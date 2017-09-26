باقة مذهلة من المزايا على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي

ضمن عروضها التوفيرية المذهلة التي اعتادت «شمال الخليج» إطلاقها إرضاء لعملائها وتقديرها لولائهم وثقتهم بسيارات هيونداي ذات الجودة العالية والاعتمادية الطويلة، أطلقت هيونداي «شمال الخليج»، عرض الاسترجاع النقدي المذهل الذي يتيح لعملائها فرصة استرجاع لغاية 3000 دولار لدى شراء سيارة هيونداي من مجموعة مختارة من طرازات 2018، إضافة إلى باقة من العروض الحصرية المذهلة والمزايا القيمة على مجموعة من أحدث سيارات هيونداي 2018 التي تشمل أزيرا، سنتافي، توسان، إلنترا وأكسنت.

ويستمر العرض حتى نهاية شهر أكتوبر، ويحصل العميل إضافة إلى الاسترجاع النقدي على باقة من المزايا القيمة لدى شراء إحدى سيارات هيونداي المشمولة بالعرض.

تشمل هذه الباقة تأمين ضد الغير مجانا، تسجيل المرور مجانا، كفالة 4 سنوات دون تحديد المسافة أو كفالة 5 سنوات/ 100 ألف كم أيهما قبل، فضلا عن العروض التوفيرية على الأقساط الشهرية المنخفضة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول قسم التسويق في شمال الخليج: يسعدنا إطلاق هذا العرض المميز بمناسبة موسم العودة للمدارس وتعبيرا عن تقديرنا لعملائنا الأوفياء من خلال توفير فرص مذهلة للاسترجاع النقدي والتمتع بأقساط شهرية منخفضة ومزايا قيمة لدى شراء أي عميل لمجموعة مختارة من سيارات هيونداي 2018.

هذا، وأكد أن هيونداي سوف تستمر في تقديم أحدث العروض والأفكار الجديدة التي تستقطب اهتمام ورضا العملاء.

وبالإضافة إلى الكفاءة العالية والاعتمادية الطويلة والأداء القوي الى جانب التصميم الخلاق الذي تتسم به كل سيارة من سيارات هيونداي، تتمتع بمواصفات خاصة تمنح العميل مجالا واسعا لاختيار ما يناسب حاجاته وميزانيته، فضلا عن الخدمة المميزة والاستشارة القيمة التي يفخر بتقديمها موظفو هيونداي لأي عميل لدى زيارة أي من صالات عرض هيونداي في الكويت لمساعدته على اختيار السيارة الأنسب التي تلبي حاجته وتناسب ذوقه.

إلى جانب استمرارها بإطلاق أرقى العروض عند كل مناسبة، تطرح «شمال الخليج» بشكل دوري باقة متجددة من العروض التجارية بهدف إرضاء العملاء ومنحهم فرصة لامتلاك هيونداي بأسعار مميزة وأقساط سهلة.

وأيضا بهدف المساهمة في تعزيز صورة وسمعة «هيونداي» كسيارة ناجحة وعلامة تجارية استطاعت في وقت قصير منافسة أقدم شركات السيارات وأكثرها عراقة، ووفاءً لفلسفة «هيونداي» التي تضع حاجات العملاء على رأس قائمة أولوياتها سواء قبل البيع أو بعده.