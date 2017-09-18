الجائزة تهدف إلى اكتشاف وصقل جيل جديد من المواهب الإبداعية الناشئة

أعلنت شركة لكزس إنترناشيونال مؤخرا عن أسماء المشرفين وأعضاء لجنة التحكيم في نسخة العام 2018 من «جائزة لكزس للتصميم»، إذ تهدف هذه الجائزة العالمية المرموقة، والتي هي الآن في دورتها السادسة، إلى اكتشاف وصقل جيل جديد من المواهب الواعدة. وفي كل عام، يستقطب هذا الحدث الآلاف من المواهب الإبداعية الناشئة من شتى أنحاء العالم، ويشكل مصدر إلهام لهم للخروج عن نطاق الأفكار التقليدية في مجال التصميم لجعل العالم مكانا أفضل.

هذا وسيتم عرض أعمال المتسابقين الـ 12 النهائيين، الذين تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم تتألف من نخبة من أبرز الأسماء العالمية في مجال التصميم، أمام مجموعة واسعة من المجتمع المهتم بالتصميم خلال أسبوع ميلانو للتصميم 2018. وسيكون بانتظار أربعة من المتسابقين تجربة لا تنسى، إذ ستتاح لهم فرصة تطوير نماذج أولية لتصاميمهم تحت إشراف مستشاري تصميم ومهندسين معماريين عالميين. وسيبلغ الحد الأقصى للميزانية المخصصة لإنتاج كل نموذج من النماذج الأولية 3 ملايين ين ياباني (أي ما يعادل 25 ألف دولار أميركي تقريبا).

وكان تلقي طلبات المشاركة في «جائزة لكزس للتصميم» لعام 2018 قد بدأ في 24 يوليو، وسيستمر حتى 8 أكتوبر. كما سيتم الإعلان عن المتسابقين النهائيين الـ 12 في يناير 2018، في حين سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى خلال أسبوع ميلانو للتصميم، والذي سينطلق في 16 أبريل 2018.

وبهذه المناسبة، قال تاكايوكي يوشيتسوغو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: يتمحور نهج لكزس للتصميم حول الخروج من نطاق الأفكار التقليدية المألوفة وتجاوز حدود الخيال. وتتيح لنا «جائزة لكزس للتصميم» فرصة المضي قدما بهذا النهج ومواصلة شغفنا لابتكار تجارب استثنائية من شأنها إثراء المشاعر. نحن في لكزس نؤمن بقدرة التصميم على تحقيق مستقبل أفضل للجميع، ولذلك فإننا من خلال هذه الجائزة نقوم بجمع نخبة من المصممين ذوي الشهرة العالمية للإشراف على المتسابقين النهائيين، وتوجيههم لإبراز إمكاناتهم الكامنة والحقيقية من خلال تطوير نماذج أولية تترجم أفكارهم المبتكرة.

ومن هذا المنطلق، فإننا نواصـــل التزامنا الراسخ حيال توفير فرص للمواهب الواعدة.