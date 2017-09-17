3008 تقدم مزيجاً فريداً من الأناقة والراحة والتحكم على الطريق

فازت بيجو 3008 الجديدة كليا في مارس الماضي بلقب «سيارة العام 2017» بجنيف من قبل لجنة تحكيم ضمت 58 صحافيا أوروبيا، حيث استحوذ الشكل الخارجي لتلك السيارة وتصميمها الداخلي وأداؤها المتميز على اهتمام اللجنة، ويضاف هذا الإنجاز الرائع إلى الجوائز العشرين الأخرى التي فازت بها «بيجو 3008» الجديدة حتى الآن.

وهذه هي المرة الخامسة التي تفوز بها «بيجو» بلقب «سيارة العام» كما أنها المرة الأولى التي تفوز بها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في تاريخ جائزة «كوتي».

وبعد طول انتظار وصلت بيجو 3008 الجديدة الرياضية المتعددة الاستخدامات، وقد لاقت استحسان العملاء أصحاب الاختيارات الصعبة الذين يرغبون في التميز والتمتع بتجارب جديدة، كما تهدف إلى أن تصبح منافسا رئيسيا في فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات المدمجة، وتقدم «بيجو 3008» الجديدة مزيجا فريدا من الأناقة والراحة والتحكم على الطريق، كما تتميز هذه السيارة بمقصورة بيجو المذهلة «i-Cockpit» المجهزة بأحدث التقنيات والتي تعطي معاني جديدة للجلوس في مقعد السائق، فهي توفر تجربة قيادة رائعة وراقية أكثر مع مقود تحكم مدمج، وتكتمل مع شاشة عرض علوية ووحدة تحكم مركزي تعمل باللمس مع أزرار بيانو ملائمة ومريحة جدا.

كذلك، توفر «بيجو 3008» الجديدة عددا من أنظمة المساعدة للسائق والتجهيزات العالية التقنية، بالإضافة إلى ربط سلس وسهل.

كما تتميز بيجو 3008 بمصابيح أنيقة لها إطار أسود وكرومي ما يؤكد على شكل السيارة العصري، هذه المصابيح مزودة بإضاءة LED تعمل في النهار، يمكن رؤيتها وتميزها في النهار والليل، وذلك يعطي لسيارة بيجو 3008 هوية قوية وحضورا يثير الإعجاب على الطريق.

وحتى الآن تقدم ما يناهز 100 ألف زبون بطلب شراء هذه السيارة في أوروبا، واختار 84% منهم موديلات «Allure» أو «Line GT»أو «GT» التي أسهمت في ارتقاء تلك العلامة التجارية التي تحمل شعار الأسد.

وقد صرح أشيش تاندون، مدير عام الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» بأنه من المهم لعملائنا الكرام لاكتشاف هذا التحول في الأسلوب، والتصميم الداخلي والأداء تجربة قيادة بيجو 3008 الجديدة كليا، كما يمكن للعملاء حجز اختبار القيادة عن طريق تطبيق كايكو للأندرويد والايفون بعد تحميله مجانا أو زيارة موقع الشركة والتسجيل لاختبار القيادة أو من الأفضل المجيء إلى المعرض الموجود بالري لتجربة قيادة بيجو 3008 الجديدة كليا.