمر بكثافة في تحقيق أعلى مستويات خدمة العملاء من خلال ضمان أن يكون فريق شركة الملا وبهبهاني للسيارات بأكمله على قدر عال من التعليم والمهارات والتدريب. وهذا يضمن لك، كعميل، تجربة مجزية وممتعة إلى حد كبير عند التعامل مع كل شخص من موظفينا».