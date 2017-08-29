تبلغ قوة المحرك 395 حصاناً وعزم دوران 410 رطل - قدم



طرحت شركة الملا وبهبهاني للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات ألفا روميو وكرايسلر ودودج وفيات وجيب وموبار ورام في الكويت، شاحنة رام 1500 ريبل الجديدة طراز 2017 التي تمتاز بتصميم فريد من نوعه على الطرق الوعرة متميز وسط فئة الشاحنات ذات الحجم الكامل.



وقال مدير عام شركة شركة الملا وبهبهاني للسيارات أوسكار ريفولي: «تأتي شاحنة Rebel في الفئة الأساسية من سوق الشاحنات مع سمات فريدة بالتصميم ومنهج عمل يمكن تطبيقه وتدعمه شركة رام الهندسية للشاحنات Ram Truck engineering.



وسرعان ما حققت العلامة التجارية، التي تقوم بتصنيع الشاحنات فقط، سمعة قوية كشركة متخصصة في تصنيع الشاحنات، كما حققت نجاحا كبيرا منذ أن أصبحت علامة تجارية قائمة بذاتها في عام 2009، لتحصل على العديد من الجوائز المرموقة على طول الطريق».



وتشتمل ريبل Rebel على واجهة جديدة بالكامل مع شارة بارزة من الفضة مكتوب عليها بالأحرف «RAM».



وتركت واجهة ريبل تصاميم «ضفيرة الشعر» الأيقونية للعلامة التجارية، وأصبح يعتليها تصميم مصد أمامي جديد تماما للطرق الوعرة مع سطح بطبقة دائمة من المسحوق، والتي تشتمل على لوحة فضية بطبقة من المسحوق، ومشبك جر أمامي جديد ومصابيح ضباب LED جديدة.



وتوجد المصابيح الأمامية الإسقاطية ثنائية الوظيفة بإطار أسود مع أضواء LED تحت الغطاء الرياضي لمحرك السيارة المصنوع من الألمنيوم، والذي يشتمل على ماسورتي سنوركل.



ويتواصل شكل مقدمة ريبل على الجناحين، حيث قوالب أقواس العجلات، والشارة المسطحة السوداء، والمرايا وألواح الجسم السفلية التي تخلق وجودا مميزا.



وتشتمل الإضافات الجديدة على مخطط طلاء من لونين مع ثبات اللون الأسود على الجزء الأسفل من الجسم، من الأمام إلى الخلف.



وتشتمل رام 1500 ريبل على عجلات من الألمنيوم جديدة بالكامل قياس 17 بوصة.



ومن بين التصاميم الأكثر تفصيلا التي يمكن العثور عليها في مركبات الإنتاج الكبير، عجلة من قطعة واحدة جديدة ترتبط بها جيوب بطلاء أسود مطفي وأسطح متعددة الزوايا مرتبطة بميل ريبل للطرق الوعرة.



وبالنظر إلى المركبة من الخلف، هناك باب خلفي جديد وجرئ ممهورا بكلمة «RAM» بحروف سوداء بارزة. وتؤكد شارتا «Rebel» و«4X4» تفرد الشاحنة.



كما يتم أيضا التعامل مع المصد الخلفي مع طبقة مسحوق طلاء سوداء تدوم طويلا مع تقطيعات نارية حول العوادم المزدوجة ذات الرؤوس المطلية بالكروم.



ولمصابيح الذيل حواف سوداء لتتناسب مع الإضاءة الأمامية. وتشتمل ريبل على كاميرا احتياطية اختيارية، توفر مجالا أفضل للرؤية عند المناورة.



ويزدان غطاء جديد لصندوق الشاحنة الذي يطوى ثلاث مرات بشعار رام.



وتتوفر رام 1500 Rebel بخمسة ألوان، من بينها: الغرانيت الكريستالي اللامع، الفضي الفاتح اللامع، الأحمر الزاهي، الأبيض الناصع والأسود الداكن.



وهناك خيارات لدهانات من لون واحد ومن لونين.



وتم تعزيز قدرات طراز ريبل من خلال زيادة ارتفاع الركوب بمعدل بوصة واحدة (25.4 ملم) من أجل تحسين زوايا حركة المركبة على الطرق الوعرة.



وتقدم علامة بليستين أجهزة امتصاص صدمات أمامية وخلفية مع موالفة فريدة من نوعها، وتتناسب معايرة جديدة لعجلة القيادة مع زيادة ارتفاع الركوب بطراز ريبل.



ويساهم قضيب خلفي يحقق الاستقرار لتحسين ديناميكية المركبة.



ويتم تركيب إطارات تويو أوبن كونتريToyo Open Country قياس 33 بوصة تناسب جميع التضاريس على عجلات جديدة بالكامل من الفضة والألمنيوم الأسود قياس 17 بوصة.



وتم تجهيز شاحنات رام بإطارات جديدة هي أوبن كونتري تتناسب مع جميع التضاريس ومتعددة الاستخدامات ومصممة لتحقيق إطلالة جيدة وشرسة، وتحكم في جميع المواسم وركوب مريح.



وتشتمل الإطارات على نمط خطوط خاص يحقق عملية جر جيدة في ظروف سيئة، سواء على الطرق الممهدة أو الوعرة.



وتتميز الإطارات بترتيب خاص متموج لركوب مريح وجر أفضل.



وللإطار حواف بارزة لتعزيز عملية الجر وكتف مفتوح يزيد من إخلاء المياه من أجل عملية جر وثبات ممتازة في جميع التضاريس.



ويستفيد طراز ريبل من نظام التعليق الهوائي الحصري لعلامة رام مع رفع بمعدل بوصة واحدة (25.4 ملم) لمستوى تعليق المصنع، مما يساهم في زيادة ارتفاع المركبة عن مستوى الأرض.



وتقوم نسخة معدلة من نظام التعليق الأمامي المستقل بضبط زاوية الإطارات بشكل مناسب وتمتص أذرع A المنخفضة المصنوعة من الألمنيوم الأحمال.



ويحقق المزيج من الإطارات الكبيرة ورفع نظام التعليق أفضل مستوى ارتفاع عن الأرض ضمن فئة المركبة، حيث يبلغ الخلوص 10.3 بوصات (261.62 ملم) وتأخذ معايرة جديدة لبرنامج الثبات التعديلات التي يشملها طراز ريبل في الاعتبار.



وتتوافر ريبل حصريا كموديل مقصورة ركاب مع سطح يبلغ طوله 5 أقدام و7 بوصات (1.7 متر) ويأتي نظام RamBox كميزة اختيارية.



وتم تجهيزه بمحرك هيمي HEMI® V8 الأسطوري بسعة 5.7 لترات المرفق بتقنية إيقاف نصف الاسطوانات الموفرة للوقود ونظام التوقيت المتغير للصمامات VVT.



وتبلغ قوة المحرك 395 حصانا وعزم دوران يبلغ 410 رطل - قدم ونسبة علبة تروس تبلغ 3.92، مما يسمح للمحرك بتحقيق أقصى استفادة من قوته وعزم دورانه.



ويأتي المحرك مع دفرنش خلفي مضاد للدوران، والذي يجعل العجلتين الخلفيتين تنحنيان معا عند زيادة عزم الدوران - وهي مسألة مفيدة في ظروف القيادة على الطرق الوعرة.



ويقوم التصميم تلقائيا بفتح الدفرنش في حالة القيادة العادية على الطرق الممهدة، ما يسمح للعجلات بالدوران بشكل مستقل من أجل تحسين عملية القيادة.



ويساعد ناقل الحركة الأوتوماتيكي القياسي من ثماني سرعات TorqueFlite في تحسين عملية القيادة وتعزيز كفاءة الوقود.



وشهدت تشكيلة علامة رام المتوافرة في المنطقة نموا كبيرا استجابة لطلب العملاء، حيث زادت تشكيلة رام 1500 من ثلاثة طرازات إلى تسعة، مع طرح الطرازات الجديدة وهي أكسبرس، أسبورت، بيغ هورن، لونغ هورن وليمتد، ورام ريبل.



ويمنح إضافة شاحنة الطن المتري رام 1200 العلامة التجارية فرصة الدخول لفئة الشاحنات الأكبر في الشرق الأوسط.



وقال ريفولي: «لقد استمعنا إلى العملاء من أجل تقديم المنتجات التي يبحثون عنها، والنتيجة هي توسيع تشكيلة رام 1500 بإضافة العديد من خيارات الكابينة العادية وكابينة الطاقم، فضلا عن إضافة شاحنة طن متري، التي تستكمل تشكيلة رام وتسمح لنا بالتنافس في شريحة كنا غائبين عنها في السابق».



وأضاف قائلا: «من 1500 إكسبريس الجديدة، والتي سوف تجتذب العملاء الذين يبحثون عن شاحنة بأسعار معقولة دون المساومة على التصميم، إلى شاحنة لونغورن وليمتد الفاخرتين، واللتين تستهدفان العملاء الذين لا يقبلون أي حلول وسط فيما يتعلق بالفخامة والرفاهية، أصبحت هناك الآن رام لكل شخص».



وتتوافر الآن التشكيلة الموسعة من رام في جميع معارض شركة الملا وبهبهاني للسيارات.



وتأسست شركة الملا وبهبهاني للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامات ألفا روميو وكرايسلر ودودج وفيات وفيات بروفيشيونال وجيب ورام وموبار، في يوليو 2006 من خلال مشروع مشترك بين مجموعة الملا ومحمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، وتواصل الشركة التفوق عاما بعد عام.



وتجمع العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية لدى شركة الملا وبهبهاني للسيارات بين الأناقة الاستثنائية والأداء المثالي في القيادة.



وتتراوح تشكيلة مركباتنا، المجهزة بأحدث التقنيات وميزات السلامة، بين سيارات المدينة الصغيرة التي تتمتع بكفاءة في استهلاك الوقود، وبين سيارات العضلات الأسطورية ومركبات الطرق الوعرة الأيقونية، وسيارات السيدان المتطورة والحديثة وبين السيارات عالية الأداء التي تثير الانفعالات.



وقال ريفولي: «نقدم لعملائنا الأولوية والشفافية والدقة والقيمة التي يتوقعونها وذلك من خلال صالات العرض الثلاث التي تم بناؤها في الراي وبيت التمويل الكويتي والأحمدي، بالإضافة إلى أربعة مرافق لخدمات ما بعد البيع (محلات الخدمة وقطع الغيار والهيكل) التي تقع في الراي والشويخ والشرق والأحمدي، وبالإضافة إلى ذلك، تقدم علامتنا لخدمة ما بعد البيع وخدمة العملاء - موبار - أعلى مستوى من الرعاية لعملائنا ومركباتهم باستخدام فنيين محترفين يتم تدريبهم على المعايير العالمية لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA وقطع غيار واكسسوارات أصلية وقوية».



وتستثمر شركة الملا وبهبهاني للسيارات بكثافة في تحقيق أعلى مستويات خدمة العملاء من خلال ضمان أن يكون فريق شركة الملا وبهبهاني للسيارات بأكمله على قدر عال من التعليم والمهارات والتدريب.



وهذا يضمن لك، كعميل، تجربة مجزية وممتعة إلى حد كبير عند التعامل مع كل شخص من موظفينا.

مفتولة العضلات

ومن الداخل، تبدو ريبل قوية ومفتولة العضلات، كما هو شكلها من الخارج، وتشتمل على مقاعد مثيرة، حصرية بصناعة السيارات.



وتكون المقاعد مصنوعة من الفينيل عالي المتانة وبتشطيبات باللونين الأحمر والأسود مع أقمشة من نوعية سيدوسو مطرزة على نمط خطوط إطارات تويو، لتساير بصمة خطوط إطارات ريبل الفعلية.



وتشتمل المقاعد الأمامية القياسية على خياطة ديزل بارزة باللون الرمادي الفاتح، ويوجد على مساند الرأس تطريز باللون الأحمر لعلامة رام وتطريز باللون الأسود والرمادي الفاتح لاسم ريبل على المساند العلوية للمقاعد.



وتزدان لوحة أجهزة القياس باللون الأسود، ومساند الأذرع بالأبواب وغطاء الكونسول الوسطي المطرز بشعار العلامة، بخياطة باللونين الأحمر الناري والرمادي الخفيف.



وتمتاز منطقة أجهزة التحكم الوسطى والكونسول بتشطيبات من الطلاء الرمادي اللامع بمظهر الحديد المصبوب.



وتشتمل علبة الكونسول الوسطى الجديدة بالكامل على حامل هاتف خلوي/ وكمبيوتر تابلت مع تجهيزات تسمح بتركيب أجهزة مختلفة الأحجام.



وهناك حلقات تهوية باللون الأحمر، وحلقات زينة بالأبواب ورماح زينة بالأبواب وحلقة زينة بالكونسول الوسطي تضيف تفصيلات ألوان للمقصورة.



أما عجلة قيادة ريبل فتكون ملفوفة بجلد أسود مثقب بتشطيبات من الخياطات باللون الأحمر الزاهي، في حين تكون تشطيبات باب صندوق القفازات العلوي بشارة علامة ريبل.

وتساعد أرضيات من المطاط لجميع الأحوال الجوية مرسوم عليها رأس رام باللون الأحمر الناري على احتواء الأتربة والثلوج والنفايات.



وتكون تشطيبات المقصورة بخطوط علوية جديدة سوداء اللون ودعامات علوية مطابقة.