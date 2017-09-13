طراز بورشه «جي تي» مع علبة تروس يدوية والآن من دون جناح خلفي أيضاً

ستكشف بورشه النقاب عن سيارة جديدة، هي «911 جي تي 3 مع رزمة تورينغ»، تضاف إلى عائلة سياراتها المخصصة لتوفير متعة قيادة أصيلة، وذلك في النسخة 67 من «المعرض الدولي للسيارات» IAA في فرانكفورت، الذي يقام من 12 ولغاية 24 سبتمبر 2017.

ولا تتوافر هذه السيارة سوى بعلبة تروس يدوية من ست سرعات.

كما تتضمن عاكس هواء خلفي متغير عوضا عن جناح خلفي ثابت مثل «911 كاريرا».

ويعود اسم «رزمة تورينغ» إلى نسخة من طراز «911 كاريرا آر إس» من العام 1973.

حتى حينذاك، كان تصميم 911 الأصيل والمزايا الداخلية الكلاسيكية عناصر رئيسية في السيارة.

والآن تتبنى «911 جي تي 3 مع رزمة تورينغ» الجديدة هذا المفهوم بقالب عصري، خصص لعشاق السيارات الرياضية الفاخرة الذين يفضلون التصميم المتحفظ ومتعة القيادة الأصيلة.

يخفي تصميم السيارة المتحفظ تحت طياته تكنولوجيا مستمدة من رياضة السيارات الأصيلة.

في هذا السياق، استمد محرك السحب العادي سعة أربعة ليترات من رياضة السيارات، وهو يولد 500 حصان مع عزم دوران يبلغ 460 نيوتن-متر.

وبالتناغم مع تبديلات مثالية للتروس، تتسارع «911 جي تي 3 مع رزمة تورينغ» من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 3.9 ثوان وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 316 كلم/س.

باستثناء القسم الخلفي للسيارة، بقي جسم «جي تي 3» كما هو في نسخة «رزمة تورينغ».

وعلى الرغم من تشابه المصابيح الأمامية والخلفية، لكنها ليست داكنة مثل «جي تي 3».

وتتضح العناصر البنيوية المتحفظة في «911 جي تي 3 مع رزمة تورينغ» في القسم الخلفي بادئ الأمر، فقد زود جناح عاكس الهواء الخلفي القابل للامتداد، المستمد من طراز 911 المخصص للإنتاج التجاري، بحافة دينامية هوائية «قلاب غورني» بلون السيارة تولد دفعا سفليا.

كما يحفل الغطاء الخلفي بتصميم حصري يتضمن شعار «GT3 touring».

وتمتد لائحة المزايا الفريدة لتشمل لونا فضيا لتطعيم النوافذ الجانبية وأنابيب نظام العادم الرياضي وغطاءي نظام غسيل المصباحين الأماميين الرئيسيين، هذا بالإضافة إلى شعار بورشه في الخلف.

ويتبدل لون هذه العناصر إلى الأسود عند طلب «رزمة تورينغ الخارجية السوداء» الاختيارية.

كما تصبح المصابيح الأمامية والخلفية داكنة.

تضفي المقصورة شعورا داخليا خاصا بالسيارات الرياضية الكلاسيكية.

وانسجاما مع شخصية سيارة «جي تي» أصيلة، يطغى الجلد الفاخر على الأرجاء الداخلية.

وهو يكسو إطار عجلة المقود - يتضمن علامة عمودية علوية ومقبض علبة التروس ومسندي الذراع في البابين وغطاء حجرة تخزين الكونسول الوسطي ومقبضي البابين الداخليين.

ويترافق هذا الجلد مع تطريز بخيط أسود اللون.

في المقابل، اعتمد قماش مفتخر أسود في الجزء الوسطي للمقعدين وازدان مسندا الرأس بشعار بورشه المطرز. ويكتمل تألق المقصورة بتطعيم ألمنيوم مصقول أسود اللون هو الآخر.

باستثناء «رزمة كلوب سبورت» وخيارات قماش «ألكنتارا»، يمكن طلب «رزمة تورينغ» بمعظم تجهيزات «911 جي تي 3» الاختيارية.

ومثلما هو الأمر مع «911 جي تي 3» العادية، تمتد لائحة التجهيزات القياسية في «911 جي تي 3 مع رزمة تورينغ» لتشمل «نظام بورشه لإدارة الاتصالات» ووحدة «كونكت بلاس»، هذا بالإضافة إلى «تطبيق بورشه للدقة على الحلبات» الذي يتيح للسائقين عرض بيانات القيادة على هاتفهم الذكي بالتفصيل وتسجيلها وتحليلها.

تتوافر «911 جي تي 3 مع رزمة تورينغ» الجديدة للطلب الآن بثمن تجزئة مماثل لـ «911 جي تي 3» القياسية، يبدأ بمبلغ 44.500 دينار.