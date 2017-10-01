الخدمة تتيح استعراضاً سهلاً وممتعاً للمنتجات خاصة السيارات والدراجات النارية

في قفزة جديدة تعزز ريادتها وتميزها في الكويت، أطلقت هوندا الغانم، الموزع الحصري لمنتجاتها في الكويت من سيارات ودراجات ومعدات بحرية ومعدات الطاقة والبستنة ومولدات الكهرباء وغيرها في الكويت، خدمة التجول الافتراضي المتكاملة لمعارضها، وذلك عبر الإنترنت ومن راحة المنزل، وهي الخدمة الأولى من نوعها في الكويت من حيث التنوع وسهولة الاستخدام والتغطية لجميع جوانب المعارض، ما يتيح استعراضا سهلا وممتعا للمنتجات خاصة السيارات والدراجات النارية ومعدات الطاقة.



وبمجرد الدخول على أحد روابط التجول الافتراضي، يصبح العميل متحكما في طريقة تجوله عبر المعارض، وكذلك توقفه أمام المنتجات التي تعجبه لمشاهدة بتمعن أكثر إحدى السيارات أو الدراجات أو المحركات والمعدات البحرية أو ما يحتاج اليه المنزل من معدات الطاقة والبستنة، ما يجعلها زيارة ممتعة وتجربة غنية عن بعد دون الحاجة إلى زيارة المعارض شخصيا.

وكل ما يحتاج إليه العميل هو ارتداء عدة VR Headgear، وهي عبارة عن النظارات والسماعات الخاصة بالمشاهدة المحاكية للواقع. ومن ثم، يحتاج العميل إلى الضغط على أحد روابط التجوال المتوافرة على موقع هوندا الغانم على الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يدخل تلقائيا إلى معرض هوندا الذي اختار التجول فيه ليستمتع بما يوفره المعرض. وعندما يجد العميل ما يعجبه، يمكن أن يشارك الأهل والأصدقاء متعة المشاهدة لتصبح عملية مناقشة المنتجات واختيار من التي يفضلونها عملية ممتعة وسهلة في الزيارة الافتراضية. وبهذه الخدمة الجديدة والمشوقة، تعكس هوندا الغانم التزامها الدائم بتطوير خدماتها بكل الطرق وعبر جميع القنوات والوسائل المتاحة لجعل تجربة العملاء أكثر قيمة ورضا. ويأتي اهتمام هوندا بالتكنولوجيا الحديثة ضمن رؤيتها العالمية والمحلية لتأكيد اهتماماتها بتطبيق أحدث ما توصلت إليه الثورة التكنولوجية حول العالم وإمكانية تطبيقها وتوفيرها لجميع منتجاتها. وإضافة إلى خدمة الجولة الافتراضية، فإن هوندا الغانم تضيف لكل شهر نكهة جديدة من خلال ما تطلقه من عروض نوعية وتنافسية على مختلف موديلاتها التي توفر لعملائها راحة للبال واعتمادية تدوم سواء أكانت إحدى موديلات هوندا الجديدة من السيارات أو الدراجات النارية أو المحركات البحرية ومعدات البستنة.