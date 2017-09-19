تجمع دودج دورانغو بشكل ذكي بين الاستخدامات المتعددة التي لا تقبل الحلول الوسط والتكنولوجيا المتقدمة ومستويات جر ومدى قيادة رائدة ضمن فئتها وديناميكيات قيادة واثقة وشكل عصري جريء، وكل هذه الصفات جعلتها بمنزلة دودج تشارجر بفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وقال مدير عام شركة الملا وبهبهاني للسيارات الموزع المعتمد لسيارات ألفا روميو، كرايسلر، دودج، فيات، جيب، موبار، ورام في الكويت أوسكار ريفولي: تحقق دورانغو، التي تعتبر بمنزلة سيارة رياضية متعددة الاستخدامات للسائق، الإثارة والسلاسة الحديثة بفضل نظام التعليق ذي المستوى العالمي، وتصميمها الهيكلي وخصائص القيادة ذات الأداء القوي، وهي مزايا لا توجد كلها عادة سوى في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات الأداء المتميز وبأسعار أعلى بكثير.

ويعتبر نظام الدفع لسيارة دودج دورانغو الذي يقوم على نظام الدفع بالعجلتين الخلفيتين الأساس لأداء قيادة السيارة على الطرق الممهدة، كما يعزز النظام الاختياري للدفع بجميع العجلات (AWD) ثقة السائق من خلال التوزيع العادل لوزن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بنسبة 50/50، كما يعزز بصورة كبيرة من عمليات الجر والتحكم بالمركبة.

وفي حين تحول المنافسون إلى نظام الدفع الأمامي بالسيارات، فإن دورانغو ذات الدفع بجميع العجلات والمجهزة بمحرك هيمي تشتمل على علبة نقل حركة منخفضة المدى مع وضعية محايدة، ويؤدي المدى المنخفض إلى تحسين الأداء على الطرق الوعرة ويساعد في تخفيف المناورات، مثل سحب قارب في طريق صاعد، وتتيح الوضعية المحايدة لعلبة تروس المركبة أن يتم جرها بمقطورة بشكل مسطح دون الإضرار بمكونات نظام توليد القوة.

ويحقق محرك دورانغو القياسي بنتا ستار Penta star V6 سعة 3.6 ليترات، الحائز على الجوائز، قوة حصانية تبلغ 290 حصانا، وعزم دوران يبلغ 260 رطلا ـ قدم. ويتيح هذا المحرك لسيارة دورانغو (2812 كلغ). وبالإضافة إلى ذلك يأتي نظام وقف وتشغيل المحرك قياسيا بمحرك V6 ويقلل الانبعاثات في الوقت الذي يوفر فيه الوقود.

وتبلغ قوة محرك هيمي HEMI V8 سعة 5.7 ليترات 360 حصانا و390 رطلا ـ قدم من عزم الدوران وهو ما يعتبر الأفضل ضمن فئة السيارة، كما تعتبر قوة السحب الأفضل في فئتها حيث تبلغ 7400 رطل، كما يأتي محرك هيمي بتكنولوجيا توفير الطاقة من خلال تخميد السلندرات الأربعة في ظروف القيادة الطبيعية، ويقوم بالتبديل بين وضعية الاسطوانات الأربع السلسة والاقتصادية في استهلاك الوقود وبين وضعية الاسطوانات الثماني V8 عندما يتطلب الأمر المزيد من القوة.

وتشتمل دودج دورانغو على ناقل حركة أوتوماتيكي قياسي من ثماني سرعات ويتضمن عصا للنقل دوارة وتأتي أزرار نقل مثبتة على عجلة القيادة كتجهيز قياسي في جميع الموديلات.

ومع مقاعد قياسية تستوعب خمسة ركاب، ومقاعد اختيارية تستوعب سبعة ركاب ومقاعد فخمة بالصف الثاني تأتي اختيارية بجميع الموديلات، فإنه يمكن تغيير وضعيات المقاعد بسيارة دورانغو لما يصل إلى 50 وضعية مختلفة، وستجد الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر المقاعد الاختيارية الفخمة بسيارة دورانغو سهلة الوصول إليها حيث يمكن إبقاء مقعدين مرتبطين بمقاعد الصف الثاني، وتظل هناك سهولة في مرور الركاب بالمشي للوصول إلى الصف الثالث.

ويتم تجهيز دودج دورانغو بنظام يوكونكت اختياري سهل الاستخدام، يشتمل على هاتف يمكن استخدامه من دون اليدين وملاحة اختيارية، وتأتي مع هذا النظام إما شاشة باللمس قياسية 5 بوصات أو شاشة باللمس اختيارية 8.4 بوصات والأخيرة تعتبر أكبر شاشة باللمس بفئة هذه السيارة.

ولركاب المقاعد الخلفية، توفر دورانغو نظام فيديو ترفيهي اختياري حصري بفئة هذه السيارة. وهذا النظام الجديد يشتمل على شاشتين على درجة عالية من النقاوة قياس 9 بوصات، واحدة بظهر كل مقعد أمامي. وتتيح كل شاشة للركاب مشاهدة الأفلام التي يحبونها على بلو راي Blu-ray أو أقراص الفيديو الرقمية القياسية أو اللعب بأنظمة ألعاب الميديا عالية الوضوح عبر مدخلات كابلات HDMI لكل شاشة مدمجة في ظهر المقعد الأمامي. ويتم تضمين سماعات لاسلكية وكذلك جهاز تشغيل عن بعد (ريموت) لاسلكي.

ولتحقيق راحة بال تامة، تشتمل دودج دورانغو على أكثر من 60 ميزة اختيارية للسلامة والأمان، مع سبع وسائد هواء قياسية من بينها وسائد هواء ستارية جانبية طويلة بالكامل، ووسائد هواء قياسية للصدر معلقة على المقعد الأمامي، ومشدات للرأس نشطة بالصف الأمامي للمقاعد، ونظام التحكم في تأرجح المقطورة الذي يأتي قياسيا، ونظام اختياري للتحذير من الاصطدام بالسيارة التي في الأمام مع التخفيف من حدة الاصطدام، ونظام تثبيت السرعة الذكي مع إمكانية التوقف، ونظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) ونظام رصد المسار المتعامد الخلفي (RCP).

وختم ريفولي قائلا: ان سيارة دودج دورانغو SRT موديل 2018 الجديدة بالكامل، التي تعتبر أسرع وأقوى وأقدر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات ثلاثة صفوف من المقاعد ستنضم إلى التشكيلة في الربع الثالث من عام 2017، لتستكمل تشكيلة من شأنها أن تحقق قدرات وأنماط حياة يتطلع إليها العملاء.