البشر: نظام الدفع الرباعي له دور مهم في مساعدة السائقين على القيادة

يحتفل نظام الدفع الرباعي مرسيدس-بنز 4MATIC في العام 2017 بـ 30 عاما من القيادة بثقة في كل الفصول وعلى جميع الطرقات، حيث ظهر لأول مرة في طراز W124-series E Class في العام 1987.

ويتوافر نظام 4MATIC اليوم ضمن قرابة 50 طرازا حول العالم، من سيارات السيدان إلى سيارات الدفع الرباعي ومركبات Van.

ويسخر نظام الدفع الرباعي 4MATIC أعلى المستويات المتاحة للجر، من خلال استخدام كل العجلات الأربع بدقة متناهية، سواء على الكثبان الرملية الصعبة أو عند المنعطفات الحادة.

كما ان جميع العجلات الأربع تعمل بشكل متساو، يزخر نظام 4MATIC بعدد من الابتكارات المتطورة والمتكيفة بسرعة لتعزيز كفاءة كل عجلة بصورة فردية وفقا لتغير أوضاع القيادة.

ويقول محمد عبدالرحمن البشر، مدير شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، الموزع الحصري المعتمد لمرسيدس-بنز في الكويت: «سواء كانت الانطلاقة على أرضية زلقة، أو تغير حاد في تضاريس الطريق، أو حتى اجتياز منعطف جاف، لطالما كان لنظام الدفع الرباعي 4MATIC دور مهم وفعال في مساعدة سائقي سيارات مرسيدس-بنز على الانطلاق والقيادة إلى الأمام على أفضل نحو وطوال العقود الثلاثة الماضية. إن نظام الدفع الرباعي المتطور 4MATIC متوافر افتراضيا في كل طراز نصنعه، ويأتي ضمن التجهيزات الأساسية لجميع سيارات الدفع الرباعي في الكويت، مما يمنح ثقة أكبر للقيادة بغض النظر عن أوضاع الطريق».

ويقول مايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: «إن التصميم خفيف الوزن للنظام واستجابته السريعة يعززان من قدرات التحكم بسيارة مرسيدس-بنز، ما يساعد على تحسين كيفية تحويل كل عجلة لعزم الدوران والجر إلى ثقة وسيطرة، وبالتالي توفير أفضل تجربة للقيادة».

وبمشاركة كل عجلة بالكامل في منظومة القيادة، يتيح نظام 4MATIC سيطرة أكبر بكثير، ونتائج محكمة.

ويمتاز النظام كذلك بأنه متكامل تماما، ليس مع آلية الدفع وحسب، ولكن مع العديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق في سيارة مرسيدس-بنز.

وتحت الأوضاع الطبيعية، يوزع النظام المدمج خفيف الوزن عزم دوران المحرك نحو العجلات الأمامية والخلفية عبر محور تفاضلي وسطي من أجل تحقيق توازن رياضي وتحكم رشيق.

وعندما يتطلب الجر أي تغيير، يستجيب نظام 4MATIC فورا وبدقة ممتازة لإتاحة أقصى درجة من التحكم والسيطرة.

ومن خلال إرسال القوة إلى العجلات التي تستخدمها بالشكل الأفضل، فإن النظام يساعد على الشعور بإحساس من ثقة القيادة في أي فصل من فصول السنة.

تعمل علبة نقل مدمجة في ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 7 سرعات على تغذية المحاور الأمامية بالقوة.

ويوفر محور تفاضلي وسطي بانزلاق محدود قوة متوازنة بين المحاور الأمامية والخلفية. ويستخدم نظام الجر الإلكتروني بـ 4 عجلات (4-ETS) المستشعرات الموجودة أساسا في السيارة لنظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وبرنامج الثبات الإلكتروني (ESP)، لإدارة احتياجات عزم الدوران لكل عجلة بدقة متناهية.

أربع نقاط تماس

يعمل كل عنصر من أنظمة الفرملة والتوجيه والتسارع افتراضيا عبر النقاط الأربع، حيث تلامس العجلات من خلالها سطح الطريق. ويتحول الاحتكاك بين العجلات وسطح الطريق إلى سيطرة وتحكم أثناء الحركة.

وتقيد قوانين الفيزياء من القوة الإجمالية التي يمكن للعجلة أن تديرها، خاصة عندما تتغير أوضاع الطريق، لذا، فإن نظام 4MATIC قد تم تصميمه لتحقيق التوازن الأفضل لهذه القوى في كل حالة.

توزيع الوزن

عند الفرملة، يوجه نظام 4MATIC وزن السيارة نحو العجلات الأمامية، ما يجعلها تعمل بجهد أكبر.

وعند التسارع يتم توجيه الوزن إلى الخلف، بينما يتجه عند المنعطفات نحو العجلات في الجانب الخارجي من الالتفافة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأوضاع الطريق أن تؤثر على احتكاك كل عجلة في أي وقت.

ويستجيب نظام 4MATIC لجميع هذه العوامل مرة واحدة، مما يحسن من عزم دوران كل عجلة بما يتماشى مع الأوضاع المحيطة.

سرعات العجلات

عند القيادة في خط مستقيم، تدور جميع العجلات الأربع طبيعيا بالمعدل نفسه. ولكن الالتفاف عند منعطف ما يجبر العجلتين الخارجيتين على الحركة لمسافة أطول مقارنة بالعجلتين الداخليتين. ويعني ذلك أن العجلتين اليسرى واليمنى يجب أن تكونا قادرتان على الدوران بسرعات مختلفة.

ويراقب نظام 4MATIC باستمرار سرعة كل عجلة لمعرفة متى تدور بالسرعة المناسبة، أو لا، في كل حالة.

أسطح مختلطة للاحتكاك

على الطرقات الجافة والمعبدة، يكون المستوى المتاح للجر لجميع العجلات الأربع نفسه بوجه عام، ولكن يمكن للوحل أو بركة صغيرة ضحلة، أو قطع من الجليد، أو حتى ذراع من الحصى الناعمة أن يحدث تغييرا في سيطرة كل عجلة، أو جميعها. ويستخدم نظام 4MATIC مزيجا من الفرامل الفردية، والحد من القوة الزائدة للمحرك من أجل تحقيق التوازن، وبالتالي المساعدة على إرسال الكمية المثالية من عزم الدوران إلى كل عجلة.

ويأتي نظام الدفع الرباعي مرسيدس-بنز 4MATIC ضمن التجهيزات الأساسية في جميع سيارات الدفع الرباعي لمرسيدس-بنز، والمتوافرة لدى معرض شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي بالشويخ.