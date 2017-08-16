سعر غير مسبوق ومزايا استثنائية

حرصا منها على مكافأة عملائها ومحبي سيارات ميتسوبيشي بالكويت، اعلنت الملا موتورز الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في الكويت، عن إطلاق العرض الاقوى لهذا الموسم تحت شعار «بالتأكيد.. لا منافس لهذا العرض من الملا».

وقالت المجموعة في بيان لها انها تحرص على تقديم الفرص القيمة لعملائها، لتمكنهم من اقتناء إحدى سيارات ميتسوبيشي الرائعة التي تلبي كل الاحتياجات والمتطلبات في كل الفئات، مؤكدة في الوقت نفسه على انها تسعى دائما نحو تقديم العروض الأفضل والأقوى في السوق.



وذكرت المجموعة انها تقدم لعملائها من خلال عروض الموسم الكبيرة، سعراً استثنائياً وغير مسبوق على سيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2017، وتتيح عروض الموسم لعملاء ميتسوبيشي في الكويت، اقتناء سيارة ASX بسعر يبدأ من 4999 دينارا فقط.

كما ان مفاجآت العرض لا تتوقف عند هذا الحد بل تتعداها بكثير حيث يتم إعطاء العملاء الذين يقومون بالشراء خلال فترة العرض باقة فريدة من المزايا الاستثنائية والتي تشمل كفالة مدى الحياة لضمان راحة البال والطمأنينة وتأكيدا على الثقة المبنية عليها صناعة سيارات ميتسوبيشي، اضافة الى مجموعة من المزايا الحصرية العديدة، بالإضافة الى خدمة الطريق، ضمان الحصول على اعلى قيمة تثمين، وكذلك حلول تمويلية مبتكرة تمنح العملاء المزيد من الحرية والمرونة بالسداد.

إن ميتسوبيشي ASX بتصميم خارجي مميز يحمل الجينات الأساسية التي تميز الشركة اليابانية ميتسوبيشي، حيث زودت مقدمة السيارة بغطاء محرك قصير نسبياً ويحتوي على بعض الخطوط البارزة والتي تؤكد على الهوية الرياضية لهذه السيارة، كما جاءت بمصابيح أمامية أنيقة، فضلاً عن الارتفاع المناسب التي تمتعت به هذه السيارة، الأمر الذي يجعلها أكثر عملية وخاصة في الطرق الوعرة.

وتتميز ASX حاليا بشبكة حماية ديناميكية تمنحها مظهرا أكثر قوة، ولا يقتصر حجمها المثالي على المناورة داخل شوارع المدينة فحسب، بل هي سهلة الانقياد وصديقة للبيئة أيضا.

اجتمعت كل هذه المميزات لتشكل مجموعة من التجهيزات بتصميم انسيابي وديناميكي انها سيارة ذكية بالفعل.

وتتمتع ASX بقدرات ذكية تشتمل على محرك دقيق في الأداء وثابت في القيادة، تصميم جذاب وعصري، تعكس من خلاله فلسفة ميتسوبيشي بتوفير سيارة ذكية الحركة ومثيرة وفي الوقت نفسه يضفي عليها مظهرا أنيقا ومميزات خارجية جذابة مع إضافة بعض اللمسات الإبداعية والتي تشمل عادما كروميا ذا خطوط واضحة إضافة إلى المصابيح الأمامية التي جاءت مسحوبة قليلا إلى الخلف، ويمتد جمال المقدمة إلى الجانب، حيث يتجلى خطان بارزان وممتدان إلى المصابيح الخلفية الرفيعة.

أما عن المقصورة الداخلية لهذه السيارة، فتغلب عليها اللمسات الأنيقة ومجموعة التجهيزات الفاخرة التي تعتمد على البساطة وسهولة الاستخدام، حيث تضمنت المقصورة الداخلية لها على عدد من الأزرار للتحكم في وظائفها، بالإضافة إلى لوحة عدادات ذات تصميم رياضي تشجع على الانطلاق ويتم من خلالها عرض كافة المعلومات الخاصة بالسيارة بوضوح، أما المساحات الداخلية بهذه السيارة فقد جاءت كبيرة ومميزة، مما يمنح الركاب مزيد من الراحة وخاصة أثناء السفر لمسافات طويلة.



وتم ضبط مقعد السائق بموقع متميز ليوفر رؤية واضحة وراحة فائقة عند قيادتها.



ولا تقل الراحة في المقصورة الخلفية عن المقصورة الأمامية، حيث توفر سيارة ASX مساحة كافية لركاب المقصورة الخلفية لتجعل رحلاتهم الطويلة مليئة بالراحة.

وتتمتع ASX بشاشة عرض المعلومات المتعددة الملونة من البلورات السائلة والمصممة بشكل جذاب عبر قراءات مفيدة عن المركبة والرحلة ودرجة الحرارة الخارجية، وتسهم هذه الشاشة ذات الحجم الكبير الذي يبلغ 3.3 بوصات في تقديم رؤية محسنة لابقاء السائقين على اطلاع بما يدور حولهم بسهولة تامة.

ويعمل نظام الوصلات على ربط الأجهزة الخارجية مع أنظمة السيارة، ويمكن التحكم في الأجهزة الموصولة مع منفذ USB او عن طريق البلوتوث مثل الهواتف المحمولة او مشغلات mp3 عن طريق مفاتيح التحكم الموجودة في المركبة او عن طريق الأوامر الصوتية، ويتيح منفذ USB ربط مشغل الوسائط النقال والتمتع بمكتبتك الموسيقية بجودة من الدرجة الأولى، ويبقيك طقم معدلات BLUETOOTH اللا يدوية على اتصال مع الآخرين مع الاحتفاظ بالسيطرة بشكل امن من خلال طقم المعدات اللايدوية، ويمكنك توصيل هاتفك النقال المتوافق مع خاصية البلوتوث وستتيح خاصية الاتصال الصوتي إجراء المكالمات دون الحاجة إلى رفع يدك عن عجلة القيادة.

ويمتاز النظام الصوتي Rockford Fosgate من الدرجة الأولى ذو 9 سماعات بصوت عالي الجودة واستجابة ذات ضربات قوية، تم تركيب السماعات بشكل دقيق على ألواح الأبواب وتشغيلها في حجرات سماعة تعمل على تحسين التردد، بالإضافة إلى ذلك يتم ضبط مستويات الصوت تلقائيا لتتناسب مع سرعة السيارة.

ويضفي السقف الزجاجي البانورامي مع إضاءة LED الداخلية بعدا جديدا إلى القيادة، حيث يتيح للسائق ولبقية الركاب التمتع بالمناظر الممتدة على جانبي الطريق من كل صوب، وبمجرد ابعاد التظليل الشمسي تظهر لوحة السقف الزجاجي ذات المقاس الكامل والتي تمتد فوق المقاعد الأمامية والخلفية، وفي الليل يضاء السقف بمصابيح LED على نحو جذاب.

محرك MIVEC أفضل أداء

يمتلك محرك السيارة ASX محطة توليد القدرة سعة 2.0 ليتر والتي تستخدم كتلة من الألمنيوم خفيف الوزن لتحقيق أداء مثالي، حيث تولد قدرة تبلغ 110 ك و«15 حصانا»، ما يمنح قيادة مسيطرة في الشوارع والطرق السريعة المفتوحة على حد سواء، وتقدم تكنولوجيا MIVEC نظام ميتسوبيشي المبتكر للتحكم الالكتروني في توقيت الصمامات الصمامات الأمثل في كل من نطاقات سرعات الدوران المنخفضة والعالية لتقديم أفضل أداء عند السير على المنعطفات او الطرقات المستقيمة.

مزيد من الحماية والأمان

قد تتسبب الأمور التي لا تستطيع رؤيتها في إلحاق الضرر بك ولكشف الستار عن أجزاء اكبر من الطريق تم تجهيز سيارة ASX بمصابيح رئيسية أمامية HID (تفريغ شديد التركيز) ذات نطاق عريض جدا، وعند تفعيل مجموعات المصابيح الأمامية الرئيسية فإنها ترسل شعاعا ذا نطاق أوسع من الضوء، مما يعمل على إضاءة نطاق أوسع من الطريق أمامك.

لتحليل حركة المركبة ورصد الانزلاق الجانبي للعجلات يستعمل نظام التحكم بالاستقرار ASC مستشعرات داخلية من خلال السيطرة على خرج المحرك والتحكم بمقدار قوة الكبح على العجلات المناسبة، كما أن نظام التحكم النشط بالاستقرار ASC يساعد على الحفاظ على استقرار المركبة وضبط الجر.