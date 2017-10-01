محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.6 ليترات بشاحني توربو بقوة 700 حصان وعزم دوران 750 نيوتن ـ متر

سجلت بورشه وقتا قياسيا جديدا للسيارات الرياضية المسموح بقيادتها على الطرقات على حلبة «نوربورغرينغ نوردشلايفه» الشهيرة البالغ طولها 20.6 كلم، بعدما اجتازتها سيارة «911 جي تي2 آر إس» في العشرين من شهر سبتمبر الحالي في وقت قياسي تخطى توقعات بورشه، إذ بلغ 6 دقائق و47.3 ثانية بحضور موثق. تعليقا على هذا الإنجاز، قال فرانك ـ شتيفين فاليزر نائب رئيس رياضة السيارات وسيارات جي تي: في بداية مرحلة التطوير، وضعنا هدفا لـ 911 جي تي2 آر إس يقضي باجتيازها الحلبة في أقل من 7 دقائق و5 ثوان. ويعود الفضل في تخطي هذا الهدف بمقدار 17.7 ثانية إلى مهندسي التطوير لدينا وميكانيكينا وسائقينا، الذين قدموا أداء فريق قوي بشكل استثنائي. هذه النتيجة تجعل من «جي تي2 آر إس» رسميا ليس مجرد أقوى طراز 911 فحسب، بل أيضا الأسرع على الإطلاق. يجدر الذكر أن هذا الوقت القياسي لم يكن منفردا: فقد استطاع لارس كيرن (30 عاما) من ألمانيا ونيك تاندي (32 عاما) من بريطانيا كسر الوقت القياسي السابق للسيارات الرياضية المسموح بقيادتها على الطرقات (6 دقائق و52.01 ثانية) في محاولتهما الأولى، ومن ثم أتموا خمس لفات كل منها تحت حاجز الـ 6 دقائق و50 ثانية.



وقال أندرياس بروينينغر المسؤول عن طرازات جي تي: لا يتجسد إنجاز 911 جي تي2 آر إس الرائد بالوقت القياسي الذي سجلته فحسب، بل أيضا بأدائها المنتظم في كل لفة. نحن فخورون للغاية بأن ذلك الأداء ترجم على أرض الواقع بسيارتين مختلفتين مع سائقين مختلفين، ما يجسد قدرة «جي تي2 آر إس» على إعادة تسجيل وقتها القياسي مرارا وتكرارا.

وسافر سائق شركة بورشه نيك تاندي مباشرة من سباق ست ساعات في أوستن تكساس إلى حلبة نوربورغرينغ، واستبدل سيارة «لومان» النموذجية بورشه «919 هايبريد» بسيارة «911 جي تي2 آر إس» بقوة 700 حصان مع إطارات ميشلان بايلوت كاب 2 بأسلوب مذهل. في نهاية المطاف، كان الرقم القياسي من نصيب سائق تجارب بورشه لارس كيرن الذي يهوى التسابق.



وإلى جانب كاريرا كاب أستراليا، يشارك كيرن بانتظام في بطولة في إل أن للتحمل على حلبة نوربورغرينغ ويعرف مسار نوردشلايفه عن ظهر قلب. وقد بدأت اللفة القياسية في تمام الساعة 7:11 مساء وانتهت بعد 6 دقائق و47.3 ثانية في ظروف خارجية مثالية بمعدل سرعة بلغ 184.11 كلم/س. وكما هو معتاد في اللفات القياسية، تم قياس الوقت على امتداد المسار البالغ طوله 20.6 كلم.

وتنبض السيارة الرياضية متقدمة الأداء بمحرك من ست أسطوانات مسطحة سعة 3.6 ليترات مع شاحني توربو بقوة 700 حصان وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن-متر، بزيادة 80 حصانا و50 نيوتن-متر على التوالي عن الجيل السابق. كما يبلغ وزنها 1.470 كلغ مع خزان مليء بالوقود. وتتسارع «911 جي تي2 آر إس» كوبيه الخفيفة الوزن، ذات المقعدين والدفع الخلفي، من صفر إلى 100 كلم/س في 2.8 ثانية وصولا إلى سرعة قصوى تبلغ 340 كلم/س بفضل تقنية محركها المستمدة من رياضة السيارات.