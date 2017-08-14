أعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، أن شركة إطارات يوكوهاما ال تي دي، اتفقت مؤخرا مع نادي كرة القدم الإنجليزي تشلسي بتاريخ 21 يوليو لتكون الراعي الرسمي لقمصان الفريق الرياضية لموسم 2017 - 2018. ويعد هذا الاتفاق فرصة لتوسيع الشراكة الرسمية الحالية بين إطارات يوكوهاما وبطل الدوري الممتاز.



فبالإضافة الى شعار إطارات يوكوهاما الذي تم عرضه بشكل بارز على صدر قمصان نادي تشلسي لكرة القدم خلال الموسمين السابقين، فسيتضمن القميص الذي سيرتديه اللاعبون في الدوري الممتاز ومباريات كأس الاتحاد الأوروبي وكأس كارابو، شعار إطارات ALLIANCE الجديدة التابعة للشركة على الكتف اليسرى للقميص. وكان الظهور الأول للقميص الجديد في 22 يوليو في مباراة ما قبل الموسم بين تشلسي وأرسنال في ستاد بكين الوطني (المعروف باسم عش الطائر). تعد أليانس «ALLIANCE» علامة جديدة لإطارات سيارات نقل الركاب، وستقوم يوكوهاما بإطلاقها في أوروبا كبداية في عام 2017.

وتتوقع «يوكوهاما» من خلالها تلبية احتياجات قاعدة عملاء أوسع واكثر تنوعا لإطارات سيارات الركاب. وتعتبر مجموعة إطارات ALLIANCE ATG متخصصة في إطارات off-highway وقامت يوكوهاما بالاستحواذ عليها في يوليو 2017، لتوسيع اعمالها في مجال الزراعة والآليات الانشائية بالتعاون مع علامة ALLIANCE. وتتطلع شركة إطارات يوكوهاما الى زيادة الوعي العالمي حول علامتها التجارية، وتوسعة مبيعاتها حول العالم.

ففي يوليو 2015، دخلت إطارات يوكوهاما في شراكة مدتها خمس سنوات مع فريق تشلسي الذي يمتلك قاعدة معجبين ضخمة في جميع أنحاء العالم.

وتتوقع إطارات يوكوهاما من شراكتها مع نادي تشلسي، الذي استعاد في الموسم الماضي لقب الدوري الممتاز، أن تزيد من الوعي العالمي من خلال ارتباط الأبطال بعلامتي يوكوهاما وأليانس.