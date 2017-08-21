السيارة ترسي معايير جديدة في الأداء الرياضي والشكل الجريء والتكنولوجيا المتقدمة

أعلنت شركة الملا وبهبهاني للسيارات عن وصول أيقونة ألفا روميو الجديدة «ستيلفيو» 2018 أول SUV من ألفا روميو إلى معارضها في الكويت.

وباعتبارها ثاني مركبة من جيل جديد من السيارات التي تم تصنيعها على هيكل جديد بالكامل، فإن ستلفيو 2018، المتوافرة الآن لدى شركة الملا وبهبهاني للسيارات ـ الموزع المعتمد لسيارات ألفا روميو وكرايسلر ودودج وفيات وجيب وموبار ورام في الكويت، تجسد روح عشق الميكانيكا الكامنة في ألفار وميو، حيث تحقق أداء مستوحى من عالم السباقات، وثقة القيادة في العالم الحقيقي، وتقنيات على أعلى مستوى من التطور، والشكل الإيطالي المثير وتجربة قيادة مبهجة لشريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الممتازة متوسطة الحجم.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام شركة الملا وبهبهاني للسيارات أوسكار ريفولي «ستيلفيو الجديدة بالكامل، التي سميت على اسم واحد من أعظم طرق القيادة في العالم ـ وهو ممر ستيلفيو بجبال الألب الايطالية ـ ترسي معايير جديدة لفئة السيارة.

وتم هندسة ستيلفيو على نحو فريد لتحدي السيارات الرياضية ذات البابين على مضمار السباق، من دون التضحية بأي من الخصائص التي تتوقعها من سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV فاخرة، مما أسفر عن مزيج مثالي يجمع بين الأداء العالي والقدرة والتصميم الإيطالي».

وتجسد موديلات ستيلفيو المذهلة وذات القدرات العالية مزيج ألفا روميو الآسر من الأداء والأناقة والتكنولوجيا الإيطالية.

وتمثل تشكيلة ستيلفيو 2018 الجديدة بالكامل، التي صنعها حرفيو ألفا روميو في مصنع كاسينو بإيطاليا، شهادة على التوازن المثالي الذي تحققه ألفا روميو بالأشغال الهندسية والعاطفة، وابتكار سيارة SUV ممتازة متوسطة الحجم سيقدرها عشاق القيادة الحماسية تقديرا حقيقيا.

ويقدم طرازا ألفا روميو ستيلفيو وستيلفيو تي آي 2018 الجديدان بالكامل، اللذان يمثلان تجسيدا حقيقيا للأداء والحرفية والتصميم الإيطالي، قائمة واسعة النطاق من المزايا القياسية، من بينها محرك توربو كل أجزائه من الألومنيوم يعمل بالحقن المباشر سعة 2 ليتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، يحقق قوة حصانية قياسية رائدة ضمن فئتها تبلغ 280 حصانا و306 رطل ـ قدم من عزم الدوران، وعمود محرك من ألياف الكربون حصري بفئة هذه السيارة، عـــادم مزدوج مع ماسورتين لامعتين، عجلات من الألومنيوم قياس قياس 19 و20 بوصة، مقاعد من الجلد، كاميرا احتياطية مـــع أجهــزة استشعار لصــف السيارة من الخلف، بوابة خلفية ترفع كهربائيا، عجلة قيادة مسطحة الظهر مستوحاة من سباقات الفورمولا واحد مع زر تشغيل مدمج، وغيرها الكثير من المميزات.

وبالإضافة للقائمة الموسعة من الميزات القياسية في ستيلفيو الجديدة بالكامل، تضيف ستلفيو تي آي المزيد من مميزات الفخامة والراحة، من بينها عجلات قياسية 19 بوصة، زينة بالمقصورة من الخشب الحقيقي وشاشة عريضة للمعلومات الترفيهية قياس 8.8 بوصات (223.5 ملم).

وتحقق سبورت Sport ولوسو Lusso الاختياريين للسائقين عرضين فريدين يبرزان بصورة أكبر الخصائص الجريئة لطراز ستيلفيو تي آي.

قدرات وأداء يتمحور حول السائق

تلتزم مقصورة ستيلفيو التزاما تاما بكل ما يحتاج إليه السائق، وتوفر سهولة الوصول إلى التقنيات الحيوية وتكنولوجيا المستوى التالي.

وتشتمل عجلة القيادة المستوحاة من سباقات الفورمولا واحد على شكل سميك الحافة ينقل شعور عجلة القيادة المباشر بالشاسيه ويقوم بجمع أنظمة تحكم المركبة بعناية وزر تشغيل المحرك.

وخلف عجلة القيادة، تشتمل ستيلفيو على دواسات تغيير سرعة اختيارية مثبتة فوق عمود من الألومنيوم بالكامل وشاشة عرض عنقودية قياسية بالألوان الكاملة قياس 7 بوصات (177.8 ملم) من شرائح الترانزستور الرقيقة (TFT) موضوعة بين جهازي قياس كبيرين بوجه تناظري بالأبيض والأسود.

ويقع في الكونسول الوسطي على نحو ملائم قرصان دواران بسيطان، الأول يتحكم في نظام وضعية DNA Drive لعلامة ألفا مع ثلاث وضعيات فريدة من نوعها يختار من بينها السائق وهي الوضعية الديناميكية والوضعية الطبيعية والكفاءة المتقدمة، والتي يمكن أن تستخدم لتعزيز تجربة القيادة من خلال تعديل استجابة عملية الخنق وزيادة الضغط وإعدادات نظام التعليق في ستيلفيو وستيلفيو تي آي Stelvio Ti.

ويتحكم القرص الدوار الثاني في نظام معلومات ترفيهية المتصل بشاشة عريضة عالية الدقة قياس 6.5 بوصات (165 ملم)، أو 8.8 بوصات (223.5 ملم)، مع صفحات لأداء المركبة في الوقت الحقيقي مركبة والقياس عن بعد، بالإضافة إلى نظام ملاحي برسومات ثلاثية الأبعاد تتعرف على لفتات خط اليد على الجزء العلوي من اللوحة الدوارة (ستتوافر لاحقا)، مما يسمح للسائق بالتفاعل بسهولة مع النظام الملاحي ثلاثي الأبعاد.

وتم تجهيز كل سيارة ستيلفيو وستيلفيو تي آي بمحركات مصنوعة من الألمنيوم بالكامل هي الأفضل ضمن فئتها وتجسد عشق العلامة التجارية لتكنولوجيا المستوى التالي والأداء الراقي.

وتمتلك السيارة قوة حصانية الأفضل في فئتها تبلغ 280 حصانا مع محرك ألفا روميو توربو ذي أربع اسطوانات من الألمنيوم بالكامل، وتم تجهيز طرازي ستيلفيو وستيلفيو تي آي 2018 الجديدين بالكامل بمحرك توربو 16 صماما من الألمنيوم بالكامل سعة 2 ليتر يعتمد على الحقن المباشر والتبريد الداخلي، تم تصميمه خصيصا لعلامة ألفا روميو، ويحقق قوة حصانية هي الأفضل ضمن فئته ويبلغ 280 حصانا، جنبا إلى جنب مع مستويات عالمية من الأداء والكفاءة والسلاسة.

ولتحقيق قوة حصانية هي الأفضل ضمن فئة السيارة وتبلغ 280 حصانا، ولتحقيق منحنى عزم دوران مسطح مع عزم يبلغ 306 رطل ـ قدم بين 2250 ـ 4500 دورة في الدقيقة، يشتمل هذا المحرك المتطور على استجابة توربو استثنائية بفضل تصميم شاحن توربيني «2 في 1»، مع نظام شحن من خلال أنبوبين، يجمع غاز العادم من أزواج اسطوانات في تسلسل بالتناوب.

ويتعزز الأداء والاقتصاد في استهلاك الوقود لهذه المحركات من خلال تقنية MultiAir للتوقيت المتغير للصمامات التي تعمل بطريقة كهربائية هيدروليكية، ونظام الحقن المباشر مع ضغط حقن يبلغ 2، 900psi، ومشعب رأس اسطوانة يتم تبريده بالماء ومبرد هواء يشحن بالمياه المبردة.

التحكم في الحرفية

نظام Q4 الذكي للدفع بكل العجلات الذي يأتي قياسيا على كل طرازات ستيلفيو يحقق قدرات جر عالية وأداء ممتاز في كل فصول السنة وذلك بفضل قدرة النظام على نقل ما يصل إلى 50% من عزم دوران المحرك إلى المحور الأمامي.

ويرتبط نظام Q4 المبتكر للدفع بكل العجلات (AWD) بوحدة تحكم مجال الشاسيه في ستيلفيو (CDC) ونظام وضعية القيادة Alfa DNA، مما يمكن الجيل المقبل من مجموعة توليد الحركة من التكيف مع الظروف المتغيرة على الأرض أو لحاجة السائق للتصرف في جزء من الثانية، وعلى الفور يقوم بتحسين عزم الدوران المطلوب لكل عجلة.

إبداع إيطالي

تتكامل الهندسة المعمارية لسيارة ألفا روميو ستيلفيو بشكل واسع مع مواد راقية وخفيفة الوزن تحقق نسبة توزيع وزن تقترب من الكمال وهي 50/50، وصلابة التوائية رائدة ضمن فئتها والتوجيه المتاح الأكثر مباشرةوصمم مهندسو ألفا روميو منصة دفع بالعجلات الخلفية خفيفة الوزن مع مركز جاذبية منخفض، وكل ذلك لتحقيق الأداء العالي والدقة المتوقعة من ألفا روميوكما تساعد أطر مركبة ألفا روميو ستيلفيو الأمامية والخلفية المصنوعة من الألمنيوم، وأبراج الصدمة الأمامية، والفرامل، ومكونات نظام التعليق، والأبواب والمصدات في تخفيف الوزن مقارنة بالفولاذ التقليدي.

أنظمة تحديد وضعيات القيادة Alfa DNA

يقوم نظام تحديد وضعية القيادة المبتكرة Alfa DNA بتعديل السلوك الديناميكي للسيارة، وفقا لاختيارات السائق:

٭ ديناميكي: يحقق شعورا حادا بالفرامل والتوجيه مع محرك وناقل حركة ومعايرة للخنق أكثر شراسة.

٭ طبيعي: إعداد للراحة لقيادة يومية متوازنة.

٭ كفاءة متقدمة: وضعية صديقة للبيئة لتحقيق أقل معدل استهلاك للوقود.

نظام ألفا للتعليق النشط

يعمل نظام تخميد الشاسيه بأربع قنوات المبتكر، الذي يأتي اختياريا بطراز ستيلفيو تي آي Stelvio Ti، على التكيف على نحو فوري مع ظروف القيادة، ويمكن تعديله من قبل السائق عبر محدد Alfa DNA.

وتسمح هذه التقنية للإعداد لأنظمة امتصاص صدمات أكثر ليونة لتحقيق قيادة أكثر راحة، أو لإعداد أكثر خشونة لمزيد من الدقة في القيادة الرياضية.

التحكم بمجال الشاسيه (CDC)

يمكن أن يعزى «دماغ» ديناميكيات ألفا روميو ستيلفيو ذات المستوى المعياري إلى نظامها المبتكر للتحكم بمجال الشاسيه (CDC). وينسق نظام (CDC) كل الأنظمة الفعالة المتاحة للمركبة (التحكم في الثبات، دفرنش موجه لعزم الدوران، ونظام التعليق النشط لألفا)، وذلك باستخدام طرازات حيوية من النوع التنبؤي لتحقيق قيادة متوازنة وآمنة وطبيعية، وبالتالي تحسين الأداء وتعزيز مستوى القيادة.

السلامة والأمن

تحقق الفا روميو ستيلفيو الجديدة بالكامل مزايا السلامة والأمن المبتكرة ومجموعة من الميزات المتقدمة المساعدة للسائق، ومن بينها:

٭ التحذير من حدوث تصادم أمامي بكامل السرعة: يحقق كبحا ذاتيا، في ظل ظروف معينة، يقوم بإبطاء المركبة أو يوقفها تماما عندما يصبح التصادم من الأمام وشيكا.

٭ تثبيت تكيفي للسرعة مع توقف تام: يساعد في الحفاظ على مسافة من المركبة بالأمام، ويمكن للنظام، في ظل ظروف حركة مرور معينة، جعل ستيلفيو تتوقف بشكل كامل دون تدخل السائق.

٭ التحذير من مغادرة حارة السير: يحذر السائق من مغادرة حارة السير بصورة غير مقصودة.

وللمساعدة على الرؤية الخلفية على الطريق أو في حالات صف السيارة، توجد أنظمة اختيارية لرصد البقعة العمياء، وكشف المسار الخلفي المتعامد وأجهزة استشعار للمساعدة في صف السيارة من الأمام والخلف.

بالإضافة إلى ذلك، تشتمل ألفا روميو ستيلفيو على وسائد هواء متطورة ومتعددة المراحل للسائق والراكب الأمامي ووسائد هواء جانبية مثبتة على المقعد، ووسائد هواء عبارة عن ستائر جانبية في الأمام والخلف، ووسائد هواء للركبة قابلة للانتفاخ للسائق والراكب الأمامي.

أناقة إيطالية من الداخل والخارج

في عالم الأزياء الإيطالية الحقيقية، تتيح ستيلفيو الجديدة بالكامل لمالكيها إضفاء الصبغة الشخصية على سياراتهم SUV ذات الأداء القوي وذلك من خلال ما يصل إلى 13 لونا خارجيا، وسبعة خيارات للعجلات، تتراوح بين 18 بوصة و21 بوصة، وخيارات لا تنتهي من ألوان المقصورة وزينة المقاعد.

ولعشاق الموسيقى، تم تجهيز ألفا روميو ستيلفيو بنظام هارمان كاردون الصوتي المميز، والذي يعطي قوة إخراج صوت غنية بتفاصيلها.

ويكمن قلب هذا النظام الصوتي في أمبليفاير بقوة 900 واط من الفئة D ويشتمل على 12 قناة.

ويوزع النظام صوتا صافيا من خلال 14 مكبرا للصوت لتحقيق جودة صوت فائقة.

ويستخدم هارمان كاردون تقنية الصوت Logic 7 لتأمين تأثير محيطي من مصادر مختلفة عالية الدقة وتشغيل ستيريو متناغم.

ومع هذا النظام الصوتي، يمكن لراكبي السيارة الاستمتاع بتجربة عالية الجودة يشتهر بها نظام هارمان كاردون.

وقال ريفولي «مع ألفا روميو ستيلفيو 2018 الجديدة بالكامل، حيث تتوقف سيارات SUV الأخرى عند المستوى المتعدد الاستخدامات، تقبل ألفا روميو التحدي لابتكار مزيج مثالي من الأداء العالي والقدرة والتصميم».

Q2 دفرنش ميكانيكي محدود الانزلاق

هذه الميزة الجديدة ـ التي أدرجت في حزمة الأداء ـ هي دفرنش ميكانيكي خلفي محدود الانزلاق، يساهم في تعزيز الجر بالعجلتين الخلفيتين.

ويوازن دفرنش Q2 عزم دوران الآلة، الذي يعمل على المحور الخلفي لسيارة SUV. ويحقق هذا النظام المستوى المناسب من عزم الدوران إلى عجلة من العجلتين الخلفيتين على أساس ظروف الجر.

نظام الكبح المتكامل (IBS)

تشتمل ألفا روميو ستيلفيو على نظام كبح متكامل هو الأول من نوعه بفئة ذه السيارة، ليحل محل النظام التقليدي للتحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) ومعزز الفرامل لاستجابة لحظية للفرامل.

ويؤدي النظام الكهروميكانيكي المبتكر إلى تحسين أداء الكبح من خلال زيادة أسرع في الضغط، ويجعل من الممكن أن يختلف الشعور بالفرامل بالاشتراك مع نظام Alfa DNA Pro.

ونتيجة لذلك، فإن هذا الحل التكنولوجي خفيف الوزن يحقق مستويات جديدة من استجابة المكابح ومسافة التوقف.