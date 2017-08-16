الغانم: الصفقات السابقة حققت عوائد مجزية للبنك

الساير: البنك بصماته واضحة في تقديم حلول تمويلية للسيارات

أعلن بنك وربة، البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في الكويت، عن تعاونه المثمر مع شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، أحدى شركات مجموعة الساير القابضة والوكيل الحصري لسيارات تويوتا في الكويت، بتوقيع الطرفين أكبر صفقة من نوعها منذ انطلاق بنك وربة في السوق الكويتي تبلغ قيمتها 9.7 ملايين دينار، يقوم البنك بموجبها بشراء مخـــزون سيارات تويوتا-لاند كروزر.



وتم توقيع الصفقة يوم الثلاثاء الموافق في 8 أغسطس، في مقر المبنى الرئيسي لمجموعة الساير القابضة الكائن بالمنطقة الحرة بحضور الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم، والرئيس التنفيذي لمجموعة الساير القابضة مبارك ناصر الساير.



وتأتي هذه الصفقة لتعزز التعاون الناجح بين بنك وربة ومجموعة الساير القابضة حيث تجدر الإشارة الى أن اجمالي قيمة الصفقات لشراء مخزون سيارات تويوتا لاند كروزر من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده قد تجاوزت الـ 20 مليون دينار.



وحول الصفقة، تحدث الغانم قائلا: «يسرنا أن نعلن عن توقيع أكبر صفقة نوعية مع مجموعة الساير القابضة والتي تأتي لتعزيز التعاون المثمر بين بنك وربة ومجموعة الساير القابضة لاسيما أن الصفقات التي سبقت قد حققت عوائد مجزية للبنك وساهمت بتعزيز قطاع تمويل السيارات فيه، وذلك بالنظر الى أن سيارات تويوتا من مختلف الموديلات تشهد اقبالا كثيفا بين أوساط المجتمع الكويتي حيث تتمتع بالقوة والمتانة وهي تقدم خيارات وافية لعملائنا سواء من ذوي الدخل المحدود أو المرتفع، مما يجعلها الخيار الأول للمستهلك».



بدوره، قال الساير: «نحن سعداء بالتعاون مع بنك وربة ونشيد بجهود البنك الذي أصبحت بصماته واضحة في القطاع المصرفي الاسلامي لتقديم حلول تمويلية في تمويل قطاع السيارات ونعتز بشراكتنا معه.



لقد شهد تعاوننا السابق نجاحا مميزا مما يزيد من عزمنا على توثيق علاقاتنا وشراكتنا مع بنك وربة الذي نرى فيه بنكا طموحا ثابت الخطى ونتوقع له تحقيق المزيد من الإنجازات واحداث عهد جديد في الصيرفة الإسلامية».



تجدر الإشارة الى أن بنك وربة يتميز بتصميم حلول تمويلية مرنة لاسيما المتعلقة بشراء السيارات النوعية حيث كان قد أطلق سابقا العديد من العروض تحت «شعار قسطها بسعر الكاش»، من دون أية أرباح على العديد من موديلات السيارات، وتستمر هذه العروض في جذب شريحة كبرى من العملاء وغير العملاء الذي يجدون فيها حلا جذريا لرغبتهم في اقتناء سيارة أحلامهم وتسديد ثمنها وفق قدراتهم المالية.



وبناء عليه أصبح بنك وربة اليوم المؤسسة المصرفية الإسلامية التي تحظى بثقة العملاء وهو الخيار الأول لهم للحصول على تسهيلات ائتمانية مرنة ونوعية.