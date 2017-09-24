سيدان ذات طابع رياضي تتميز بتصميم خارجي ديناميكي رشيق وتصميم داخلي أنيق وتلقائي

أطلقت جينيسيس رسميا في كوريا سيارتها السيدان الفاخرة G70، قبل أيام من موعد طرحها للبيع في كوريا، معتبرة ان فجرا جديدا قد بزغ في عالم السيارات الفاخرة، فيما تنوي علامة السيارات الفاخرة الإعلان قريبا عن مواعيد طرح هذا الطراز في أسواق أخرى.

وتعتبر جينيسيس G70 سيارة سيدان ذات طابع رياضي تتميز بتصميم خارجي ديناميكي رشيق وتصميم داخلي أنيق وتلقائي، وتأتي بـ 3 خيارات من المحركات، هي محرك بنزين سعة 3.3 ليترات من 6 أسطوانات وبشاحن توربو، ومحرك بنزين سعة 2.0 ليتر بشاحن توربو I4، ومحرك ديزل سعة 2.2 ليتر I4.

وتتضمن السيارة G70، التي جرى إطلاقها في مهرجان خاص أقيم في الحديقة الأوليمبية بالعاصمة سيئول، العديد من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وقدرات اتصال عالية المستوى مع تقنية تعرف على الصوت تتمركز على نظام سيرفر وتعتمد على منصة ذكاء اصطناعي من شركة «كاكاو كورب». وبهذه المناسبة، قال مانفريد فيتجيرالد، رئيس علامة جينيسيس، إن إطلاق الطراز G70 يشكل محطة إنجاز بارزة لعلامتنا التجارية، موضحا أن الاختيار وقع على العاصمة سيئول عمدا لأنها الموطن الأصلي لجينيسيس، ولكونها المكان الذي نأتي إليه مع زبائننا وأصدقاء في عالم الموسيقى للاحتفال في أجواء مهرجانية.

وتعرض السيارة G70 الجديدة تماما الاتجاه المستقبلي لهوية التصميم الخاصة بعلامة جينيسيس، إذ تتمثل الأناقة الرياضية في التصميم الخارجي، الذي يجسد الجمال والقوة المتأهبة، كرياضي متوثب يستعد للانطلاق.

من جانبه، قال لوك دونكرفولك، رئيس قسم التصميم لدى جينيسيس، إن المستويات الرفيعة من الشغف والموهبة والإخلاص، التي يتمتع بها مصممو جينيسيس، تجعلهــــــــم قادرين على صوغ روائع تصميمية جذابة، وأضاف: قمنا بإجراء تحسينات على السمات المستخلصة من روح جينيسيس بغية وضع تصميم السيدان الرياضية المميزة هذه، في تحد تطلب تجاوزه مهارات ودراية فنية عالية. ونجحنا في تصميم السيارة G70 بطريقة تأسر جميع الحواس نظرا لملامحها الحسية التي تبعث على الشعور بالقوة والتأهب.

وتتجمع عناصر غطاء محرك السيارة الطويل والواجهة الأمامية القصيرة وخط السقف الأنيق والعجلات متعددة الأقطاب المصنوعة من سبائك الألمنيوم، لتشكل مظهرا أنيقا وديناميكيا يبرزه ببراعة استخدام الحواف الهوائية المطلية بالكروم الداكن وفتحة الأنوار النهارية التي تحاكي شكل عصا الهوكي والخطوط الجانبية المنحنية.

ويلمس الناظر إلى السيارة من الأمام والجانب قدرات أداء رفيعة، بفضل الشبك الأمامي البارز، والخطوط الممتدة من الشعار المثبت أمام غطاء المحرك، ومآخذ الهواء الواضحة. ويشي اثنان من مصابيح LED النهارية الخطية، مثبتين على كل جانب من جانبي الشبك الأمامي، بمصابيح جينيسيس الرباعية المستقبلية.

أما في الخلف، فيكمل تصميم تركيبة مصابيح LED الخلفية فكرة المصباح الرباعي، في حين أن تصميم المصابيح الخلفية المرتفع والمصد الخلفي المدمج يعطي G70 شخصية متوازنة. وقد خضعت المصابيح الخلفية المستمــــدة مــن نظيرتهــــا في الطراز G80 للإطالــــة لتعبر عن وقفة ديناميكية نشطة.

وصممت مقصــــورة الركاب في السيارة G70 لإضفاء الراحة والمتعة على الركاب في المقام الأول، مع الاهتمام بالأبعاد التناسبية والتشطيبات الفخمة في أرجائها، فيما تعكس المواد الممتازة المستخدمة المتانة والبساطة، مع التركيز على المنافع الوظيفية العملية. وتضفي خطوط التصميم الأفقية إحساسا بالاستقرار، مع لوحة مفاتيح ذات توزيع طبيعي ومريح للمفاتيح، وعجلة قيادة مريحة ورياضية الطابع ذات مظهر واثق.

ولجأ مصممو جينيسيس إلى استخدام المواد الممتازة في كل جانب من جوانب المقصورة، بما يشمل المقابض المصنوعة من الألمنيوم للأبواب التي غطيت ألواحها بالجلد، والشبكات معدنية للسماعات، علاوة على استخدام أسطح لينة عالية الجودة، ضمن مجموعة واسعة من خيارات الألوان الفريدة والراقية، في حين تضفي المقاعد المكسوة بجلد نابا مزيدا من الأناقة على المقصورة.

وتأتي جينيسيس G70 بثلاثة خيارات من المحركات ستكون متاحة عالميا، هي محرك بنزين توربو سعة 3.3 ليترات من 6 أسطوانات، ومحرك بنزين توربو سعة 2.0 ليتر I4، ومحرك ديزل سعة 2.2 ليتر I4. ويشكل محرك «لامبدا II» سعة 3.3 ليترات العامل بالحقن المباشرة للبنزين والمزود بشاحن توربو والمشتمل على 6 أسطوانات، القلب النابض للطراز G70 Sport ذي الطابع الرياضي، وهو ينتج قوة قدرها 370 حصانا عزم دوران أقصى يبلغ 52.0 كيلوغرام قوة متر، ويمكن السيارة من الانطلاق من الصفر إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 4.7 ثوان، فيما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 270 كيلومترا في الساعة.

وزودت السيارة بنظامي التوجيه بالنسب المتغيرة والتعليق إلكتروني التحكم كتجهيزين قياسيين، لمنحه السائق قدرة توجيه دقيقة ومرنة وقيادة ثابتة على الطريق.

أما الطراز G70 2.0 فمزود بمحرك بنزين توربو «ثيتا-II» بسعة ليترين يعمل بالحقن المباشر للوقود وينتج 252 حصانا وعزما أقصى قدره 36.0 كيلوغرام قوة متر (الطراز المزود بالحزمة الرياضية ينتج قوة تعادل 255 حصانا). ويأتي الطراز G70 2.2 بدوره مزودا بمحرك R 2.2 VGT يعطي قوة تبلغ 202 أحصنة وعزم دوران أقصى قدره 45.0 كيلوغرام قوة متر. وتتضمن خصائص الاتصال والملائمة المتقدمة العديد من المزايا الأخرى مثل شاشة لمس بقياس 8 بوصات، تدعم أنظمة آبل بلاي كار وأندرويد أوتو إلى جانب نظام ميرور لينك لإظهار شاشــــة الأجهزة النقالة على شاشة السيارة، كما تــــم تزويدها بتقنية تمييز الأصوات باستخدام منصة «كاكاو آي» للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مواصفات سيارة G70 الخاصة بأسواق الشرق الأوسط مع باقي الأسواق العالمية مع بداية العام 2018.