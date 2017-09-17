إنتاج Evora 410 سيقتصر على 150 سيارة سنوياً حول العالم

بعد النجاح الباهر الذي حققته سيارات لوتس في الكويت، تكشف لوتس الغانم النقاب عن أحدث سيارات لوتس الرياضية الفريدة في الكويت، وهي سيارة لوتس Evora Sport 410 GP Edition التي تعد أحدث الإضافات إلى سلسلة سيارات لوتس Evora الحصرية من الفئة المتقدمة، إذ لا تعكس هذه السيارة فقط على السمعة اللامعة التي حازتها سيارات لوتس المصنعة بالكامل باليد، بل تظهر أيضا كأفضل الموديلات التي تم تصنيعها والتي يقتصر إنتاجها على 150 سيارة سنويا في جميع أنحاء العالم.

ومن المواصفات التي تتمتع بها سيارة لوتس Evora Sport 410 GP Edition هي الكتلة الأكثر خفة، وقوة السحب المنخفضة والقوة السفلية المعززة، وهي مواصفات تجعل هذه السيارة الأسرع في القيادة على خط مستقيم وكذلك عند المنعطفات. ولا شك أن سيارة Evora Sport 410 هي دراسة متكاملة في هندسة النقاء وخفة الوزن التي اشتهرت بها سيارات لوتس.

السيارة مصنوعة يدويا بالكامل بمساعدة 400 عضو من الفريق المتخصص وفي مقر لوتس في مدينة هيثل في المملكة المتحدة، حيث تم تصميم سيارة Evora 410 بأحدث جيل من الهندسة المعمارية التي تستخدم مواد الألمنيوم التي انفردت بها سيارات لوتس، والذي بدوره يوفر صلابة عالية في الالتواء ويقلص من وزن السيارة.

وبشكلها الأكثر أناقة وسقفها المنحدر، حصلت سيارة لوتس الجديدة على مجموعة شاملة من المكونات المصنوعة من ألياف الكربون، بما في ذلك الفاصل الأمامي، واللوحة الأمامية الجديدة، وشكل السقف، والباب الخلفي، واللوحات الجانبية الخلفية، والتي تم جميعها تصنيعها يدويا وخصوصا للسيارة.

كما تم تجهيز سيارة Evora Sport 410 بعجلات خفيفة الوزن صممت لتنسجم مع هندسة السيارة، إذ تمكن من توفير 7.2 كيلوغرامات، بالإضافة إلى كون الإطارات من طراز «ميشلان بايلوت سبورت 4S».

وبوزنها الذي لا يتعدى 1370 كيلو غراما، تضع سيارة Evora Sport 410 معيارا جديدا من خلال كونها الأخف وزنا والطراز الأكثر تركيزا من بين سيارات Evora.

وقد أعاد مختبر لوتس الشهير، المتخصص في الوزن الخفيف، النظر في كل جانب من جوانب السيارة، لإيجاد وفورات جديدة في الوزن، وهو ما نتج عن توفير 60 كيلو غراما في سيارة Evora Sport 410 مقارنة بسيارة Evora 400 التي سبق أن نالت على إعجاب العالم.

وبالإضافة إلى الاستخدام المكثف لألياف الكربون الذي وفر 14.3 كيلوغراما، استطاعت لوتس تخفيض المزيد من الوزن عبر استخدام بطارية ليثيوم أيون التي وفرت 10.8 كيلوغرامات، وعجلات خفيفة الوزن التي وفرت 7.2 كيلوغرامات، علاوة عن مجموعة من التحسينات الإضافية مثل هيكل الزجاج الأمامي الجديد الذي وفر 3.4 كيلوغرامات.

وبدوره، أتاح الوزن الخفيف إمكانية إعادة معايرة التعليق وتعديل الهيكل، بما في ذلك تحسين هندسة العجلات وصمامات ممتص الصدمات، وكانت النتيجة تصميما أكثر متانة وتحكما أكبر في القيادة حتى يحصل قائد السيارة على تجربة قيادة أكثر سلاسة.

وقد أدى تصميم المكونات الجديدة بالكربون، والعمل الدقيق لتوجيه الهواء فوق وتحت هيكل السيارة، إلى انخفاض في نظام السحب وتحسين الاستقرار في السرعات العالية، ما يوفر ثقة تامة لقائد السيارة إذ تبقى سيارة Evora Sport 410 قابلة للسحب في جميع السرعات.

وتعد سيارة Evora Sport 410 أسرع سيارات لوتس على الإطلاق، إذ تنتقل من سرعة 0 ميلا في الساعة إلى 60 ميلا بغضون 3.9 ثوان، في حين تبلغ سرعتها القصوى 190 ميلا في الساعة.

ويدفع السيارة محرك سداسي الاسطوانات فائق القدرة، سعته 3.5 ليترات، تصل قوته إلى 400 حصان عند 7000 دورة في الدقيقة، تترافق مع عزم دوران 420 نيوتن مترعند 3500 دورة في الدقيقة، وتتوافر السيارة بشكل أساسي بناقل حركة يدوي من ست سرعات، والذي يحتوي على دواليب تعديل السرعة بالقصور الذاتي من أجل الانتقال السريع بين السرعات، في حين أن تروس فرقية محدودة الانزلاق من نوع تورسن (LSD) توفر قوة سحب أكبر وسرعة أكبر عند المنعطفات.

وتوفر سيارة Evora Sport 410 للقائد إمكانية اختيار إعداد القيادة الذي يفضله وذلك من بين القيادة اليومية، القيادة الرياضية، السباق أو الوقوف، إذ تمكن كل من هذه الإعدادات الانتقال بين درجات تدريجية من السيطرة على القيادة قبل أن يتدخل النظام.

كما تستخدم إعدادات القيادة صماما فرعيا من عادم المحرك عند الانتقال بين السرعات المتوسطة إلى العالية، مما يزيد من استجابة دواسة الوقود في إعدادات القيادة الرياضية والسباق. ويتم تعزيز هذا الأداء بفضل كاتم صوت العادم عالي التدفق المصنوع من التيتانيوم والمتوافر بشكل اختياري.

كما تلقت مقصورة Evora Sport 410 الاهتمام ذاته بالتفاصيل التي اشتهرت به علامة لوتس، وتشمل التفاصيل الدقيقة إمكانية اختيار باقة ألوان المكونات الداخلية.

أما مقاعد السيارة الرياضية، فهي في النموذج الرئيسي مصنوعة من ألكانتارا، وكذلك عجلة القيادة، ولوحة القيادة السفلية، وناقل السرعة، ووحدة التحكم المركزية. كما تم تجهيز السيارة بنظام ترفيهي متكامل يعمل بشاشة لمس، ويضم وصلة للآيبود وميزة البلوتوث.