فارجيس: ملتزمون باستمرار مكافأة عملائنا المخلصين

أعلنت شركة البحرين للصيرفة وهي إحدى الشركات الرائدة في الكويت لتحويل الأموال والصرافة عن الفائز في سحبها الثالث في حملتها الأخيرة «BEC BONANZA»، حيث قام نجم بودستور رئيس مجلس إدارة مجموعة بودستور في حضور ماثيو فارجيس المدير العام لشركة البحرين للصيرفة وأرشد ميرزا المدير العام لمجموعة بودستور وريكسزي ويليامز مدير العلامة التجارية «شيري» بتقديم الجائزة وهي سيارة Chery E5 إلى محمد نافيد من باكستان.

وتتكون الحملة التي تحمل شعار سفير العلامة التجارية بوب «رفيق شركة البحرين للصيرفة» من 5 سحوبات على الجوائز في 18 يونيو 9 و27 يوليو و16 أغسطس و5 سبتمبر 2017 حيث يفوز عميل محظوظ واحد بسيارة Chery E5 بينما يفوز عشرون عميلا محظوظون بعشرين عملة ذهبية وزن 4 غرامات في كل عملية حسب.

ومن 28 مايو إلى 5 سبتمبر 2017، ستكون الحملة مفتوحة لجميع العملاء الذين يقومون بأي تحويلات نقدية أو معاملات صرف العملات من أحد فروعها البالغ عددها 40 فرعـا، بالإضافة إلى العملاء الذين يرسلون الأموال عبر الإنترنت من خلال خدمة شركة البحرين للصيرفة لتحويل الأموال الآمنة عبر الإنترنت الذين سيكونوا مؤهلين أيضا للمشاركة.

وسيتم إدخال العملاء في السحب للمعاملات التي تتم بين كل تواريخ السحب خلال فترة الحملة.

وفي تعليقه على فوزه، قال نافيد وهو عميل منتظم لشركة البحرين للصيرفة: «أنا مسرور للغاية للفوز بهذه السيارة وسعدت بالفوز من خلال شركة البحرين للصيرفة التي أقوم بتحويل الأموال من خلالها منذ سنوات عديدة وسأجرب حظي مرة أخرى عن طريق إرسال الأموال والمشاركة في عمليات السحب المتبقية».

وبهذا الصدد، قال فارجيس: «نحن ملتزمون في شركة البحرين للصيرفة باستمرار بمكافأة عملائنا المخلصين، فضلا عن جذب عملاء جدد لشركة البحرين للصيرفة لتجربة خدمة العملاء وجودة المنتج التي تميزنا عن منافسينا، ونحن سعداء أن تكون الحملات مفيدة لعملائنا الأوفياء».