11 فائزاً قطعوا بشاحناتهم ما مجموعه 16 مليون كيلومتر بما يعادل 389 رحلة حول العالم

أعلنت دايملر للمركبات التجارية (DCV) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائج مذهلة لحملتها «مليونير أكتروس للأميال»، التي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضي احتفالا بمناسبة مرور 20 عاما على طرح شاحنات أكتروس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واحتفلت الحملة التي استمرت طوال ثمانية أشهر بالعملاء الذين قطعت أساطيلهم من شاحنات أكتروس أكبر عدد من الأميال، وذلك في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.

وحصل 11 فائزا على جوائز تقديرية، مع قطع ما مجموعه 16 مليون كيلو متر، بما يعادل 389 رحلة حول العالم، أو 20 رحلة ذهابا وعودة إلى القمر.

وكان الرقم الأعلى المسجل هو 2.3 مليون كيلو متر دون إصلاح المحرك.

وعلق رونالد شنايدر، الرئيس والرئيس التنفيذي لدايملر للمركبات التجارية (DCV) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بعد الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 20 لشاحنات أكتروس، تعتبر هذه قصة نجاح أخرى لنا، حيث إن الحملة لم تكشف فقط عن الأميال المقطوعة التي تجاوزت المليون كيلو متر لكثير من الشاحنات في المنطقة، بل أظهرت ولاء العملاء استنادا إلى الموثوقية المطلقة لشاحنات أكتروس.

ومن بين الفائزين، لا يزال يمتلك البعض شاحنات من الجيل الأول، والتي تعمل بصورة مثالية وجيدة، ما يؤكد أن أكتروس في الحقيقة شاحنة يمكن الوثوق بها.

فعندما تكون طبيعة العمل شاقة، من المهم أن تكون قادرا على الاعتماد على مواردك، لذا فإن شاحنات مرسيدس-بنز تعد استثمارا واعدا لأصحاب الأساطيل.

وتمت دعوة الفائزين في الحملة لحضور فعاليات حصرية استضافها الموزعون المعتمـــــــدون لمرسيدس- بنز في الأسواق المعنية، حيث حصل أصحاب المركبات على فرصة لفحص شاحناتهم، مع باقات لتجديد قطع الغيار، كما دخلوا في سحب للفوز برحلة مميزة من درجة كبار الشخصيات إلى ألمانيا.

وسافر الفائزان المحظوظان إلى ألمانيا بين 24 و27 أبريل 2017، وزارا مسقط رأس شاحنة أكتروس المميزة في فيرت.

واشتملت الرحلة على برنامج من النشاطات المتنوعة، بما في ذلك تجربة قيادة تفاعلية في المنطقة المخصصة لاختبارات القيادة الوعرة لشاحنات مرسيدس-بنز، وزيارة لمصنع القطع المعاد تصنيعها في مانهايم، ومتحف مرسيدس-بنز في شتوتجارت.