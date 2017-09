تعمل بنظام قوة كهربائي متطور يتيح تسارعاً من 0-100كلم/س في غضون 5.5 ثوان فقط

كشفت «جاكوار لاند روفر كلاسيك» عن سيارتها الكهربائية بالكامل جاكوار E-type Zero المصممة على غرار سيارات E-type الأصلية. وتأتي هذه الخطوة خلال مشاركتها في المهرجان التقني Tech Fest الذي نظمته «جاكوار لاند روفر» في كلية «سنترال سانت مارتينز» في جامعة الفنون بلندن من 8 إلى 10 سبتمبر. وتمت إعادة إحياء السيارة وتحويلها الى منشأة أعمال «كلاسيك وركس» في مدينة كوفنتري التي تقع على مقربة من موقع تصنيع E-type الأصلية.

وبهذه المناسبة، قال تيم هانيج، مدير «جاكوار لاند روفر كلاسيك»: تجمع E-type Zero بين مزايا التجربة الديناميكية لسيارات E-type مع الأداء المعزز عبر القوة المحركة الكهربائية. وأضاف هانيج: «نهدف من خلال E-type Zero إلى إعادة إحياء اقتناء السيارات الكلاسيكية في المستقبل. كما نتطلع قدما للاطلاع على ردود فعل عملائنا بالتوازي مع عملنا لطرح هذا المفهوم في السوق». وعدا عن مزايا القيادة والتصميم الخارجي المشابه لسيارات E-type، تقدم جاكوار E-type Zero أداء لافتا، حيث تتمتع بسرعة أكبر ومعدل تسارع يصل من 0-100 كيلو متر/ ساعة في غضون 5.5 ثوان، أي أسرع بواقع ثانية من سيارات السلسلة الأولى E-type.

وتعتبر سيارة E-type Zero التي عرضت في أروقة المهرجان التقني Tech Fest نسخة معدلة عن سيارة السلسلة الأولى 5 Roadster. حيث تتسم بالمزايا الأصلية ذاتها بصرف النظر عن نظام القوة المحركة الفائق الذي يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين وتجهيزاتها وواجهتها المعدلة، علما بأن تلك المواصفات مستوحاة أيضا من سيارات E-type الأصلية.

وتستخدم السيارة مصابيح أمامية تعمل بتقنية الديودات الباعثة للضوء LED لترشيد استهلاك الطاقة مع تبني أسلوب التصميم الخاص بسيارات السلسلة الأولى E-type. وتستخدم E-type Zero نظام القوة المحركة الكهربائي المصمم خصيصا باستطاعة 220 كيلو واط، حيث تعمل ببطارية ليثيوم أيون بنفس الأبعاد والوزن لتلك المستخدمة في محرك XK من 6 اسطوانات في سيارات E-type الأصلية. وحرص الخبراء المسؤولون عن تطوير نظام القوة المحركة الكهربائي على ضمان تموضعه بدقة في نفس موقع محرك XK. ويتربع المحرك الكهربائي (وترس خفض السرعة) بجانب البطارية، أي في نفس موقع علبة التروس في سيارات E-type. وبفضل أداة جديدة تنتقل الطاقة إلى علبة التروس التفاضلية والجزء الأخير من آلية نقل الحركة في السيارة، علما بأن الوزن الإجمالي للنظام يبلغ 46 كيلو غراما أي أقل من النظام المستخدم في سيارات E-type الأصلية. وبفضل استخدام نظام القوة المحركة الكهربائي بنفس وزن وأبعاد محرك البنزين ونظام نقل الحركة المنتهية ولايته، لم يطرأ أي تغيير على هيكل السيارة بما فيه نظام التعليق والمكابح، مع التركيز على بساطة التعديلات وتحقيق الانسجام في السيارة. وتتشابه السيارة مع سيارات E-type الأصلية من حيث القيادة والمناورة والركوب والفرامل، فضلا عن توزيع الوزن الأمامي والخلفي الذي بقي على حاله دون تغيير.

وبهذا الإطار، قال هانيج: قمنا بدمج نظام القوة المحركة الكهربائي الجديد مع الهيكل الحالي لسيارة E-type، وهو ما يتيح إعادة تركيب المحرك التقليدي عند الرغبة. وينطوي ذلك على أهمية بالغة لأنه يرسي ملامح حقبة تحافظ خلالها الشركة على الوفاء لجوهر وإرث جاكوار العريق. وتم إنتاج محرك XK بـ 6 اسطوانات بين عامي 1949- 1992، وتم تركيبه في جميع طرازات «جاكوار» الشهيرة خلال تلك الفترة تقريبا بما في ذلك E-type وXK120 وMk2 وXJ6. ويمكن استخدام نظام القوة المحركة الكهربائي الجديد في جميع هذه السيارات. وأضاف هانيج: يمكننا استخدام هذه التقنية لتحويل أي من سيارات جاكوار الكلاسيكية المزودة بمحرك XK.

ولطالما حصدت E-type لقب أفضل تصميم خارجي على الإطلاق منذ طرحها عام 1961، كما وصفها «فيراري إنزو» بأنها «أجمل سيارة صنعها الإنسان على الإطلاق». وتم تطوير نظام القوة المحركة الكهربائي الفريد في سيارة E-type Zero على يد متخصص في هذه الأنظمة وبالتعاون مع مهندسي «جاكوار لاند روفر»، وذلك وفقا لنموذج محدد من «جاكوار لاند روفر كلاسيك». فقد تم استخدام القليل من التكنولوجيا والمزايا المتوافرة في سيارة I-PACE المرتقبة، والتي تعد أول سيارة كهربائية من إنتاج «جاكوار لاند روفر».

ويمكن لسيارة E-type Zero أن تسير لمسافة 270 كيلو مترا، وذلك بفضل خفة وزنها وديناميكيتها الهوائية الفائقة. وتبلغ استطاعة بطاريتها 40 كيلوواط/ ساعة، مع إمكانية شحنها في المنزل طوال الليل «إجمالا بين 6 و7 ساعات بناء على مصدر الطاقة».