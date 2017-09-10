أعلنت بنتلي موتورز امس عن التفاصيل الكاملة لسيارتها الجديدة Continental GT السيارة الفاخرة عالية الأداء بجيلها الثالث، والتي يتم تصميم وتصنيع وإتمام الأعمال اليدوية البارعة الخاصة بها في بريطانيا، وهي تجمع بين كفاءة الأداء المركز المفعم بالحيوية والفخامة المتقنة يدويا وأحدث التقنيات المتطورة وذلك لأجل ابتكار أرقى سيارة فاخرة عالية الأداء يتم إنتاجها على الإطلاق.

وحول هذا الموضوع، قال وولفغانغ دورهايمر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بنتلي موتورز: حافظت بنتلي على موقعها في صدارة السيارات الفاخرة عالية الأداء لما يقارب مئة عام.



وتشكل سيارة Continental GT الجديدة من الجيل الثالث أوج إنجازاتنا التصميمية والهندسية وترسم ملامح الخطوة التالية في رحلة بنتلي.

وسيكون الظهور العالمي الأول لسيارة Continental GT الجديدة في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات المعروف بـ IAA في الفترة بين 12 و24 سبتمبر الجاري.

ويرتكز التصميم الخارجي لسيارة Continental GT الجديدة على رؤية جريئة جديدة متميزة بكونها تماما من بنتلي.



ويسهم جسم السيارة الجديد كليا والمواد الحديثة في تقليل الوزن بما يزيد عن 80 كيلوغراما مقارنة بجسم سيارة Continental W12 السابقة.

وبينما تحتفظ Continental GT بالأناقة الكلاسيكية التي جعلت من سابقتها سيارة محبوبة للغاية، فإن شكل الطراز الجديد يتميز بمزيد من الإبداع المصقول وهو محدد بدقة أكثر ويستلهم الكثير من إبداعاته من السيارة النموذجية EXP 10 Speed 6 التي لقيت حفاوة كبيرة.

يتسم القطاع الجانبي لسيارة Continental GT بأنه أطول وأكثر انخفاضا ويعود السبب في ذلك بشكل جزئي إلى وضعية العجلات الأمامية التي تقدمت للأمام لمسافة إضافية بمقدار 135 ملم، وهو ما سمح بدوره بتمديد غطاء المحرك وخفض مستوى ارتفاع مقدمة السيارة.



ومع ذلك تظل الخطوط التصميمية الرئيسية المميزة لسيارة Continental الأصلية مهيمنة على المشهد، مع خط القوة المنساب من الأضواء الأمامية حتى البنية العضلية الجانبية الخلفية.

وتمثل خلفية السيارة خروجا بارزا عن النمط التصميمي التقليدي، حيث أصبحت الأضواء الخلفية الآن مصممة على هيئة أشكال بيضاوية، مما يعكس ظلال مواسير العادم الخلفية الموجودة تحتها.

تستخدم مجموعة الأضواء في Continental GT أحدث تقنيات مصفوفة مصابيح (LED Matrix)، لكن تصميم المصابيح الأمامية هو ما أكسبها فعليا تميزا وتفردا.



فالأسطح الداخلية مستوحاة من شكل أرقى الأكواب الزجاجية كريستالية القطع، وهي تتسم بالشفافية مع حواف واضحة المعالم تلتقط الضوء المشع عليها كحجر الألماس.

أرقى مقصورة مصنعة يدويا

تبرز مقصورة Continental GT الجديدة خبرة بنتلي منقطعة النظير في الاستخدام الموثوق للمواد الحقيقية، بدءا من أصناف الجلود الطبيعية فائقة الجودة، وصولا إلى القشور الخشبية النادرة المستخرجة من مصادر مستدامة والتفاصيل الكرومية المصقولة يدويا.



ولأول مرة تقدم خيارات القشرة الخشبية المزدوجة الفريدة.

تتميز لوحة العدادات رائعة التصميم في Continental GT الجديدة بشكلها المصقول المشابه للأجنحة الطويلة الانسيابية التي تعكس شكل شعار بنتلي.



وتنساب كسوة جلدية علوية عائمة حتى الأبواب بسلاسة فائقة.

وتزين أنماط جديدة من اللمسات النهائية الفاخرة مقصورة سيارة Continental GT الداخلية لتوفير مستوى أكبر من المتعة الحسية وكذلك المتعة البصرية.



ويحل التحزيز المبطن في بعض الأماكن مكان التحزيز الميكانيكي التقليدي لتوليد ملمس أكثر نعومة ورقيا على أسطح المفاتيح وأدوات التحكم، بينما يضفي التحزيز بشكل ألماس لمسة فخامة عالية باستخدام سطح بمظهر ثلاثي الأبعاد متعدد الأوجه وغني بالتفاصيل.

بدورها ترسي المقاعد القابلة للضبط ضمن 20 وضعية في سيارة Continental GT الجديدة معايير جديدة في قطاع السيارات فيما يتعلق بالراحة والرقي.



وتسمح الألواح الوسطى الناعمة بتوفير أقصى فعالية لوظائف التبريد والتدفئة والتدليك، في حين يحتفظ فرش المقاعد بنمط تطريز بنتلي المميز.

وخلف عجلة القيادة، تبرز بقوة لافتة روعة التطويرات التقنية في سيارة Continental GT.



فلوحة أجهزة القياس المخصصة للسائق أصبحت الآن رقمية بالكامل وقابلة للتهيئة من قبل السائق.



وفي حين تبدو العدادات الرئيسية على هيئة عدادات حقيقية، إلا أنها في الواقع عبارة عن أشكال رسومية رقمية مصممة لتبدو بنمط ثلاثي الأبعاد.



ويمكن لوحدة العرض هذه أن تعرض معلومات من النظام المعلوماتي الترفيهي بما في ذلك معلومات الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

تتميز Continental GT بوحدة عرض بنتلي الدوارة المبتكرة والأولى من نوعها في هذا القطاع.



ومن أول وهلة يبدو وكأنه لا توجد شاشة في وسط لوحة القيادة.



وبدلا من ذلك تنساب القشرة الخشبية بشكل سلس عبر لوحة القيادة، في حين يلتف إطار محيطي كرومي رفيع موجود خلف المقود حول وحدة عرض أجهزة القياس الرقمية.

عند الضغط على زر تشغيل المحرك، تنزلق القشرة الخشبية الموجودة في منتصف لوحة القيادة بهدوء إلى الأمام ثم تدور لتكشف عن أكبر شاشة لمسية على الإطلاق من بنتلي، ألا وهي وحدة عرض الوسائط المتعددة MMI الرقمية مقاس 12.3 بوصة بجودة شاشات الرتينا، وهي مصممة بأناقة من قبل بنتلي مع شاشة رئيسية قابلة للتهيئة من العميل وثلاث نوافذ قادرة على عرض الوظائف المفضلة لدى السائق، وعلى سبيل المثال لا الحصر الملاحة والوسائط والهاتف.

قوة هائلة

ستقدم سيارة Continental GT الجديدة عند طرحها بطراز محسن من محرك بنتلي الفريد W12 TSI سعة 6.0 ليترات والذي يرسي معيارا جديدا في الأداء.

فقد تم تصميم وتطوير وتصنيع المحرك يدويا في كرو، وهو يعتبر المحرك الأكثر تطورا في العالم بفئة محركات الـ 12 أسطوانة.



وتعني الهيئة التصميمية الفريدة على شكل حرف «W» أن المحرك أقصر بنسبة 24% من نظيره محرك V12، وهو ما يعود بالنفع على مستوى توزيع الوزن وزيادة مساحة المقصورة القابلة للاستعمال.

تستخدم مجموعة توليد الحركة أحدث تقنية للتحكم بالمحرك، مع 300 عملية حسابية برمجية في الثانية.



ويولد هذا المحرك 635 قوة حصانية وعزما قدره 900 نيوتن-متر، ما يمكن Continental GT من التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/ساعة في غضون 3.7 ثوان، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 333 كلم/ساعة.

ويتيح ناقل الحركة مزدوج القابض وثماني السرعات عملية تسارع سلسة مع سرعة مدهشة في تغيير التعشيقات، وهاتان ميزتان بارزتان للشخصية الديناميكية للسيارة.

تتميز أوقات التعشيق بكونها متغيرة وترتبط بنمط القيادة المختار.



ففي الوضعية الرياضية (Sport) تبدو التعشيقات فورية الاستجابة لتوفير عزم مستمر وأقصى أداء تسارع.



وفي الوضعية المريحة (Comfort)، تكون التعشيقات ناعمة ومتأنية الاستجابة للسماح بتغيير السرعات بسلاسة وبشكل غير ملحوظ.

ويمكن الوصول إلى السرعة القصوى في التعشيقة السابعة، بينما تعمل التعشيقة الثامنة كتعشيقة مضاعفة للسرعة للتمتع بقيادة أكثر سلاسة.

تماسك منقطع النظير

تتمتع سيارة الجيل الثالث من Continental GT بميزة الركوب الديناميكي من بنتلي، وهي عبارة عن نظام تحكم متطور مانع للانقلاب بجهد 48 فولت للتحكم بالسيارة بشكل تصعب منافسته.



ويعمل النظام على مراقبة وضبط المشغلات الإلكترونية في القضيب المانع للانقلاب لكل محور، وبالتالي يحسن من خصائص التماسك وراحة الركوب، كما يمنح شعورا بأن السيارة أخف وزنا وأكثر دقة.

يقـــوم هـــذا النظام بشكـــــل فــوري بمواجهـة قوى الانقلاب الجانبي أثنــاء الانعطاف ويضمن الحصول على أقصى تماســــــك للإطار مـــع سطح الطريق لتوفيـــر مستويات رائدة في فئتها من راحة الركوب وخصائص التمــاسك الاستثنائية.

بينما تمثل القضبان التقليدية المانعة للانقلاب حلا وسطا بين التحكم بجسم السيارة وراحة الركوب، فإن نظام بنتلي الفعال يوفر مقاومة التوائية متغيرة، مما يتيح لسيارة Continental GT أن تتحلى بالقدرة الديناميكية وتوفر كذلك الراحة لجميع الركاب في جميع الأوقات.

ومن خلال نظام بنتلي للتحكم بديناميكيات القيادة، يمكن الاختيار من بين أنماط قيادة مختلفة: النمط المريح أو نمط بنتلي أو النمط الرياضي، حيث يتم تعديل نظام التعليق والمحرك وصندوق التروس وأنظمة الشاسيه الأخرى بما يتناسب مع نمط القيادة المختار.



ويمكن للسائق تخصيص الإعدادات الديناميكية الخاصة به.