الحدث السياسي والاقتصادي استضاف وفوداً من 56 دولة حول العالم

أبرم منتدى الشرق الاقتصادي اتفاقية شراكة مع علامة السيارات الفاخرة جينيسيس أصبحت بموجبها شريكا خاصا للحدث السياسي والاقتصادي رفيع المستوى الذي اختتم أعماله يوم 7 سبتمبر بمدينة فلاديفوستوك شرقي روسيا.



وقدمت جينيسيس، بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين، أسطولا مؤلفا من 150 سيارة سيدان من طراز G80 إلى اللجنة المنظمة للمنتدى من أجل نقل كبار الشخصيات المشاركين فيه.

ولعبت جينيسيس دورا حيويا في تنقل الشخصيات السياسية والاقتصادية رفيعة المستوى القادمة من أنحاء العالم للمشاركة في هذا المنتدى، وذلك باعتبارها السيارة الرسمية والحصرية للحدث.



وأعرب أليكسي كاليتسيف، المدير التنفيذي لكل من هيونداي موتور في منطقة اتحاد الدول المستقلة وجينيسيس في روسيا، بهذه المناسبة عن سروره بالشراكة المبرمة مع منتدى الشرق الاقتصادي، واصفا إياها بأنها «فرصة مثيرة للاهتمام».



وقال: نحن مطمئنون إلى أن أعضاء الوفود المشاركين في هذه القمة سيستمتعون بالمستويات الرفيعة من الجودة والراحة والفخامة التي تتيحها سيارة G80.

ويقام منتدى الشرق الاقتصادي سنويا في مدينة فلاديفوستوك الواقعة شرقي روسيا، وهو إحدى أهم الفعاليات الاقتصادية التي تقام في المنطقة، ويتمثل هدفه الرئيسي في تعزيز العلاقات في أوساط مجتمع الاستثمار العالمي، وإتاحة ظروف جديدة للاستثمار وممارسة الأعمال، علاوة على تقديم تقييم متخصص للإمكانيات الاقتصادية الكامنة في منطقة الشرق الأقصى الروسية.



ومن المقرر أن يشارك في حدث هذا العام آلاف الموفدين من 56 بلدا.

وتشهد العلامة التجارية جينيسيس التي تم إطلاقها في العام 2016، نجاحا عالميا كبيرا لاسيما في بلدان مثل كوريا والولايات المتحدة وأوروبا وعدة دول في الشرق الأوسط.

بدوره، أكد مايك سونغ، رئيس عمليات جينيسيس في أفريقيا والشرق الأوسط، ان جينيسيس نجحت في ترسيخ مكانتها كعلامة سيارات فاخرة، وهذا ما انعكس على اختيارها ناقلا رسميا لهذا الحدث الرفيع.



وقال: شهدت جينيسيس منذ إطلاقها ترحيبا واسعا والكثير من ردود الفعل الإيجابية من العديد من الأسواق العالمية، وذلك بفضل سمعتها التي تمكنت من تحقيقها في نواحي الهندسة المتقدمة والجودة العالية.