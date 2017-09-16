يتميز هيكل فيراري «بورتوفينو» بتخفيضات لافتة في الوزن تترافق مع طاقة أعلى من طراز «كاليفورنيا تي»

لا شك في أن سيارة فيراري «بورتوفينو» هي سيارة السياحة الرياضية GT مع محرك ثماني الاسطوانات V8 التي ستتصدر موقع الريادة بين السيارات المنافسة، بفضل مزيج فريد من الأداء الباهر وتعدد الاستعمالات ومستوى مذهل من متعة القيادة. وتتمتع فيراري بقوة محرك ضخمة تبلغ 600 حصان يخولها الانطلاق من صفر إلى 200 كيلومتر في الساعة في غضون 10.8 ثوان فقط، مما يجعلها السيارة المكشوفة الأقوى التي تجمع بين مزايا السقف المعدني القابل للطي والصندوق الواسع ومساحة المقصورة الرحبة، بالإضافة إلى مقعدين خلفيين ملائمين للرحلات القصيرة.

وقد اختارت فيراري أن تطلق على هذا الطراز اسم Portofino تيمنا بإحدى أروع البلدات على الساحل الإيطالي، التي يترادف اسمها مع الأناقة الجذابة، وهو الطراز الأكثر تعددا في الاستخدام في فئته.

وقد خضع السقف المعدني القابل للطي (RHT) إلى إعادة تصميم شاملة وبات ينفتح وينغلق في 14 ثانية فقط حتى لو كانت السيارة تتنقل عند سرعات منخفضة، مما يجعل السيارة عملية أكثر فأكثر. ومن خلال إيلاء الانتباه إلى شكل التجويف الذي يستوعب السقف المعدني بات الصندوق يتسع لحقيبتين صغيرتين عندما تكون السيارة مكشوفة ولثلاث حقائب صغيرة عندما يكون مغلقا، مما يجعل من Portofino خيارا مناسبا في شتى الظروف لأنها تجمع بروعة بين التصميم والأداء والتكنولوجيا.

ويتميز هيكل فيراري Portofino بتخفيضات ملفتة في الوزن بفضل اللجوء إلى مكونات متطورة يمكن ابتكارها بواسطة تقنيات التصنيع الحديثة. ويجتمع هذا التخفيض في الوزن مع طاقة أعلى من طراز «كاليفورنيا تي» بأربعين حصانا ليمنح تحسينا ملفتا في الأداء مع تخفيض مهم في الانبعاثات. أما ديناميات السيارة فتستفيد من اعتماد ترس تفاضلي خلفي إلكتروني من الجيل الثالث E-Diff3 للمرة الأولى في هذا الطراز، فضلا عن أحدث نسخة من نظام التحكم الإلكتروني بالتعليق (SCM-E) المدمج ببرنامج التحكم بالثبات ESP Premium 9.1.

وانطلق المهندسون من محرك فيراري V8 الذي تم اختياره كأفضل محرك عالمي لعامي 2016 و2017، وعملوا على تطويره من عدة نواح، فبات يولد 600 حصان عند سرعة دوران تبلغ 7500 دورة في الدقيقة، أي ما يوازي 156 حصانا في الليتر الواحد (156 حصانا/ليتر)، بفضل اللجوء إلى مكونات جديدة وإلى برمجيات محددة لإدارة المحرك. وتم تحسين صوت محرك فيراري V8 المعروف، وسيتمكن من في السيارة من التمتع بذلك، ولا سيما عند كشف السقف.

تصميم Portofino وضع في مركز فيراري للتصميم الذي حرص على تصميم سيارة بطلة هجومية مع قسم خلفي مائل (فاستباك) وتصميم يقسم السيارة إلى قسمين، وهذا شكل غير معهود في سيارة كوبيه مكشوفة مع سقف معدني قابل للطي. ويضفي هذا الشكل خطوطا أكثر أناقة لشكل السيارة الجانبي ويزيد من طابعها الرياضي من دون أي تأثير على ديناميتها ورقيها.

وتبرز في مقدمة السيارة مجموعتا مصابيح جديدتان بشكل أفقي أكثر يتماشى تصميمه مع خط الالتواء الذي يمر فوق قوس العجلة. ويضم طرف المصابيح الخارجي فتحة هواء مبتكرة شبه مخفية شكلها أشبه بالستارة الهوائية وتتصل بمقدمة تجويف العجلة لتسريع خروج الهواء الآتي من قضبان العجلة وقوس العجلة وتمريره عبر الجانبين المقورين للحد من الجر الذي يولده أثر الهواء الصادر عن العجلتين الأماميتين.

ويتميز الشكل الخلفي بتصميم ثلاثي الأضلاع يبرز طابع المتانة والاتساع الذي يتسم به القسم الخلفي من السيارة. وقد مكن هذا الحل الأنيق من تصميم قسم خلفي يخفي ببراعة الحيز المخصص لإيواء السقف المعدني. أما المصابيح الخلفية فباتت متباعدة، ولم تعد جزءا من الصندوق، وهي تضم كل مكونات الإنارة في داخلها لتخفيف الوزن.

وتلقت مقصورة Portofino بدورها عناية كبيرة في التصميم والتطوير لتتماشى مع الشكل الخارجي الأنيق والمنمنم الذي بمجرد النظر إليه يدرك الناظر أنها سيارة سياحة رياضية. وقد حدد فريق التصميم في فيراري بعض المتطلبات الأساسية المحددة لاعتمادها في المقصورة، أهمها التناغم الشكلي والوظيفي بين شكل السيارة الخارجي والمقصورة، والحد من الوزن، وزيادة الحيز المتاح للركاب.

ويبرز طابع Portofino الرياضي والأنيق في آن المتطلبات الكبيرة التي تفرضها عملية التصميم والابتكار بغية تحقيق أروع ما يمكن تحقيقه حتى في أصغر التفاصيل، وذلك عبر الجمع بين العناصر والمواد المتطورة مع التركيب باليد واللمسات النهائية المشغولة يدويا.

أما المقاعد فهي أيضا ثمرة بحوث خاصة وتتميز ببنية مبتكرة من المغنيزيوم. أما اللجوء إلى حشوات مختلفة الكثافة وظهر مدمج للغاية فيؤمن المزيد من المساحة للمقعدين الخلفيين مقارنة بالطراز السابق.

وعلى غرار سيارات السياحة الرياضية الأخرى لدى فيراري، يضم «جهاز التفاعل بين الإنسان والآلة» HMI لوحة عدادات وشاشات TFT موزعة حول عداد سرعة دوران المحرك ضمن مجموعة عدادات كبيرة دائرية مقاومة للسطوع وتقع على محور المقود المتعدد الوظائف.