تحتفل بورشه «كاين توربو» الجديدة بتقديمها العالمي الأول في النسخة 67 من «المعرض الدولي للسيارات» IAA في فرانكفورت.

وهي تتربع على عرش الجيل الثالث من «كاين» كطراز قمة جديد بالكامل يرفع مجددا معيار الأداء الرياضي ضمن فئته.

تنبض «كاين توربو» بمحرك من ثماني أسطوانات على شكل «V» سعة أربعة ليترات مع شاحني توربو بقوة 550 حصانا.

كما تحفل بديناميات قيادة أفضل تأتت عن تقنيات مبتكرة، مثل دينامية هوائية نشطة تتضمن عاكس هواء متكيف على السقف وتعليق هوائي ثلاثي الحجرات يحافظ على ارتفاع ثابت لأرضية السيارة عن الطريق، هذا بالإضافة إلى إطارين خلفيين أعرض ومكابح جديدة متقدمة الأداء.

تبرز «كاين توربو» بتصميم مهيمن ومستقل في الوقت عينه، بفضل مقدمة فريدة تتضمن مصباحين أماميين رئيسيين بتقنية ’الدايود‘ LED مع «نظام بورشه للإضاءة الدينامية» PDLS.

كما تختلف المقدمة عن نسختي كاين الأخريين ليلا بوحدتي إضاءة أماميتين على صفين. أما بالنسبة إلى جانب السيارة، فيتألق بعجلات «توربو» قياسية (21 بوصة)، خصصت لنسخة القمة في عائلة كاين، ضمن رفارف أعرض ذات حافات قوسية مطلية.

كما يبرز القسم الخلفي بأنابيب عادم مزدوجة حصرية لطراز القمة. هذا وطليت تطعيمات الأبواب والمصد الخلفي بلون السيارة الخارجي.

بالانتقال إلى المقصورة الجديدة بالكامل، فهي تسلط الضوء على قدرة «كاين توربو» المعززة على توفير أداء رياضي أفضل مع راحة أكبر في الوقت عينه.

ويتم عرض وتشغيل وظائف هذه السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات كافة تقريبا باستخدام شاشة عالية الدقة تعمل باللمس خاصة بـ «مقصورة قيادة بورشه المتطورة»، ومن ضمن هذه الوظائف، على سبيل المثال، «نظام بوز الصوتي المحيطي» القياسي بقوة 710 واط.

ويستمتع السائق ومرافقه الأمامي بطراز القمة هذا من مقعدين رياضيين بثماني عشرة وضعية تعديل، يتضمنان مسندي رأس مندمجين هما عبارة عن ميزة جديدة مستوحاة من طراز 911.

وتنبض «كاين توربو» بمحرك V8 جديد سعة أربعة ليترات مع شاحني توربو بقوة 550 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 770 نيوتن-متر، بزيادة 30 حصانا و20 نيوتن-متر عن محرك الجيل السابق.

وتعمل علبة تروس «تيبترونيك إس» الأوتوماتيكية الجديدة من ثماني سرعات على تحويل القوة وعزم الدوران إلى تسارع وسرعة بواسطة «نظام بورشه للتحكم بالدفع» PTM الخاص بالدفع الرباعي النشط، ما يتيح لنسخة «توربو» الجديدة بلوغ سرعة 100 كلم/س من حالة التوقف في غضون 4.1 ثوان (3.9 ثوان مع «رزمة سبورت كرونو» الاختيارية)، وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 286 كلم/س.

ومثلما هو الأمر مع الأجيال الجديدة من المحركات، اتخذ شاحنا التوربو لغاز العادم وضعية وسطية بين صفي الأسطوانات على شكل «V».

وقد أدى قصر مسارات غاز العادم بين حجرات الاحتراق وشاحني التوربو إلى تحسين استجابة المحرك كثيرا، بينما عززت وضعية التوربو الوسطية عملية إيصال القوة بشكل لافت.

يجمع هيكل «كاين توربو» الجديد خفيف الوزن بين ثلاث خصال رائعة، تشمل دقة سيارة رياضية وراحة سيارة صالون وقدرة التكيف المعهودة في سيارة مخصصة للطرق الوعرة.

ويوطد تلك المزايا المتنوعة تعليق هوائي جديد ثلاثي الحجرات، مع «نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق» PASM للتخميد النشط، يوفر أداء استثنائيا ل «كاين توربو» في ظروف القيادة كافة.

تتألق «كاين توربو» الجديدة كأول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات مزودة بعاكس هواء متكيف على السقف يندرج ضمن ديناميتها الهوائية النشطة.

ووفقا لوضعيته، يستطيع عاكس الهواء هذا تعزيز الفعالية وزيادة الدفع السفلي على المحور الخلفي وتقليص مسافة الكبح من سرعات مرتفعة عندما يكون في وضعية المكبح الهوائي.

ويتمم نظام الدينامية الهوائية تأثير «مكابح بورشه ذات السطح المطلي» PSCB الجديدة، التي تستلم مهمة كبح «كاين توربو» قياسيا. وتحسن طبقة كربيد التنغستن المعتمدة على الأقراص الفولاذية أداء المكابح ومقاومتها للاهتراء.

تتوفر «كاين توربو» الجديدة للطلب الآن، على أن يتم طرحها في السوق في شهر فبراير 2018.