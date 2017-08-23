سعر السيارة الفارهة يبدأ من 24.250 ديناراً

تصميم فريد وجذاب يمتاز بأبعاد مثلى وقوة متناهية وأسطح متينة ومظهر مذهل للغاية

محرك بنزين من 6 أسطوانات سعة 3 ليترات وبقوة 380 حصاناً مع آلية شحن فائقة

أعلنت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، المورّد الحصري لسيارات لاند روفر في الكويت، عن وصول «رينج روفر فيلار» إلى معرضها.

وقد أصبح بالإمكان حجز السيارة الفاخرة في المعرض بالشويخ بأسعار تبدأ من 24,250 دينارا.

وقال المدير العام لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات يوسف القطامي: «يعدّ رينج روفر فيلار معياراً جديداً في فئة السيارات رباعية الدفع الفخمة من حيث التطوّر التقني والأداء والرفاهية، وهو أمر انعكس على مستوى الحماسة والترقّب لدى محبّي السيارات حول العالم، وعدد الحجوزات الذي شهدناه قبل أشهر من وصول فيلار إلى الكويت.

وندعو عملاءنا اليوم إلى معرضنا بالشويخ لمشاهدة السيارة الأكثر تطوّراً من لاند روفر عن كثب».بعد مرور نحو 50 عاماً على إطلاق أول سيارة «رينج روفر» في سبعينيات القرن الماضي.

تشكل السيارة الجديدة رابع أفراد عائلة «رينج روفر» ما يعكس مواصلة مسيرة الابتكار في الشركة، وهي تعتمد أرقى معايير البساطة وإلغاء التعقيدات من خلال مفهوم الاختزال البصري واعتماد أحدث التقنيات.

تضيف «رينج روفر فيلار» بعداً جديداً من التميز والحداثة والأناقة على مجموعة سيارات «رينج روفر».

ويأتي تصميم «فيلار» لردم الهوّة بين سيارتي «رينج روفر إيفوك» و«رينج روفر الرياضية»، حيث توفر مستويات من الرفاهية والإبداع إلى جانب أداء غير مسبوق على مختلف التضاريس ضمن شريحة السيارات الرياضية متوسطة الحجم ومتعددة الاستخدامات، ما يجعلها خياراً أمثل للعملاء التواقين لابتكارات جديدة.

وقد تم تصميم «فيلار» باستخدام هيكل «جاكوار لاند روفر» المصنوع من الألمنيوم خفيف الوزن، لتشكل بذلك المرحلة المقبلة من قصة نجاح «رينج روفر».

وتعتمد «فيلار» مفهوم الاختزال البصري مع الاهتمام بأدق التفاصيل ما يعزز جوهر عمل «رينج روفر» ويرسم ملامح سياراتها في المستقبل.

ويعكس تصميم «فيلار» توازناً منقطع النظير بدءاً من تناغم أبعادها والخطوط الجانبية المدمجة مع الانحناءات الخلفية الأنيقة، وصولاً إلى قاعدة العجلات العريضة التي تضفي مزيداً من الأناقة مع توفير حيّز أوسع داخل المقصورة.

وبهذا السياق، قال مدير التصميم لدى «لاند روفر» جيري ماكغفرن: «يعتبر تصميم فيلار الأفضل والأبرز ضمن فئتها، حيث يظهر الأبداع بكل تفاصيلها وهو ما يمكن ملاحظته في الأسطح المستقيمة والمظهر الجذاب بشكل عام».

وتساهم العجلات السبيكية الكبيرة الحجم- ولاسيما المصممة بقياس 22 بوصة- في تحسين المظهر العام للسيارة وترسيخ حضورها الدراماتيكي المهيب.

وتشكل التقنيات المتطورة جانباً محورياً للتصميم المعاصر، حيث تعتبر المصابيح الأمامية العاملة بتقنية LED تماماً الأقل عرضاً مقارنة مع باقي سيارات «لاند روفر».

وتؤكد مقابض الأبواب المخفية داخل التصميم على مفهوم «فيلار» للاختزال البصري كما تساهم في خفض معامل السحب البالغ 0.32 فقط، ما يجعلها الأكثر ديناميكية ضمن سيارات «لاند روفر» على الإطلاق.

وتجمع مقصورة «فيلار» بين معايير البساطة الأنيقة البعيدة عن التعقيدات مع اعتماد أحدث التقنيات الرائدة.

وتتجلى فلسفة الاختزال وإلغاء التعقيدات في السيارة من خلال تصميم المفاتيح الكهربائية بأصغر شكل ممكن ما يساهم في توفير أجواء مريحة داخل السيارة.

ومن خلال تصميمها المبتكر الذي يدعم استخدام أحدث التقنيات، يشكل نظام المعلومات والترفيه الجديد Touch Pro Duo جزءا أساسيا من مقصورة السيارة.

وينطوي النظام على شاشتي لمس عاليتي الوضوح بقياس 10 بوصات ومدمجتين بسلاسة مع الأسطح وبشكل مخفي حتى يتم تشغيلهما.

وتتميز الشاشتان بتصميم رفيع وذكي وهما متناغمتان مع تصميم المقصورة تماما ما يضفي طابعا عصريا يتلاءم مع المظهر الخارجي للسيارة. ويتعزز الطابع العملي للسيارة من خلال صندوق الأمتعة الرحب بسعة 673 ليترا.

وتتمير «فيلار» ضمن فئتها من خلال استخدام أقمشة مقاعد فاخرة ومستدامة كبديل للمقاعد الجلدية.

وقد تم تطوير أقمشة Dapple Grey الرمادية المنقطة بالتعاون شركة Kvardat الرائدة في أوروبا بمجال صناعة الأقمشة عالية الجودة لتتكامل مع لمسات من الجلد المخملي باللون الأسود الأبنوسي أو الأبيض المائل للرمادي.

ويشكل الهيكل المصنوع من الألمنيوم الصلب وخفيف الوزن إلى جانب نظام التعليق الترقوي المزدوج الأمامي، والخلفي بواسطة الوصلات المتكاملة، الأساس الأمثل لتحقيق الاستجابة السريعة وإدخال تعديلات مميزة وأعلى درجات الراحة في القيادة.

وتوفر السيارة مستويات استثنائية للحماية من الاصطدامات بعد تطويرها لمواكبة أقوى اختبارات التصادم حول العالم.

وعدا عن نظام وسائل الأمان الذي يتضمن 6 وسائد هوائية، تنطوي السيارة على مجموعة من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق بما في ذلك نظام التحكم التكيفي بالسرعة مع تقنية مساعدة القيادة في طابور الازدحام المروري Queue Assist ونظام تحديد السرعة التكيفي.

وتعمل «فيلار» بنظام رباعي الدفع ونظام تعليق هوائي متطور على الزوايا الأربع، وهي الأكثر ارتفاعا عن الأرض ضمن فئتها، حيث يبلغ الخلوص الأرضي للسيارة 251 مليمترا (213 مليمترا مع نوابض لولبية).

كما تتبوأ طليعة فئتها من حيث اجتياز المسطحات المائية بعمق يصل إلى 650 مليمترا (600 مليمتر مع نوابض لولبية).

وتشكل القيادة على جميع التضاريس حجر الأساس ضمن تشكيلة سيارات «رينج روفر»، حيث تنطوي «فيلار» على تقنيات الجر المتطورة من «لاند روفر» بما في ذلك تقنية الاستجابة 2 للتضاريس وتقنية التحكم بالقيادة على جميع التضاريس.

وتوفر السيارة أداء استثنائيا عالي الكفاءة من خلال 6 محركات تعمل بوقود الديزل والبنزين وهي مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات من طراز «زد إف» وإعدادات ذكية لتعزيز الديناميكية الهوائية.

وتوفر محركات الديزل إنجينيوم بأربع أسطوانات قوة بواقع 180 حصانا و240 حصانا وتتميز بخفض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون والتي تبلغ 142 غراما لكل كيلومتر وعزم دوران قدره 500 نيوتن متر.

من جهة ثانية، يولّد محرك البنزين إنجينيوم المتطور والجديد بأربع أسطوانات قوة قدرها 250 حصانا ويتيح للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 6.7 ثوان (0 – 60 ميلا في الساعة خلال 6.4 ثوان)، وكذلك نسخة أخرى من المحرك تولد قوة 300 حصان وتسجل تسارعا 0- 100 كيلومتر في الساعة في غضون 6.0 ثوان فقط (0- 60 ميلا في الساعة خلال 5.6 ثوان).

ويجمع محرك الديزل من 6 أسطوانات بين عزم الدوران الفائق 700 نيوتن متر والتسارع المميز والقدرات العالية على الطرق الوعرة مع انبعاثات كربونية منخفضة إذ تقتصر على 167 غراما لكل كيلومتر.

فيما يوفر محرك البنزين من 6 أسطوانات بتقنية الشحن الفائقة (سوبر تشارج)، أداء قويا وصوتا مميزا وهو يتيح الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 5.7 ثوان (0- 60 ميلا في الساعة خلال 5.3 ثوان) قبل الوصول إلى السرعة القصوى المحددة إلكترونياً عند 250 كيلومترا في الساعة (155 ميلا في الساعة).

وتتوافر «فيلار» و Velar R-Dynamic بحزم مواصفات S، وSE، وHSE القياسية، ويستطيع العملاء اختيار حزمة مواصفات اللون الأسود والمظهر الخارجي الفاخر للحصول على سيارة أكثر تفرّدا.

وسيكون طراز النسخة الأولى من السيارة هو الأكثر تميزا من بين طرازات «فيلار»، حيث سيكون متاحا حول العالم بعد عام واحد فقط.

ويتخطى هذا الطراز حدود الفخامة لحزمة مزايا HSE، وهو يعمل بمحركي بنزين وديزل من 6 اسطوانات بسعة 3.0 ليترات، مع العديد من المزايا الإضافية كخيار قياسي بما في ذلك اللمسات التزينية الجلدية في المقصورة والتي تأتي استكمالا للمقاعد المكسوة بجلد «وندسور» Windsor باللون الأسود الأبنوسي أو الأبيض المائل للرمادي.

كما تتمتع السيارة بنظام الصوت Meridian Signature باستطاعة 1600 واط، ومصابيح أمامية تعمل بتقنية المصفوفة الليزرية Matrix-Laser، وعجلات مصقولة بقياس 22 بوصة.

وتتوافر النسخة الأولى من السيارة بألوان خارجية هي الرمادي والفضي وتشطيبات بلون الساتان المميز الذي يعتبر حصريا للنسخة الأولى من السيارة، والتي سيتم طلاؤها يدويا وبدقة متناهية في قسم العمليات الخاصة في «جاكوار لاند روفر» في مركز شارع أكسفورد التقني في المملكة المتحدة.

وبعد تصميم وهندسة السيارة في مراكز التطوير التابعة لـ «جاكوار لاند روفر» في المملكة المتحدة، سيتم إنتاج «فيلار» في منشأة سوليهول للإنتاج التابعة للشركة في المملكة المتحدة على أن يتم طرحها للبيع بدءا من صيف عام 2017 في المملكة المتحدة وأوروبا وأكثر من 100 سوق حول العالم.