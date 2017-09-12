أطلقت هوندا الغانم، الوكيل الحصري لسيارات ودراجات والمعدات البحرية لهوندا في الكويت، أحدث عروضها لهذا الشهر، حيث تمكن عملاءها من تثمين دراجاتهم النارية الحالية وتبديلها بأحدث من دراجات هوندا الشهيرة، وتقسيطها بسعر الكاش. وتطلق هوندا الغانم هذا العرض بالتعاون مع بنك وربة، وتوفر للعملاء كذلك فرصة الحصول على هدية نقدية لغاية 1500 دينار، في حين تقوم الشركة بتغطية أول ثلاثة أقساط لتكون مجانية للعميل. وتشتهر هوندا بدراجاتها النارية التي تدمج ما بين الأداء القوي والتقنية المتقدمة والموثوقية والراحة والتصميم الجذاب، وتتضمن أكثر الفئات طلبا من دراجات هوندا كلا من جولد وينج وإنتجرا وCBR1000RR و CRF1000L.

ولأكثر من أربعة عقود، حددت دراجة هوندا جولد وينج معايير الدراجات النارية المثالية للتجوال. بدءا من هندستها المتفوقة والسلاسة في القيادة والأداء القوي، تتمتع دراجات هوندا بمحرك قوي في الانتقال إلى السرعة النهائية وهيكل مصمم لتوفير الراحة خلال القيادة طوال اليوم، ذلك بالإضافة إلى هيكل كامل وأمتعة مدمجة لتعزيز الإحساس بالراحة والقيادة بأناقة خلال ركوبها.

وتوفر دراجة هوندا جولد وينج القوة والأداء وسهولة المناولة والراحة في القيادة وذلك في ثلاث باقات من هذه الدراجة التي توفر كل منها تجربة ركوب خاصة مع ميزات حصرية. أما بالنسبة لدراجة CBR1000RR 2017 الجديدة كليا، فهي أخف وزنا وأكثر قوة وأسرع من أي دراجة CBR1000RR أنتجتها هوندا من قبل. لعشاق السباق على الحلبات، تم تجهيز الدراجة بمحرك يستجيب إلى الاحتياجات للقيادة على مضمار السباق، ويضمن أن تكون دراجة SP CBR1000RR على مستوى التحدي. وتتوافر دراجة SP CBR1000RR بعدد محدود، إذ تحتوي على جميع الميزات الجديدة لدراجة 2017 CBR1000RR، بالإضافة إلى نظام التعليق الإلكتروني أوهلينز، وفرامل من طراز بريمبو، وكاتم للصوت من التيتانيوم، والكثير من المزايا الحصرية. كما تقدم هوندا دراجة CBR1000RR SP2 بعدد محدود للغاية إذ تستهدف محبي دراجات السباق والمتسابقين المحترفين. وتتضمن دراجة CBR1000RR SP2 جميع الميزات الخاصة بـ SP CBR1000RR، وتضيف صمامات سحب وعادم أكبر وتصميما أخف وزنا لعجلات مارشيسيني.

وابتكرت هوندا جهاز «آفريكا توين» لمن يطمح الى التجوال حول العالم واستكشاف مختلف الأماكن، ورؤية أشياء جديدة، والاستمتاع بالمغامرات. للوصول إلى هذه الأماكن، يكون جهاز «آفريكا توين» الرفيق المثالي للسفر سواء كان السفر في عطلة نهاية الأسبوع، شهرا، أو مدى الحياة.