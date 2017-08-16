القطع غير الأصلية أداؤها وجودتها يختلفان كلياً عن الأصلي

في إطار سعيها المستمر لتوعية العملاء بأهمية شراء قطع الغيار الأصلية، من أجل الحفاظ على سلامتهم وراحتهم، أعادت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات نيسان وقطع الغيارالأصلية في الكويت، إطلاق حملتها التوعوية، «ثق فقط بالأفضل».

وتأتي هذه الحملة كجزء من مسؤولية «نيسان البابطين» لضمان الجودة، من خلال تعزيز السلامة والموثوقية على الطريق، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر استخدام قطع الغيار المقلدة وغير الأصلية المنتشرة في السوق الكويتي، خصوصا وأن نسبة كبيرة من حوادث الطرق سببها استخدام قطع الغيار غير الأصلية وهي آخذة في الانتشار بقوة.

وبينت الشركة أن القطع غير الأصلية، رغم أنها قد تبدو مشابهة في المظهر، إلا أن اداءها وجودتها يختلفان كليا عن الأصلي وتؤثر بشكل سلبي على قيمة السيارة وسلامة العميل.

وتعكس حملة «ثق فقط بالأفضل» حرص شركة نيسان على ضمان وإطالة عمر المركبة وادائها وسلامتها، باعتبارها من العوامل الرئيسية التي تحرص عليها خلال عملية تصنيع قطع الغيار الأصلية.

ويعزز انتشار نيسان الواسع في السوق الكويتي التزامها بضمان الجودة وإظهار الآثار المترتبة من مخاطر استخدام قطع الغيار المقلدة على جودة وعمر السيارة والأهم على سلامة وأمان العملاء.

وكجزء من حملة «ثق فقط بالأفضل»، نظمت «نيسان البابطين» ندوات تثقيفية لحماية وتعزيز سلامة العملاء، من خلال الجهود الشاملة في مجال العلاقات العامة، والحملات الإلكترونية عبر الإنترنت أو من خلال الندوات التعريفية بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للجمارك.