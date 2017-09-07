

أبوظبي ـ محمد عواضة عندما يتعلق الأمر بالفخامة وعالمها الواسع، فإن اسم مرسيدس يبرز بقوة في هذا المجال، لتقدم أحدث طرازاتها الجديدة التي تحمل في طياتها إحداثيات متطورة، تتمثل بلائحة طويلة من المزايا والمواصفات المذهلة التي تشعرك بالمتعة أثناء القيادة، ناهيك عن التصميمين الداخلي والخارجي والألوان الجذابة.

هنا نتحدث عن سيارة مرسيدس ـ بنز الفئة S الجديدة التي اطلقتها مرسيدس رسميا في أسواق الشرق الأوسط، حيث احتفلت الشركة الألمانية بوصول السيارة التي وصفتها بـ «أفضل سيارة في العالم» إلى أسواق المنطقة من خلال أمسية احتفالية أقيمت في أبوظبي، استعرضت من خلالها الجوانب الاستثنائية للخصائص الذكية ومقومات الراحة والفخامة، والتي تحدد ملامح الطراز المميز الجديد.وضمت الأمسية كبار الشخصيات، والمؤثرين ووسائل الإعلام، للتعرف عن كثب على العناصر المميزة ومواصفات الطراز، حيث تابع الحضور عرضا مرئيا مدهشا على منصـــة ضخمة تمهيدا للكشف عن الفئة ـ S الجديدة.وقدم بعدها الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيارات مرسيدس ـ بنز الشرق الأوسط مارك دي هاس لمحة توضيحية عن القدرات المبتكرة للطراز الجديد، وكذلك المبادرات الجديدة والمثيرة للعلامة التجارية التي تعيد رسم مستقبل السيارات، وتستحدث حلولا جديدة للتنقل.وتعليقا على إطلاق الفئة ـ S الجديدة، قال رئيس قسم التسويق والاتصال لشركة مرسيدس ـ بنز الشرق الأوسط لينارت مولر ـ تويت: لطالما تربعت مرسيدس ـ بنز الفئة - S طوال حياتها على عرش هندسة السيارات، وكانت رمزا مرموقا بكل جدارة حول العالم.ولأنها تسبق زمنها دائما، يأتي طراز 2018 للسيارة نتيجة لـ 114 سنوات من التطور الريـادي، ممـــا يجعلهـــا بجدارة في صــدارة هندســـة السيارات دون منافس.وتأتي الخصائص الذكية في الفئة ـ S الجديدة على قدر المساواة مع جوانب الراحة ومزايا الرفاهة الممتازة، والتي تشمل خيارات التدليك في المقاعد، والتحكم بدرجة الحرارة، والتحكم بحالة الطقس في المقصورة الداخلية، وخيارات ضبط الإضاءة والصوت لتحسين المزاج.



محركات جديدة بتكنولوجيا رائدة



تضم سيارة مرسيدس ـ بنز S 560 الجديدة محركا جديدا يولد قوة هائلة تبلغ 345 كيلووات (469 حصانا)، وعزم دوران مقداره 700 نيوتن متر. ويعتبر محرك التوربو المزدوج V-8 الجديد من بين أفضل محركات البنزين V-8 الاقتصادية في العالم، حيث يستهلك كمية وقود أقل بنسبة 10% مقارنة بالطراز السابق. ولتقليل استهلاك الوقود، يتم تعطيل عمل أربع أسطوانات من محرك V-8 الجديد في الوقت نفسه تحت حمولة جزئية بمساعدة نظام ضبط رفع الصمامات CAMTRONIC.



نظام القيادة الذكية



تضيف الفئة ـ S الجديدة لمسة إضافية من التميز، عبر دمج وتحسين مجموعة من أنظمة المساعدة المبتكرة للقيادة، والتي ظهرت لأول مرة في الطراز السابق. أبرزها:٭ مساعد التدخل النشط الذي يكشف عن الحالات التي تعترض الطرف الخلفي للسيارة من دون مسافة من أجل تجنب الاصطدام، يصدر تحذيرا ويقوم بالتوقف الأوتوماتيكي في حالات الطوارئ عند الحاجة.٭ مساعد التوجيه الفعال، يدعم السائق بشكل فعال لتجنب المشاة في منطقة الخطر أمام السيارة.٭ مع صوت PRE-SAFE، تصدر إشارة صوتية قصيرة قبل أي اصطدام محتمل لإحداث صوت عال للتصادم، وذلك من أجل حماية طبلة الأذن والمكونات الداخلية لها من الضغط الصوتي العالي.تصميم حصريتبرز الفخامة الحديثة في الفئة ـ S الجديدة بكل تأكيد مع المواد ذات الجودة العالية وبراعة العمل المتقن. وتأتي كل الطرازات مجهزة بشبكة مبرد جديدة، إذ تتباهى الإصدارات التي تضم محركات من ست وثماني اسطوانات بثلاث شفرات مزدوجة وشرائط عمودية مع طلاء باللون الأسود شديد اللمعان.وتأتي أنواع الطرازات V-12 مجهزة بشرائط عمودية مطلية بالكروم في شبكة المبرد. ويضم الطراز الجديد عجلات معدنية خفيفة جديدة بسبع عوارض يتراوح قياسها بين 17 و20 إنشا.وتعمل المصابيح الأمامية متعددة الأطياف والضوء العالي بالنطاق الفائق على تحويل ظلمة الليل إلى نهار مشرق.



لأول مرة في العالم: الرفاهية أثناء القيادة



تدخل ميزة التحكم بوظائف الراحة ENERGIZING إلى سلسلة الإنتاج لأول مرة على مستوى العالم، وتربط هذه الميزة الاختيارية بين أنظمة الراحة المختلفة في السيارة الجديدة. وتستخدم بصورة منهجية الوظائف من نظام حالة الطقس (بما في ذلك التعطير)، والمقاعد (التدفئة والتهوية والتدليك)، ولوحة التدفئة، وكذلك الإضاءة والأجواء الموسيقية، وتتيح إعدادات محددة للرفاهة حسب مزاج واحتياجات العملاء. ويحسن ذلك من الراحة البدنية والأداء أثناء القيادة وخلال التوقف.وتأتي طرازات الفئة ـ S في دول مجلس التعاون الخليجي مع فتحة السقف البانورامية ضمن التجهيزات القياسية، وأيضا مع باقة الحماية من الشمس، والتي تحمي الركاب من التعرض المباشر لأشعة الشمس.



الشحن اللاسلكي للهواتف الذكي



ةيمكن شحن الهواتف المتحركة لاسلكيا، وبدون حامل للهواتف. وتعمل وظيفة الشحن اللاسلكي مع جميع الأجهزة المتحركة التي تدعم أو يمكن ضبطها لتدعم معيار Qi.وأصبح للركاب في المقصورتين الأمامية والخلفية الآن مزيد من خيارات التراسل النصي، إذ بإمكانهم تسلم وإرسال وتوجيه الرسائل، وأيضا استخدام ميزة تحويل الصوت إلى نص لإنشاء الرسائل النصية. ويمكن استخدام الأرقام الهاتفية من الرسائل النصية، وعناوين الويب المدمجة لتنفيذ أوامر أخرى. ويتم عرض الرسائل أيضا ضمن كادر نصي على النصف الأيمن من الشاشة العريضة فــي مقصـــورة القيادة.



شاشة عريضة وجيل جديد من عجلات التوجيه



تمتاز المقصورة الداخلية في الفئة ـ S الجديدة بشاشتي عرض بدقة عالية، يبلغ قياس كل منها 12.3 إنشا. وتمتزج شاشتا العرض تحت غطاء زجاجي واحـــد مشترك، لتشكلا الشاشــة العريضة فـــــي مقصورة القيادة، حيث تبدو كعنصر محوري يبرز الاتجاه الأفقي لتصميم المقصورة الداخلية.وتأتي باقة صف السيارة من مرسيدس ـ بنز والكاميرا بزاوية رؤية 360 درجة ضمن التجهيزات القياسية في طرازات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعطي السائق مجال رؤية كاملا لمحيط السيارة.وللفئة ـ S الجديدة متحكمات حساسة للمس على عجلة التوجيه، بحيث تستجيب لحركات التمرير بالطريقة نفسها للهاتف الذكي. ويمكن للسائق استخدام متحكمات عجلة التوجيه لتشغيل ميزة DISTRONIC والتحكم بنظام المعلومات والترفيه بالكامل دون الحاجة إلى رفع اليدين عن عجلة التوجيه.

طرازات جديدة بمواصفات مذهلة تضيـــــف الطرازات الجديــدة فائــــقة الأداء S 63 4MATIC+ وS 65 من مرسيدس ـ AMG قوة مذهلة لأفضل الطرازات في المجموعة. وتبدو الإطلالة المعبرة جدا لكل من طرازي الفئة-S من خلال غطاء المحرك الأمامي المعدل مع تصميم الجناح النفاث. وفي الخلف، يضيف الغطاء الجديد والأجزاء المعدلة للعادم لمسات مميزة على التصميم.

وشهدت سيارة S 63 4MATIC+ الجديدة من مرسيدس ـ AMG تحولا ملموسا مع محرك وناقل حركة جديدين، ونظام جديد للدفع الرباعي، وتصميم حديث للمقصورة الداخلية والهيكل الخارجي، وتم تجهيز السيارة بمحرك توربو مزدوج جديد V-8 من AMG بسعة 4.0 ليترات مع ميزة تعطيل الاسطوانة، حيث يحل مكان محرك التوربو المزدوج السابق V-8 بسعة 5.5 ليترات.

وبسرعة خاطفة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثوان، ترتقي سيارة السيدان الفاخرة وفائقة الأداء إلى مصاف السيارات الرياضية المجهزة بالكامل. ويأتي ناقل الحركة الرياضي AMG SPEEDSHIFT MCT بتسع سرعات مكان صندوق التروس السابق بسبع سرعات، وذلك لإتاحة المزيد من أزمنة الاستجابة الرشيقة. ويوفر نظام الدفع الرباعي المتباين فائق الأداء 4MATIC+ من AMG مستوى مثاليا من الجر.

أسعار عائلة « S »

ستتوافر الفئة ـ S الجديدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بستة طرازات مختلفة، وتتوافر طرازات مرسيدس ـ بنز S 450، وS 560 4MATIC، وS 63 4MATIC+ من مرسيدس ـ AMG ابتداء من أغسطس 2017، في حين سيتم إطلاق جميع الأنواع الأخرى من الطرازات في نوفمبر المقبل. وتبدأ أسعار الطرازات كما يلي:

٭ مرسيدس - بنز S 450 - من 109.950 دولارا.

٭ مرسيدس - بنز S 560 - من 133.700 دولار.

٭ مرسيدس - بنز S 560 4MATIC - من 137.350 دولارا.

٭ S 63 4MATIC+ من مرسيدس ـ AMG - من 174.950 دولارا.

٭ S 65 من مرسيدس - AMG - من 237.000 دولار.

٭ مرسيدس ـ مايباخ S 650 - من 209.300 دولار.