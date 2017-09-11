اللجنة ستقوم بتحليل الأعمال الإبداعية لصناع الأفلام لإيجاد الأفضل بينها

بعد الإطلاق الناجح للموسم الرابع من جائزة لكزس للأفلام القصيرة في «مهرجان شورت شورتس للأفلام القصيرة وآسيا» الذي أقيم في طوكيو في يونيو 2017، أعلنت شركتا «لكزس إنترناشيونال» و«واينستين» عن انضمام كل من باتي جنكينز المخرجة العالمية التي تضم أبرز أعمالها فيلم «المرأة الخارقة» (Wonder Woman) من إنتاج شركة «وورنر براذرز» للإنتاج السينمائي (Warner Bros) والصادر عن شركة «دي سي كومكس» للقصص المصورة والأفلام (DC Comics)، إضافة إلى باكورة أعمالها فيلم الدراما «وحش»، وأنطوان فوكوا صاحب الأعمال الشهيرة «السبعة الرائعون» و«المعادل» و«يوم التدريب»، إلى تايلور شيريدان كأعضاء في لجنة اختيار الأفلام.

وستقوم لجنة الاختيار بتحليل الأعمال الإبداعية لصناع الأفلام لإيجاد الأفضل بينها، وذلك للمضي قدما وتنفيذ أفلامهم المنتجة من قبل شركة «واينستين». وكأعضاء في لجنة الاختيار، سيقوم كل من باتي جنكينز، وأنطوان فوكوا، وتايلور شيريدان بتقييم الأعمال المقدمة وتوصية 4 أفلام من تلك التي تم تقديمها عن طريق موقع Withoutabox، وهي الخدمة الرائدة لتقديم المشاركات الخاصة بمهرجانات السينما وصناع الأفلام.



كما سيحظى المرشحون النهائيون بفرصة للالتقاء بكل من جنكينز وفوكوا وشيريدان خلال فترة إنتاج أفلامهم القصيرة. وتتطلع «لكزس إنترناشيونال» و«واينستين» إلى صقل مواهب الجيل القادم من صناع الأفلام وتنميتها من خلال جعلهم يحتكون بأفضل الأسماء في هذه الصناعة، فضلا عن الاستفادة من نصائحهم وخلاصة تجاربهم في هذا المجال. وستبحث لجنة الاختيار عن المشاركين الذين ينجحون في إدراك المفهوم العميق لموضوع هذا الموسم الذي يدور حول «التحول»، والذي يترجم فلسفة أن الأشياء المدهشة تحدث عندما يتم تحويل الأمور العادية إلى أخرى مبتكرة.



وسيكون باب تلقي المشاركات عن طريق موقع www.withoutabox.com مفتوحا حتى تاريخ 31 أغسطس 2017. وقال هارفي واينستين الرئيس المشارك في شركة «واينستين‏»: نحن متشوقون لإعطاء هذه المواهب الواعدة في مجال صناعة الأفلام الفرصة لإبراز قدراتهم الإبداعية والتعبير عن شغفهم حيال هذه الصناعة في نسخة هذا العام من البرنامج. كما أننا متحمسون للتعرف على الأفلام التي ستنال استحسان لجنة الاختيار، إذ إن أعضاءها يجلبون خبراتهم العالمية كإضافة نوعية إلى برنامج لكزس للأفلام القصيرة.

وستنضم نخبة من التنفيذيين من شركتي «واينستين» و«لكزس إنترناشيونال» إلى كل من جنكينز وفوكوا وشيريدان، لتقييم مشاركات صناع الأفلام والمفاضلة وصولا إلى المشاركين الأربعة النهائيين. وسيتم إنتاج هذه الأعمال مرة أخرى من قبل جوي هوروفيتز مع شركة «واينستين».

وقال ديفيد غلاسر الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس شركة «واينستين‏»: «تتيح شركة «واينستين‏» ‏الفرصة للمواهب الناشئة للاستفادة من خبرات وتوجيهات نخبة من الأسماء البارزة في هذا المجال، والتي ترشدهم إلى المسار الصحيح للمضي قدما بمستقبلهم في صناعة الأفلام». وعلق سبيروس فوتينوس الرئيس العالمي لإدارة وتسويق العلامة التجارية لدى «لكزس إنترناشيونال»، قائلا: «تضفي لجنة الاختيار الرفيعة وشركة «واينستين» كما هائلا من الخبرة في مجال صناعة الأفلام. ولذلك، فإننا على تمام الثقة بأن الموسم الرابع من برنامج لكزس للأفلام القصيرة سيكون أكثر نجاحا من الموسم السابق، علما أنه حاز العديد من الجوائز». من جهته، قال تاكايوكي يوشيتسوغــــو الممثــــــل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تمثل سلسلة برنامج لكزس للأفلام القصيرة فرصة استثنائية لجيل جديد من صناع الأفلام الناشئين لإظهار مواهبهم وإثبات وجودهم في الصناعة الإبداعية. يسعدنا تعيين أسماء بارزة ذات شهرة عالمية لتشكل إضافة نوعية لهذا البرنامج المرموق، وذلك لأن دورهم لن يقتصر على المشاركة كأعضاء في لجنة الاختيار فحسب، ولكن أيضا إعطاء صناع الأفلام الطموحين فرصة للتعلم وتطوير مواهبهم.