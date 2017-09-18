تم تجهيز «Q30» بمجموعة واسعة من التقنيات هي الأفضل في فئتها

تعتبر «Q30» الجريئة أيقونة «إنفينيتي» بين المركبات المدمجة الفاخرة التي تستهدف شريحة سريعة النمو الا وهي شريحة الشباب، وتستخدم إنفينيتي Q30 ملامح تصميم إنفينيتي المميز وتطورها إلى أشكال ديناميكية جديدة، فالشبك الأمامي ثلاثي الأبعاد بالقوس المزدوج والانتقال البصري الأكثر مرونة نحو المصابيح الأمامية يضفي حركة انسيابية للمركبة حتى عندما تكون في وضع الوقوف. كما أن التباين بين خط السقف الطويل والمنخفض، الذي يوحي بفعالية قوة الكبح في السيارة، ويحافظ على ارتفاعها المميز، يضاف إلى التأثير البصري ويعكس رؤية أنيقة وانطباعا ثابتا عن مدى حيوية السيارة وقدراتها قبل وبعد انطلاقها.



وتأتي المنحنيات المثيرة والخطوط الفريدة على غطاء المحرك والدعاميات الحامية من الطين وعبر خط الهيكل نحو كتف السيارة لتوحي بقوتها وثباتها.



أما من الناحية التكنولوجية، فقد تم تجهيز «Q30» مع مجموعة واسعة من التقنيات، ما يجعلها الأفضل في فئتها، إذ تشمل الأنظمة التقنية المساعدة، والكاميرات التي توفر رؤية ما حول السيارة، ونظام التحذير الأمامي الذي يتيح للسائق كبح السيارة لحمايته وضمان سلامة الركاب لتقديم تجربة قيادة أكثر أمانا، كما يمكن لنظام إيقاف السيارة الذكي التكيف والتعامل مع مواقف السيارات الرئيسية الثلاثة وهي مواقف السيارات الضيقة، والدعم الديناميكي للتوقف بنحو 90 درجة، ووقوف السيارة حتى في الزوايا الضيقة، وتعتمد هذه التقنية على 12 جهاز استشعار موجود في مواقع استراتيجية منتشرة حول السيارة تعمل بشكل أوتوماتيكي لإيقاف «Q30» في مكانها المحدد، بينما يتحكم السائق فقط بالفرامل والسرعة.

وتتوافر إنفينيتي Q30 بمحرك سعته 1.6 ليتر أو 2.0 ليتر تيربو، دفع ثنائي. كما يوفر محرك التيربو سعة 2.0 ليتر آلية اختيار الدفع الأمامي أو الخلفي، ويأتي محرك 2.0 ليتر تيربو بقوة 208 أحصنة وعزم دوران 350 نيوتن/ متر. وعند تجهيزه بآلية الدفع الأمامي أو الدفع بكامل العجلات، بإمكان المحرك الأعلى أداء في مجموعة المحركات تحقيق التسارع في إنفينيتي Q30 من 0 إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 7.3 ثوان.

«إنفينيتي البابطين» تدعو جميع عملائها لاستكشاف السمات الفريدة لـ Q30، من خلال زيارة صالة العرض في الري والتي تعمل طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.