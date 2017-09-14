الوكالة باعت 675LT سبايدر واحدة من أصل 500 سيارة تم إنتاجها

عندما نتحدث عن أفخر المنتجات والعلامات التجارية، لا عجب أن تكون الكويت إحدى الوجهات التي نشير إليها، وهذا ليس بغريب عن قطاع السيارات تحديدا، حيث باعت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات مؤخرا واحدة من 25 سيارة في العالم أنتجتها علامة ماكلارين مـن طراز 688HS لـ «فوزان الربيعي»، ويعد هذا الطراز ثاني طراز نادر من ماكلارين يباع في الكويت بعد سيارة ماكلارين 675LT سبايدر التي باعتها شركة علي الغانم وأولاده للسيارات في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال يوسف القطامي، مدير عام شركة علي الغانم وأولاده للسيارات: ندرك في شركة علي الغانم وأولاده للسيارات أن الكثير من الكويتيين يحبون التميز ويتمتعون بحس رفيع في مجال السيارات، ويسعدنا أن نتيح لهم إمكانية الحصول على أفخر السيارات محدودة الإنتاج في العالم.



وفي حين تتشابه MSO 688 HS بشكلها الخارجي مع طراز 675LT، غير أنها تتميز بمستويات أعلى من القوة السفلية وقوة المحرك بالإضافة إلى تخفيض ملحوظ بالوزن.



ويولد محرك السيارة الخارقة قوة 688 حصانا، أي أكثر بـ13 حصانا من محرك 675LT، وهذا الانجاز هو حصيلة توظيف تقنيات متطورة في محرك V8 سعة 3.8 ليترات المجهز بتوربو مزدوج، فضلا عن تعديلات وعمليات صقل لمآخذ ومنافذ المحرك.



ويبلغ أقصى عزم دوران للمحرك 700 نيوتن متر.



بالإضافة إلى التحسينات التي أجريت على المحرك، تتميز MSO 688 HS بحزمة ديناميكا هوائية خارجية فريدة، وتشمل مصدا أماميا وناشر هواء جديدين، ومأخذا هوائيا في السقف.



كذلك تتميز السيارة بجناح خلفي مستوحى من سيارة السباق، P1 GTR.



كل هذه الإضافات مجتمعة تسهم في تعزيز القوة السفلية إلى حوالي 220 كلغ عند سرعة 240 كلم/ الساعة.