ميزة التحكم في وظائف الراحة تدخل إلى سلسلة الإنتاج لأول مرة ويمكن اختبارها في جميع المقاعد

أعلنت شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي، الموزع الحصري المعتمد لمرسيدس-بنز في الكويت، عن وصول الجيل الجديد للفئة-S إلى معرضها في الشويخ. وبالحفاظ على لقبها الريادي كزعيم جدير في مجالات الابتكار والأداء والفخامة، يرتقي الطراز الجديد بمفهوم الرقي إلى مستوى جديد كليا. ومع إعدادات الرفاهة والراحة التي تحسن من المزاج والأداء، وكذلك إعدادات التدليك و«وظيفة الإمالة عند المنعطفات» الجديدة كليا والتي تقلل من قوى الطرد المركزي عند الالتفاف، تقدم الفئة-S الجديدة مستوى مبتكرا من الراحة للسائق والركاب على حد سواء.

وتعليقا على وصول الفئة-S الجديدة إلى أسواق الكويت، قال محمد عبدالرحمن البشر، مدير شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: ارتقت الأجيال السابقة لسيارات الفئة-S السيدان بمعايير التصميم والتصنيع في عالم السيارات، لكن هذا الطراز الأحدث يتخطى جميع التوقعات. فمع طيف واسع من المزايا الجديدة والمحسنة مثل القيادة الذاتية وميزة التحكم بوظائف الراحة، من الواضح أنه تم ابتكار هذا الطراز الجديد دون أي مساومات. من جانبه، قال مايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: ليس لدي أدنى شك في أن سيارة S 450 ستتفوق بمراحل على طرازها السابق هنا في الكويت، لاسيما مع المحرك الجديد المعاد تصميمه من ست أسطوانات بقوة تبلغ 367 حصانا وعزم دوران قدره 500 نيوتن متر، والذي يرسي أبعادا جديدة كليا للقيادة.

وعبر السنوات العشر الماضية، أدت الابتكارات التي بدأت مع PRE-SAFE، وتطورت إلى DISTRONIC PLUS لبلوغ أبعاد جديدة في مجال القيادة. ففي الطراز السابق للفئة-S، امتزجت الراحة والسلامة ضمن مفهوم واحد كانت تطلق عليه مرسيدس-بنز اسم «نظام القيادة الذكية». أما الآن، فتضيف الفئة-S الجديدة لمسة إضافية من التميز، عبر دمج وتحسين مجموعة من أنظمة المساعدة المبتكرة في القيادة، والتي ظهرت لأول مرة في الطراز السابق.

وحققت مرسيدس-بنز الفئة-S تفوقا تكنولوجيا فريدا في العام 2013 مع نظام مسح سطح الطريق، ويكشف هذا النظام عن المطبات أمام السيارة، ويعمل وفقا لذلك على تعديل خصائص التحكم النشط بنظام التعليق، ويشهد نظام التحكم بالتعليق في الفئة-S الجديدة مزيدا من التحسينات، إذ ان كاميرا الستيريو في النظام تعمل الآن على مسح الطريق بطريقة شمولية أكثر، حتى أثناء الغروب وبسرعات تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة.

وتعتبر وظيفة CURVE من التحسينات الملموسة الأخرى التي تعزز من جوانب الراحة، إذ تتوافر وظيفة الإمالة عند المنعطفات في سيارة الفئة-S السيدان للمرة الأولى. ويميل الهيكل إلى الجهة الداخلية من الانعطافة بزاوية تصل إلى 2.65 درجة، مما يقلل من قوى الطرد المركزي التي يشعر بها الركاب. تبرز الفخامة الحديثة في الفئة-S الجديدة بكل تأكيد مع المواد ذات الجودة العالية وبراعة العمل المتقن. وتأتي كل الطرازات مجهزة بشبكة مبرد جديدة، إذ تتباهى الإصدارات التي تضم محركات من ست وثماني اسطوانات بثلاث شفرات مزدوجة وشرائط عامودية مع طلاء باللون الأسود شديد اللمعان.

وتعمل المصابيح الأمامية متعددة الأطياف والضوء العالي بالنطاق الفائق على تحويل ظلمة الليل إلى نهار مشرق. وتوفر أطياف الضوء الرئيسية ذات النطاق العالي الحدة القصوى للضوء المسموح به حسب القوانين، ما يؤدي إلى سطوع الأطياف الرئيسية للضوء فوق القيمة المرجعية المحددة وهي 1 وحدة ضوئية، وعلى طول مسافة تزيد عن 650 مترا. ويعني ذلك بالنسبة إلى السائق تحسنا واضحا لأداء الإضاءة الممتاز أساسا في أنظمة المصابيح الحالية متعددة الأطياف بتقنية LED.

سمة ميزة أخرى لمرسيدس-بنز هي المظهر والشخصية الراقية التي تشكلت مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، والبراعة الحرفية في المقصورة الداخلية للفئة-S الجديدة. ويتضمن ذلك الأجزاء الخشبية بمسام مفتوحة، وأيضا الأبواب ولوحة العدادات الرئيسية بلمسات من الجلد.

وتدخل ميزة التحكم بوظائف الراحة ENERGIZING إلى سلسلة الإنتاج لأول مرة على مستوى العالم، ويمكن اختبارها في جميع المقاعد. وتربط هذه الميزة الاختيارية بين أنظمة الراحة المختلفة في السيارة. وتستخدم بصورة منهجية الوظائف من نظام حالة الطقس (بما في ذلك التعطير)، والمقاعد (التدفئة، التهوية، والتدليك)، ولوحة التدفئة، وكذلك الإضاءة والأجواء الموسيقية، وتتيح إعدادات محددة للرفاهة حسب مزاج واحتياجات العملاء. ويحسن ذلك من الراحة البدنية والأداء أثناء القيادة وخلال التوقف. ستتوافر الفئة-S الجديدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بستة طرازات مختلفة، هي: مرسيدس-بنز S 450، ومرسيدس-بنز S 560، ومرسيدس-بنز S 560 4MATIC، وS 63 4MATIC+ من مرسيدس-AMG، وS 65 من مرسيدس-AMG، ومرسيدس-مايباخ S 650.