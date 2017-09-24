ضمان 10 سنوات أو 500 ألف كم وتسجيل المرور المجاني وتأمين الطرف الثالث

أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين الوكيل المعتمد الوحيد لشركة رينو في الكويت، أحدث عروضها على سيارة «رينو تاليسمان»، المعروفة بمظهرها الرياضي، وبمعايير القيادة الفاخرة على الطرقات التي توفرها. وصممت السيارة لتلبية احتياجات العملاء، وتوفير مزيج مثالي بين الراحة والأداء العالي على الطريق. وتبدأ أسعار السيارة الصالون من 6100 دينار كويتي فقط.

وتم تجهيز محركات الطاقة لـ «رينو تاليسمان» بأحدث التقنيات لتكون قوية وفعالة ولتلبي جميع الرغبات على حد سواء من حيث متعة القيادة ومتطلبات اقتصادية في استهلاك الوقود، وهي مجهزة بوضع إيقاف وبدء نظام إدارة الطاقة أثناء كبح الفرامل، كما تم تطوير محرك TCe 190 EDC الذي يعمل عبر الحقن المباشر للمحرك وانبعاثات CO2 منخفضة تصل إلى 17 كم/ لتر و139 غرام/ كم على التوالي. و«رينو تاليسمان» تعزز تصميمها بعجلات أنيقة مقاسها 18 بوصة وفتحات جانبية رائعة من الكروم، وكما تعزز الأضواء الأمامية الشخصية الفريدة للسيارة لاحتوائها على مصابيح «LED» وكذلك التصميم المميز على شكل حرف C للمصابيح التي تعمل في ضوء النهار. كل تلك التفاصيل تكشف بشكل ملحوظ عن جمال السيارة وبنائها على الطراز الحديث. ومع الاهتمام بشكل خاص على الرفاهية والراحة والاستجمام، تتمتع «تاليسمان» بمساحتها الواسعة، والمقاعد الجلد المبطنة بالإضافة الى تكييف الهواء وإمكانية التدفئة والتهوية مع مقاعد مريحة، فتبلغ مساحة الجبهة وسعة التخزين بنحو 608dm3، جنبا إلى جنب مع المظهر الخارجي الأنيق، إضافة الى إن السيارة تحتوي على شاشة تعمل باللمس مساحتها 8.7 بوصات، وللتمتع بتجربة موسيقى فريدة يوجد الصوت المحيطي بـ 13 مكبرا ومضخما للصوت من «Bose»، وعدادات مساحتها 7 بوصات ثلاثية الأبعاد، ومجموعة شاملة من النظم المساعدة في القيادة بما في ذلك نظام المساعدة في ركن السيارة من دون استخدام اليدين، والتحذير من النطاقات المحجوبة.

وتتميز «تاليسمان» بنظام Multi-Sense وشاشة تعمل باللمس ومقاومة للتوهج R-Link2 بوحدة تحكم متعددة الوظائف.

وتأتي «رينو تاليسمان» بضمان 10 سنوات أو 500 ألف كم، وتسجيل المرور المجاني وتأمين الطرف الثالث. وأكدت «البابطين» سعيها إلى تقديم التميز من خلال سلسلة ومجموعة استثنائية من المركبات المتنوعة، وتوفير معايير الجودة العالية في الكويت، مع أفضل خدمات ما بعد البيع لعملائها.