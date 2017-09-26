تصميم ديناميكي تقابله راحة متطورة وتقنيات متقدمة للسلامة والراحة

أطلقت جينيسيس رسميا في كوريا سيارتها السيدان الفاخرة G70 قبل أيام من موعد طرحها للبيع في كوريا، معتبرة أن فجرا جديدا قد بزغ في عالم السيارات الفاخرة، فيما تنوي علامة السيارات الفاخرة الإعلان قريبا عن مواعيد طرح هذا الطراز في أسواق أخرى.

وتعتبر جينيسيس G70 سيارة سيدان ذات طابع رياضي تتميز بتصميم خارجي ديناميكي رشيق وتصميم داخلي أنيق وتلقائي، وتأتي بثلاثة خيارات من المحركات هي: محرك بنزين سعة 3.3 ليترات من 6 أسطوانات وبشاحن توربو، ومحرك بنزين سعة 2.0 ليتر بشاحن توربو I4، ومحرك ديزل سعة 2.2 ليتر I4.

وتتضمن السيارة G70، التي جرى إطلاقها في مهرجان خاص أقيم في الحديقة الأولمبية بالعاصمة سيئول العديد من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وقدرات اتصال عالية المستوى مع تقنية تعرف على الصوت تتمركز على نظام سيرفر وتعتمد على منصة ذكاء اصطناعي من شركة «كاكاو كورب».

وبهذه المناسبة قال مانفريد فيتجيرالد، رئيس علامة جينيسيس، إن إطلاق الطراز G70 يشكل «محطة إنجاز بارزة لعلامتنا التجارية»، موضحا أن الاختيار وقع على العاصمة سيئول «عمدا لأنها الموطن الأصلي لجينيسيس، ولكونها المكان الذي نأتي إليه مع زبائننا وأصدقاء في عالم الموسيقى للاحتفال في أجواء مهرجانية».

وتعرض السيارة G70 الجديـــــدة تماما الاتجاه المستقبلي لهوية التصميم الخاصة بعلامة جينيسيس، إذ تتمثل الأناقة الرياضية في التصميم الخارجي، الذي يجسد الجمال والقوة المتأهبة، كرياضي متوثب يستعد للانطلاق.

من جانبه، قال لوك دونكرفولك، رئيس قسم التصميم لدى جينيسيس، إن المستويات الرفيعة من الشغف والموهبة والإخلاص التي يتمتع بها مصممو جينيسيس تجعلهم قادرين على صوغ روائع تصميمية جذابة.

وأضاف: قمنا بإجراء تحسينات على السمات المستخلصــــة مــــــن روح جينيسيس بغية وضع تصميم السيدان الرياضية المميزة في تحد تطلب تجاوزه مهارات ودراية فنية عالية.

ونجحنا في تصميم السيارة G70 بطريقة تأسر جميع الحواس نظرا لملامحها الحسية التي تبعث على الشعور بالقوة والتأهب.

أناقة وتطورتتجمع عناصر غطاء محرك السيارة الطويل والواجهة الأمامية القصيرة وخط السقف الأنيق والعجلات متعددة الأقطاب المصنوعة من سبائك الألمنيوم، لتشكل مظهرا أنيقا وديناميكيا يبرزه ببراعة استخدام الحواف الهوائية المطلية بالكروم الداكن وفتحة الأنوار النهارية التي تحاكي شكل عصا الهوكي والخطوط الجانبية المنحنية.

ويلمس الناظر إلى السيارة من الأمام والجانب قدرات أداء رفيعة، بفضل الشبك الأمامي البارز، والخطوط الممتدة من الشعار المثبت أمام غطاء المحرك، ومآخذ الهواء الواضحة.

ويشـــي اثنان من مصابيح LED النهارية الخطية، مثبتين على كل جانب من جانبي الشبك الأمامي، بمصابيح جينيسيس الرباعية المستقبلية.

أما في الخلف فيكمل تصميم تركيبة مصابيح LED الخلفية فكرة المصباح الرباعي، في حين أن تصميم المصابيح الخلفية المرتفع والمصد الخلفي المدمج يعطي G70 شخصية متوازنة.

وقد خضعت المصابيح الخلفية المستمدة من نظيرتها في الطراز G80 للإطالة لتعبر عن وقفة ديناميكية نشطة.

وصممــــت مقصـــورة الركاب في السيارة G70 لإضفاء الراحة والمتعة على الركاب في المقام الأول، مع الاهتمام بالأبعاد التناسبية والتشطيبات الفخمة في أرجائها، فيما تعكس المواد الممتازة المستخدمة المتانة والبساطة، مع التركيز على المنافع الوظيفية العملية.

وتضفي خطوط التصميم الأفقية إحساسا بالاستقرار، مع لوحة مفاتيح ذات توزيع طبيعي ومريح للمفاتيح، وعجلة قيادة مريحة ورياضية الطابع ذات مظهر واثق.

سرعة آمنة وديناميكية هادئةتأتي جينيسيس G70 بثلاثة خيارات من المحركات ستكون متاحة عالميا، هي محرك بنزين توربو سعة 3.3 ليترات من 6 أسطوانات، ومحرك بنزين توربو سعة 2.0 ليتر I4، ومحرك ديزل سعة 2.2 ليتر I4.

ويشكل محرك «لامبدا II» سعة 3.3 ليترات العامل بالحقن المباشرة للبنزين والمزود بشاحن توربو والمشتمل على 6 أسطوانات، القلب النابض للطراز G70 Sport ذي الطابع الرياضي، وهو ينتج قوة قدرها 370 حصانا عزم دوران أقصى يبلغ 52.0 كيلوغرام قوة متر، ويمكن السيارة من الانطلاق من الصفر إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 4.7 ثوان، فيما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 270 كيلومترا في الساعة.

وزودت السيارة بنظامي التوجيه بالنسب المتغيرة والتعليق إلكتروني التحكم كتجهيزين قياسيين، لمنحه السائق قدرة توجيه دقيقة ومرنة وقيادة ثابتة على الطريق.

أما الطراز G70 2.0 فمزود بمحرك بنزين توربو «ثيتا-II» بسعة ليترين يعمل بالحقن المباشر للوقود وينتج 252 حصانا وعزما أقصى قدره 36.0 كيلوغرام قوة متر (الطراز المزود بالحزمة الرياضية ينتج قوة تعادل 255 حصانا).

ويأتي الطراز G70 2.2 بدوره مزودا بمحرك R 2.2 VGT يعطي قوة تبلغ 202 أحصنة وعزم دوران أقصى قدره 45.0 كيلوغرام قوة متر.

أفضل مزايا السلامةتقدم السيارة G70 مستويات سلامة هي الأكثر شمولا في فئتها، وذلك على غرار الطرازين السابقين G90 وG80.

وقد تم تعزيز صلابة الجسم ومتانته عموما بشكل كبير، في حين تقدم 9 وسائد هوائية حماية للركاب.

وقد تم دمج مجموعة لا مثيل لها من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في حزمة «آكتيف سيفيتي كونترول» للسلامة النشطة من جينيسيس، للارتقاء بالسيارة إلى أعلى مستوى من السلامة والراحة في فئتها.

وتشمل هذه الأنظمة نظام المساعدة على تجنب التصادم الأمامي، ونظام المساعدة في القيادة على الطرق السريعة، ونظام التحذير من التصادم في منطقة النقطة العمياء، ونظام تحذير السائق من فقدان التركيز.

وعندما يكتشف نظام المساعدة على تجنب التصادم الأمامي تصادما محتملا مع أحد المشاة، تقوم وظيفة غطاء محرك السيارة النشط برفع غطاء المحرك لامتصاص الصدمة وتقليل خطر الإصابة.

كما يعمل النظام تلقائيا، عند اكتشاف الدراجات، على تنشيط الكبح في حالات الطوارئ من خلال نظام استشعار متكامل مؤلف من كاميرات ورادارات.

مستويات استثنائية من الراحة قدم الطراز الجديد جينيسيس G70 مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة التي تتيح للسائقين أفضل مستويات الاتصال والملاءمة.

ومن الأمثلة على ذلك النظام الذكي للتوائم مع جسم السائق والذي كان قد تم تقديمه لأول مرة في طراز G90.

ويتيح هذا النظام تعديل كرسي السائق، ومقود القيادة والمرايا الجانبية وشاشة المعلومات على الزجاج الأمامي بشكل آلي بمجرد إدخال البيانات الخاصة بجسم السائق لضمان أعلى مستويات الراحة حتى أثناء القيادة خاصة في الرحلات الطويلة. وتتضمــــــن خصائص الاتصال والملاءمة المتقدمة العديد من المزايا الأخرى مثل شاشة لمس بقياس 8 بوصات، تدعم أنظمة آبل بلاي كار وأندرويد أوتو إلى جانب نظام ميرور لينك لإظهار شاشة الأجهزة النقالة على شاشة السيارة، كما تم تزويدها بتقنية تمييز الأصوات باستخدام منصة «كاكاو آي» للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مواصفات سيارة G70 الخاصة بسوق الشرق الأوسط مع باقي الأسواق العالمية مع بداية العام 2018.

ما مزايا الأداء العالي

التي توفرها G70؟



٭ ميزة «التحكم بالانطلاق» لتعظيم قدرة السيارة أثناء نمط التسارع.

٭ مقود توجيه آلي يعمل بمحرك عمودي وتعليق خلفي متعدد الوصلات لثبات أدق وقيادة تتسم بالراحة.

٭ نظام ديناميكي لتوجيه العزم، يعمل على تحسين التحكم في الانعطاف.

٭ تفاضلية ميكانيكية محدودة الانزلاق تعزز السلامة أثناء القيادة على الأسطح الزلقة أثناء الأمطار والثلوج والجليد.