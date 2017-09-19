العرض يقدم خدمات مجانية يشمل تأميناً شاملاً لمدة عام وتأمين ضد الغير وتسجيل المرور

في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى توفير الراحة وتجربة القيادة الأكثر تفردا للعملاء، أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد الوحيد لمركبات «نيسان» في الكويت أحدث عروضها «خل بدايتك صح» والذي يناسب الجميع ويواكب الموسم الخاص بالعودة للمدارس والجامعات وحتى أصحاب العمل.



ويقدم العرض الجديد العديد من الخدمات المجانية، مثل التأمين الشامل لمدة عام، والتأمين ضد الغير، وتسجيل المرور، كما يشمل العرض أيضا تشكيلة واسعة من سيارات «نيسان» الأخرى بأسعار تنافسية تفوق توقعات العملاء. ولمحبي السيارات العائلية، يبدأ سعر «نيسان إكس-تريل» من 5999 دينارا كويتيا، وتجمع «إكس-تريل» بين الحداثة مع لمسات فنية تتمثل بالسقف البانورامي والإضاءة بنظام «LED»، إلى جانب لمسات الكروم اللامعة والإكسسوارات المعدنية التي توحي بالمظهر الفاخر والأداء العالي المستوى. وتوفر «نيسان البابطين» للعملاء أسعار استثنائية على مختلف الموديلات، فالآن يمكن للعملاء امتلاك «نيسان صني» ابتداء من 2999 دينارا كويتيا، «نيسان سنترا» ابتداء من 3999 دينارا و«نيسان KICKS» ابتداء من 4950 دينارا كويتيا.

ويمكن لعملاء شركة «نيسان البابطين» التمتع هذا الموسم بالعرض الحصري عند شراء سيارة نيسان «ألتيما» التي تتميز بالجودة العالية والأداء الفريد والراحة التي توفرها للعملاء. ويتضمن العرض الخاص إضافة إلى السعر المميز على جميع فئاتها خدمة الصيانة المجانية لسنة واحدة أو20000 كم، والتأمين ضد الغير، وتسجيل المرور مجانا. وتتميز نيسان التيما بالتصميم الانسيابي، وسعة المحرك 2.5 لتر - 182 حصانا، وبالتصميم الجديد للعجلات قياس 17 بوصة مع لمسة من الألمنيوم التي توحي بالمتانة والقوة.

وبات بإمكان العملاء ممن يمتلكون «نيسان ألتيما» التمتع بالأمان من خلال مجسات الاستشعار الأمامية والخلفية الخاصة بوقوف السيارة لمساعدة السائق على ركن السيارة بمنتهى السهولة وتجنب حالات الاصطدام، إلى جانب إمكانية تشغيل المحرك عن بعد، وتوفير الرؤية الملونة عبر الكاميرا الخلفية، إضافة إلى مفاتيح مثبتة على المقود للتحكم بالنظام السمعي والبلوتوث ومثبت للسرعة.

وتدعو «البابطين» جميع عملائها لزيارة معارضها في الري والأحمدي لاكتشاف العروض القوية والمتتوعة على جميع سيارات «نيسان» لتناسب موسم العودة إلى المدارس ولتكون الانطلاقة المثالية نحو النجاح.