كشفت شركة «جاكوار لاند روفر» عن التزامها بأن جميع سياراتها التي سيتم إنتاجها اعتبارا من عام 2020 ستكون كهربائية، وجاء ذلك خلال الدورة الافتتاحية للمهرجان التقني Tech Fest الذي شهد سلسلة نقاشات ومعرضا مجاني الدخول للعموم حول مستقبل التنقل.

وبهذه المناسبة، قال د. رالف سبيث، الرئيس التنفيذي لشركة «جاكوار لاند روفر»: اعتبارا من عام 2020، ستعمل جميع الطرازات الجديدة من جاكوار لاند روفر بمحركات كهربائية بما يتيح مزيدا من الخيارات أمام عملائنا، وسنعمل على طرح طيف واسع من المنتجات الكهربائية ضمن سلسة طرازات الشركة لتتراوح بين السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة المزودة ببطاريات قابلة للشحن، والسيارات الهجينة الخفيفة، وسيتم طرح أولى سياراتنا الكهربائية تماما والرياضية متعددة الاستخدامات من طراز جاكوار I-PACE العام المقبل في الأسواق.

جاكوار E-type Zero

تعتبر سيارة جاكوار E-type Zero الكهربائية واحدة من أكثر السيارات شهرة حول العالم، وبعد أن حظيت بإشادة إنزو فيراري على أنها السيارة الأجمل في العالم، باتتE-type اليوم أول سيارة تجمع بين أناقة التصميم مع العمل بمحرك كهربائي. وتستند E-type Zero الى سيارة جاكوار E-type Roadster 1.5 طراز عام 1968 وهي تعمل بنظام قوة محركة كهربائي متطور يتيح تسارعا من 0- 60 ميلا/ ساعة في غضون 5.5 ثوان فقط. وتولت «جاكوار كلاسيك» تصميم جاكوارE-type Zero في منشأة أعمال «كلاسيك وركس» الجديدة في مقاطعة وارويكشاير البريطانية.

جاكوار I-PACE Concept

يشكل إطلاق سيارة I-PACE مرحلة جديدة في تاريخ الشركة من خلال تصميم سيارة كهربائية تماما ورياضية متعددة الاستخدامات ومصممة خصوصا بما يثمر عن مظهر أنيق دون المساومة على المزايا العملية. وبكل بساطة تجسد I-PACE التي سيتم طرحها في الأسواق العام المقبل الأداء العالي والتصميم المميز للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

جاكوار FUTURE-TYPE

تعتبر سيارة جاكوار FUTURE-TYPE بمنزلة رؤية مستقبلية لتصميم السيارات عام 2040 وما يليه. ويستكشف المفهوم الافتراضي للسيارات ذاتية القيادة بشكل كامل مستقبل التنقل في عالم الغد الأكثر ترابطا حيث تتوافر إمكانية مشاركة السيارات دون اقتنائها.

وتتيح الواجهة الرقمية في سيارة FUTURE-TYPE، الوصول بشكل مستقل إلى مختلف المدارات الرقمية مثل شؤون العمل والعائلة والترفيه والاتصال لطلب احتياجاتك فقط.

وتتميز FUTURE-TYPE بعجلة القيادة الذكية «ساير» التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمالكولم ساير، مصمم سيارات E-type. حيث ستشكل نقلة نوعية من حيث تطوير أساليب الحياة إذ لا يقتصر دورها على السيارة فقط بل يشمل المنزل أيضا.

وتعتبر «ساير» أول مقود يشتمل على تقنيات صوت الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح إمكانية تنفيذ مئات المهام. ومن خلال البرنامج المتطور لإدراك الأوامر الصوتية، تستطيع «ساير» الإجابة عن جميع الاستفسارات واطلاعك على الأخبار وتنظيم رحلتك واختيار الوسائل الترفيهية الملائمة. وتستطيع «ساير» معرفة محتويات ثلاجتك وطلب البيتزا أو ما تحتاج اليه من السوق بما يضمن توافر جميع احتياجاتك دون انقطاع. وستكون «ساير» المساعد الذي يمكن الاعتماد عليه تماما دون أن يكون دورها مجرد مفتاح لتشغيل السيارة بل بمنزلة بطاقة عضوية في نادي الخدمات عند الطلب الذي يوفر إما ملكية خاصة أو خيار تشارك السيارة مع الآخرين في مجتمعك.