السيارة الجديدة من TVR ستكون مدعومة بزيت المحركات 5W20 التخليقي من موتولسيارة TVR الجديدة

بالابتكار، والتطور التقني، والأداء بأعلى المستويات، تستمر موتول بالتزامها بهذه القيم منذ عقود من الزمن، وها هي تدخل الآن في شراكة جديدة كشريك زيوت رسمي لـ TVR. حيث قام المصنع المستقل TVR على مدى الأعوام بإنتاج موديلات تحمل اسماء مثــــل Griffith، Chimaera وCerbera، لتضيفها الى المكانة الأسطورية في تاريخ صناعة السيارات البريطانية كإرث راسخ في عالم رياضة السيارات البريطانية.

وتحتفل TVR هذا العام بمرور 70 عاما عليها ولتجسد هذا الإنجاز فإنها تطلق سيارة رياضية جديدة كليا بمحرك V8 سعة 5 ليترات، حيث تم استخدام منتجات موتول بنجاح في عملية التطوير لتضيف بشكل كبير للأداء والجودة الهندسية.

تنطلق بقوة نحو المستقبل

وتتميز موديلات سيارات TVR عالميا بزئير محركاتها، وتم اطلاق مفاجأة خلال الحفل العالمي المعروف Goodwood Revival في 8 سبتمبر وهي الموديل الجديد الأول منذ تسع سنوات لـ TVR.

الموديل الجديد ذو الوزن الخفيف، الذي لم يطلق عليه اسم حتى الآن، سيستخدم تصميم وتقنيات تصنيع مبتكرة ويتميز بالصناعة الجميلة لشركة Gordon Murray من ألياف الكربون، حيث تشتهر هذه الشركة بابتكارها التقني والهندسة الرائدة لسيارات فورمولا 1 في الماضي واول سيارة ماكلارين عالية الأداء على الطرقات.

السيارة ذات محرك V8 الامامي ستحتوي على ناقل حركة يدوي ودفع خلفي، وستكون مدعومة بزيت المحركات 5W20 التخليقي من موتول، الذي تم اختباره والموافقة عليه بشكل كامل من قبل TVR. سوف تتميز السيارة بأسلوب marque المميز وستكون مصنعة يدويا بدلا من الإنتاج الشامل.

موتول وTVR ثنائي مناسب

هذا وسوف يتم التوصية بمجموعة موتول الكاملة الى العملاء بما في ذلك زيت ناقل الحركة اليدوي، الزيت التفاضلي، سوائل الفرامل، المبردات وسوائل غسيل حاجب الرياح، فالسيارات ذات الجودة العالية تحتاج الى منتجات عالية الجودة.

و بهذه المناسبة قال ارناود لايري المدير التنفيذي لموتول: نحن في غنى عن ذكر ان TVR وموتول لديهما العديد من القواسم المشتركة وهي السبب في كون هذه الشراكة طبيعية ومفهومة منذ البداية، بعد مضي بضعة اشهر من التطوير الفني، فإنه لا يسعنا الانتظار لنكشف الستار عن الموديل الجديد كليا لمعجبي TVR حول العالم.

وعلق ليس ادغار رئيس مجلس إدارة TVR: يسعدني أن أعلن عن تعاوننا وشراكتنا مع موتول، أحد الرواد المعروفين في مجال الزيوت عالية الأداء، وفيما يخص TVR الجديدة فإننا متمسكون بالشراكة مع الأفضل فقط لتقديم سيارة ذات أداء متميز لعملائنا.

وأضاف: موتول تشاركنا شغف السباق والتميز، مع زيوتهم التي تساهم في الأداء المتسارع لمحركاتنا ومركباتنا خلال مرحلة التطور، وشعرنا بالمزايا الكبيرة للشراكة مع طرف ذي خبرة متخصصة في مجال رياضة السيارات وتقديم معايير عالية جدا، ان المساهمة التي قدمتها الزيوت الى السيارات بشكل عام، وجودة الأداء العالي للسيارات بشكل خاص، هو أمر ضخم، ولكن قد يستهين العملاء بذلك احيانا.

وقد حققت مجموعة الساير مؤخرا إنجازا بارزا جديدا بعد أن أصبحت موزعا معتمدا لشركة موتول في الكويت، وهي مواد تشحيم عالمية ذات حضور عالمي في 160 دولة، وستكون المنتجات الرائدة من الناحية التقنية من مواد التشحيم موتول متاحة للعملاء من خلال شبكة واسعة من خمسة مراكز للإطارات والزيوت والأصباغ، وكذلك من خلال الموزعين المعتمدين، ومحلات تصليح السيارات في جميع أنحاء الكويت.