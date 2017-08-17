عندما ظهر الجيل الأول من إسكاليد نهاية تسعينيات القرن الماضي كانت هذه الخطوة بمنزلة نقلة نوعية لصانع الفخامة الأميركي العريق كاديلاك، فهي المرة الأولى التي يقتحم بها قطاع مركبات الـ SUV وهو ما اعتبره البعض حينها ردا مباشرا على لينكون التي طرحت طراز «نافيغيتور»، وعلى الرغم من تشابه تصميم الجيل الأول مع بعض مركبات جنرال موتورز إلا ان الحال لم يدم طويلا لتكشف لنا كاديلاك في العام 2002 عن الجيل الثاني من إسكاليد بشخصية توحي ببعض الاستقلالية وترافق ذلك مع الكشف عن إسكاليد EXT البيك أب الفاخر، تلاه الجيل الثالث عام 2007 الذي تميز بإطلالة أكثر حضورا وأناقة مقارنة بالأجيال السابقة، وبعد النجاحات التي حققتها كاديلاك بفضل الجيلين الثاني والثالث أصبحت إسكاليد على لائحة أكثر السيارات المرغوبة من قبل العملاء ضمن فئة المركبات المتعددة الاستخدام الفاخرة.



طلال بارا

اليوم نصحبكم في تجربة سريعة على متن الجيل الرابع من إسكاليد والذي يتميز بأناقة مضاعفة، والذي ظهر عام 2015 ونال بعض التعديلات في نسخ العام الحالي.



بداية سنتحدث قليلا عن التصميم الخارجي لكاديلاك إسكاليد الجديد بالكامل والذي بات يوفر مظهرا أكثر تميزا يوحي بالجودة والأناقة والقدرات الفائقة، تفاصيل التصميم تمزج الأسطح المصقولة مع الإضافات التكنولوجية المتفوقة لتمنح إسكاليد حضورا مميزا متفردا عن البقية.لمسات التصميم الديناميكية في الأمام تم تعزيزها من خلال شبك التهوية المفصل الذي يحتوي على كروم «غالفانو»، والذي يتألق بمظهر فريد وانسيابي.



كما تبزر السيارة بشكل مميز من خلال مصابيح LED في الأمام والخلف، التي تمنح إضاءة عمودية حادة وفريدة من نوعها، وتوفر إضاءة متساوية وثابتة وواضحة جدا، فضلا عن فعالية الإضاءة لفترة طويلة من الزمن وتوفير الطاقة، مقارنة بالإضاءة التقليدية.وتطغى إضاءة LED المميزة على الواجهة الخلفية بشكل يمتد على ارتفاع السيارة وصولا إلى السقف، وتوحي المصابيح المزدوجة في الخلف بإرث التصميم المميز لعلامة كاديلاك.



ومن الجوانب نجد الدرجات الجانبية بلمسات من الكروم قياسيا، والتي تعمل كهربائيا مع تكنولوجيا الأنبوب الضوئي بشكل متوافر في مجموعة بريميوم وبلاتينوم.أما الباب الخلفي فهو قابل للفتح والإغلاق كهربائيا مع إمكانية برمجة الارتفاع، قياسيا.



مدججة بالفخامة



لننتقل إلى داخل المقصورة التي تعتبر واحدة من أجمل المقصورات في قطاع صناع السيارات وأكثرها فخامة وتطورا فهي ممزوجة بتقنيات سلسة لعملاء اليوم المولعين بالاتصال.



فكما هو الحال في التصميم الخارجي، تتألق إسكاليد بتناغم مميز مع طرازات كاديلاك الأخرى في مظهر المقصورة، وتجهيزاتها، وأدوات التحكم التي تحتويها.هنا سنجد الكثير من الخشب الحقيقي المدمج مع المواد المطرزة بشكل فاخر إلى جانب إضافات جلدية ليتعزز المشهد بإضاءة ليلية خلابة تحيط المقصورة من كل جانب، وهو ما يمنح المزيد من الأناقة إلى التصميم الداخلي.



أيضا تمت هندسة وتصميم التفاوتات الضيقة للوحة العدادات وصفائح الأبواب وأدوات التحكم والأبواب المختومة بشكل ثلاثي، لتعزيز الشعور بالجودة المتميزة التي تقدمها السيارة.أما المقاعد، فهي مصممة لتكون أكثر راحة، وهي مصقولة بشكل فريد مع مقاعد بظهر في الصف الثاني. ويتضمن التصميم إضافة الرغوة ثنائية الصلابة التي تضمن الراحة في الرحلات الطويلة وتساعد في الحفاظ على مظهرها الرائع مع مرور الوقت.



ولقد تم تزويد إسكاليد بالعديد من المزايا التـــــي تضمن الراحة لمالك المركبة، منها فتح السيارة من دون مفتاح وتشغيلها عن بعد، إضافة إلى تزويد السيارة بعجلة قيادة قابلة للتدفئة، مصنوعة من الجلد مع لمسات من الخشب، الى جانب ميزة الشحن اللاسلكي للهاتف في الكونسول الوسطي، ونظام التحكم في المناخ لثلاث مناطق، ومقاعد قابلة للتدفئة والتبريد قياسية في الأمام، ومقاعد حاضنة في الصف الثاني مع تدفئة.أمام السائق سنجد لوحة العدادات قياس 12.3 إنشا والتي تتضمن شاشة رقمية عالية الدقة قابلة للتعديل لعرض معلومات السائق، مقترنة بنظام CUE للمعلومات والترفيه، مع عرض البيانات على الشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي المتوفرة اختياريا في المجموعة الفاخرة وبريميوم.



وإضافة إلى عرض معلومات نظام السيارة، يوفر مركز معلومات السائق تفاصيل حول الصوت وأنظمة الهاتف المتصل عبر Bluetooth ونظام الملاحة، والتي يمكن تعديلها عبر أدوات التحكم المثبتة على عجلة القيادة.وتوفر المقصورة أيضا مزايا الهدوء بشكل درامي، وذلك بفضل بنية هيكل أكثر قوة، ومواد صوتية معززة وجديدة، ونظام Bose النشط لكتم الصوت. حتى المرايا الخارجية تم تصميمها بعناية في مراكز اختبارات مقاومة الهواء، لتخفيف الضجيج.



القوة المحركة



ميكانيكيا يتألق أداء كاديلاك إسكاليد عبر المحرك القوي والفعال V8 سعة 6.2 ليترات، القادر على توليد قوة تقديرية تبلغ 420 حصانا و623 نيوتن متر من عزم الدوران. ويتضمن المحرك الجديد تقنيات متميزة، منها الحقن المباشر، والنظام النشط لإدارة الوقود أو إيقاف عمل الاسطوانات، والتوقيت المتفاوت المستمر للصمامات، ونظام احتراق متطور، مصمم لإصدار القوة وعزم الدوران والفعالية الأكبر في نطاق واسع من شروط التشغيل. ويسمح الاحتراق الذي يتم التحكم به بشكل أكثر دقة لسيارة إسكاليد، بالعمل بنسب ضغط أعلى، ما يقدم قوة أكبر وفعالية متوقعة أكثر.هذا المحرك يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع تحكم معزز بتقنية TapShift.



ويمتلك ناقل الحركة المطور من قبل جنرال موتورز 8L90 نفس حجم ووزن ناقل الحركة 6L80 بست سرعات تقريبا، مع نسبة تغيير سرعة إجمالية تبلغ 7.0 تؤمن نسبة أعلى لتغيير السرعة الأولى، بشكل يساعد السائق على الانطلاق بثقة أكبر خلال عمليات التحميل والجر الفائقة.ويرتبط أداء إسكاليد بشاصيه ونظام تعليق أكثر تطورا، تمت هندسته للحصول على شعور أكبر بالثبات والهدوء، والقيادة الانسيابية.



ويعتبر الإطار بالصندوق الكامل والمؤلف من الفولاذ شديد الصلابة في أكثر من 75% منه، هو أساس جودة القيادة التي توفرها السيارة.ويتوافر نظام الدفع الرباعي ليساعدك على التنقل بسلاسة بين خيارات القيادة عند تغيير ظروف الطرقات. خيار AUTO ينتقل بسلاسة بين الدفع الثنائي والدفع الرباعي للقيادة اليومية. أو يمكنك اختيار 4HI للحفاظ على نسبة الجر خلال تحدي ظروف الطرقات، أو خيار 4LOW عند عملية القطر.



أما نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة فيقوم بقراءة بيانات الطريق 1000 مرة في الثانية الواحدة، ليقوم بتعديل نظام التعليق بحسب نوعية وأحوال الطريق.وتتضمن تقنيات إسكاليد مزايا سلامة وأمان تساعد على حماية الركاب قبل وخلال وبعد وقوع الحادث، مثل نظام الفرملة الأوتوماتيكي في الأمام والخلف، والذي يعتمد على تقنية رادار قصير المدى وحساسات فوق صوتية لمساعدة السائق على تجنب الاصطدامات على سرعات منخفضة في الأمام والخلف عبر سلسلة من التنبيهات التي تمتد إلى الفرملة الكاملة عند الضرورة.



وتقدم إسكاليد نظام الرؤية المحيطية بشكل قياسي في جميع الفئات، ويستخدم هذا النظام الكاميرات الخاصة بالسيارة لتأمين رؤية 360 درجة من الأعلى لكامل السيارة وعرضها عبر شاشة CUE.



ويقدم النظام ميزة جديدة تسمح للسائق باختيار مشاهدة الكاميرا الأمامية فقط.مع نهاية هذه التجربة، لا شك ان كاديلاك مستمرة في تحقيق النجاحات المبهرة مع أيقونة الفخامة «اسكاليد»، ولا عجب أن تصبح هذه السيارة واحدة من أكثر طرازات كاديلاك مبيعا في المنطقة، فهي جمعت بذكاء وحرفية بين عملانية المركبات متعددة الاستعمالات، والأداء العالي، والفخامة التي لا تضاهى، وهو ما يؤكد قدرة صانع الفخامة الأميركي على تقديم الأفضل، و«إسكاليد» هي خير مثال على ذلك.

البطاقة التقنية



٭ المحرك V8 ثماني الاسطوانات

٭ السعة: 6.2 ليترات

٭ القوة: 420 حصانا

٭ العزم: 623 نيوتن متر

٭ التسارع: من 0 ـ 100 كلم/س في 6 ثوان

٭ ناقل الحركة: أوتوماتيكي 8 سرعات