محرك ثماني الأسطوانات بقوة 400 حصان وعزم 560 نيوتن متر

كشفت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لسيارات «نيسان» في الكويت، عن عرض التحدي على سيارة نيسان باترول بقوة 400 حصان.



الآن يمكن امتلاك بطل الدروب بأعلى المواصفات ابتداء من 16750 دينارا أو الحصول على عروض «باقة راحة البال» التي تشمل صيانة لمدة 3 سنوات، وتأمينا شاملا لمدة عام، وتظليل النوافذ، وحماية صبغ السيارة، وتسجيل المرور وتأمين ضد الغير مجانا.



«نيسان باترول V8» صممت بأعلى مستويات الصلابة وقوة الدفع الرباعي، وتأتي نيسان باترول تيتانيوم بمحرك بقوة 400 حصان وعزم الدوران يبلغ 560 نيوتن متر، نظام حقن الوقود المباشر ونظام الدفع الرباعي لكل الأوضاع وتقنيات إضافية مما يتيح لسائق السيطرة الكاملة على السيارة.



تم تجهيز V8 بمقصورة داخلية فاخرة، المقاعد من أجود أنواع الجلد التان الفاخر وتطعيمات متناغمة مع لمسات الخشب والكروم.



جهزت نيسان باترول تيتانيوم بالعديد من الخصائص والتقنيات لمزيد من الترفيه، نظام ترفيه مع مشغل أقراصDVD وشاشات متعددة الوظائف LCD عالية الدقة، حيث يمكن تشغيل شاشات WVGA قياس 7 بوصات والمخصصة لركاب مقاعد الصف الثاني وشاشة الملاحة قياس 8 بوصات.



إضافة إلى نظام Bose للترفيه الصوتي والذي يشمل 13 مكبرا للصوت بما فيه مكبران للأصوات ذات التردد المنخفض «صب ووفر»، السيارة مع شاشة عرض ملونة LCD قياس 8 بوصات مزودة بنظام متعدد الوظائف للسائق.



كما تجمع نيسان باترول سلامة فائقة في التصميم والهيكل والتقنيات وتمنحك تجربة قيادة مريحة، وتتوافر الآن بمحرك V6 الأول في فئته والذي تم تجربيه في أقصى الظروف ليناسب منطقتنا.

وتحت لقب «بطل كل الدروب»، تعتبر عائلة «نيسان باترول» من أكثر السيارات النموذجية والأيقونية على الإطلاق.



فقد فازت «باترول» بأكثر من 26 جائزة منذ العام 2014، ما جعلها أكثر سيارات الدفع الرباعي تتويجا في المنطقة.